Враг в отражении. Чем Португалия похожа на Россию и как ее одолеть в плей-офф

После победы сборной России над командой Египта самое время досконально изучать потенциальных соперников хозяев турнира в плей-офф. Одним из оппонентов команды Станислава Черчесова в 1/8 финала может стать сборная Португалия. Выделяем пять ключевых факторов в игре действующих чемпионов Европы по итогам их матчей с Испанией и Марокко.

Португалия играет в схожий с россиянами футбол

По итогам матчей с Испанией и Марокко можно с уверенностью утверждать, что игра португальцев не акцентирована на владении мячом. Они предпочитают игру вторым номером с акцентом на контратакующие действия и достаточно комфортно чувствуют себя без мяча. Иными словами, играют в тот же футбол, что пропагандирует Станислав Черчесов в сборной России. Но здесь есть три ключевых отличия. Прежде всего, португальцы не столь активно идут в прессинг на чужой половине поля, предпочитая массированно встречать оппонентов в центральном круге. Во-вторых, у них есть заготовка, касающаяся стандартных положений. Довольно часто игроки португальской команды прибегают к розыгрышу мяча: именно так и был забит гол в ворота Марокко. А третье отличие уже становится их визитной карточкой на турнире и приносит им выгоду.

Португалия активна на первых минутах

В матче против Испании португальцам удалось ошеломить соперников запредельной активностью на старте игры. Команда Фернанду Сантуша с первых минут забрала мяч под свой контроль и побежала в атаку. И уже несколько минут спустя Роналду спровоцировал Начо нарушить правила в собственной штрафной. Тогда могло показаться, что португальцы сделали ставку на эффект неожиданности и это была разовая акция. Но в игре с Марокко история повторилась. Единственный мяч в матче также был забит в течение стартовых пяти минут. Также важно отметить, что в схожей манере португальцы начали и вторую половину игры португальцы. В первой же атаке они заработали угловой, который завершился опасным ударом Жозе Фонте.

Португалия зависима от Роналду, но это приносит результат

После игры с Марокко лучшим игроком матча был признан Криштиану Роналду. Во второй раз кряду на этом турнире. Оно и неудивительно, ведь все атакующие действия португальцев строятся через их капитана. За весь первый тайм португальцы нанесли всего два удара по воротам африканцев. Вернее, их нанес Криштиану Роналду. Первым ударом он открыл счет, а во втором случае мяч после его выстрела прошел рядом с дальней штангой.

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Но от того же Лео Месси его отличает готовность делиться мячом с партнерами. Другой вопрос в том, что те заметно уступают Роналду в классе. Бернарду Силва активен на правом фланге, но в решающие моменты его подводит либо дриблинг, либо недостаток скорости. Мариу и Моутинью, призванные отвечать за креатив, незаметны большую часть матча. Хотя именно Жоау Моутинью выполнил подачу на Криштиану в моменте с голом. Но в том эпизоде была велика заслуга Пепе. При розыгрыше углового его держал Бенатия, но португальцу удалось оторваться от своего опекуна и помешать Халиду Бутаибу, завалившись на него, вынести мяч из штрафной.

Сам Роналду действует по всему фронту атаки, но реже всего смещается на левый фланг, где играет Гедеш. Именно он на данный момент главное разочарование сборной Португалии на ЧМ-2018, особенно на фоне его ярких выступлений за «Валенсию» в минувшем сезоне. Показателен эпизод во втором тайме игры с марокканцами, когда португальцы убежали в быструю контратаку. Жоау Мариу выкатывал мяч под удар Гедешу в район 11-метровой отметки. Тот пытался пробить щечкой, но вместо этого мяч нелепейшим образом сошел у него с ноги. Но и здесь не обошлось без Роналду, поджидавшего этот рикошет на линии штрафной. Правда и Криштиану пробил не лучше Гедеша, отправив мяч на трибуны.

Кроме того, Роналду как минимум дважды мог отличиться со штрафного. В обоих случаях бомбардир мадридского «Реала» расстреливал марокканскую стенку. Но все свои промахи он с лихвой компенсирует запредельной активностью и заряженностью. Уже третий сезон кряду португалец набирает сумасшедшую форму ближе к концу сезона и демонстрирует феноменальную игру. Даже в 33 года.

Португалия уязвима на стандартах

Но на осознание этого у марокканцев ушло практически 60 минут игрового времени. Лишь на 57-й минуте африканцы едва не извлекли выгоду из своих многочисленных стандартов. Острейшая подача со штрафного с правого фланга завершилась опасным ударом Юнеса Бельханда головой и впечатляющим сейвом Руя Патрисиу. Несколько минут спустя африканцы повторили этот прием. Еще одна подача со стандарта, на сей раз из района центрального круга, нашла в штрафной Мехди Бенатия. Капитан сборной Марокко растолкал двух защитников и освободил себе пространство для удара, но послал мяч выше ворот.

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За опасные штрафные из ударных позиций у марокканцев также отвечала «семерка», хавбек Хаким Зиеш. Но делал он это не сильно лучше капитана португальцев, посылая мячи выше ворот. Да и в целом до конца игры вся опасность воротам Патрисиу продолжала исходить со стандартов, которые безжалостно транжирил Бенатиа. Если бы капитан сборной Марокко хотя бы раз додумался пробить низом, наверняка этот матч закончился бы не так радостно для португальцев. Испанцы в первой игре были поизобретательнее, и один из своих штрафных преобразовали в гол Диего Косты.

Левый фланг защиты – слабейшая зона сборной Португалии

Большая часть атак марокканцев строилась именно через зону Рафаэла Геррейру. Амрабат раз за разом оттирал от мяча защитника дортмундской «Боруссии» при помощи корпуса и собственной мощи. В тех случаях, когда португальцу удавалось обезвредить Амрабата, он делал это при помощи партнеров. В остальных эпизодах марокканец неизменно убегал от своего опекуна и лишь по счастливой случайности ни один из его прострелов не оказался результативным. Испанцы же против Португалии действовали в ином стиле, опираясь на быструю перепасовку мяча. Но и в этом случае Геррейру часто не успевал закрывать свою зону. У сборной России наибольшая активность исходит как раз с правого фланга атаки. Дуэту Самедов-Фернандес по силам заметно испортить настроение защитнику португальцев.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press