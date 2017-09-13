Возвращение «Спартака» в ЛЧ, датский обидчик и запоздалая месть. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

На этой неделе состоятся первые матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Россию в еврокубках представляют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Свои стартовые матчи они проведут в гостях. В выходные особое внимание вызывает лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом», а мадридский «Реал» ждет непростой выезд в Сан-Себастьян.

13 сентября

«Марибор» – «Спартак»

Место: Марибор, Словения

Стадион: «Людски врт»

Время: 21:45 (мск)

Возвращение «Спартака» в ЛЧ

«Спартак» возвращается в Лигу чемпионов после пятилетнего перерыва. Первым соперником красно-белых станет чемпион Словении – «Марибор». Для выхода в групповой этап словенцам пришлось одолеть израильский «Хапоэль» Б-Ш в решающем квалификационном раунде. Российские клубы ранее ни разу не встречались с «Марибором». Последнюю гостевую победу в ЛЧ москвичи одерживали в 2010 году над «Жилиной» из Словакии.

П1 Х П2

«Марибор» – «Спартак» 4,22 3,42 1,85

14 сентября

«Копенгаген» – «Локомотив»

Место: Копенгаген, Дания

Стадион: «Паркен»

Время: 20:00 (мск)

Датский обидчик

Матчи против датских команд в еврокубках складываются для «Локомотива» очень успешно. Из шести встреч лишь однажды клубу из Дании удалось обыграть москвичей. И это был как раз «Копенгаген». Впрочем, тогда «львы» отпраздновали успех в Москве, так что в гостевых матчах против датчан «железнодорожники» еще не проигрывали. А теперь у красно-зеленых появилась отличная возможность отомстить за поражение 10-летней давности.

П1 Х П2

«Копенгаген» – «Локомотив» 2,40 3,09 3,03

14 сентября

«Вардар» – «Зенит»

Место: Скопье, Македония

Стадион: «Филипп II»

Время: 22:05 (мск)

Запоздалая месть

С «Вардаром» у российских болельщиков связаны не самые приятные воспоминания, особенно у фанатов ЦСКА. В 2003 году македонский клуб выбил армейцев из розыгрыша Лиги чемпионов, а 14 лет спустя «красно-черные» встретятся с другой российской командой – «Зенитом». Македонцы впервые в истории дошли до группового этапа еврокубкового турнира. Также стоит отметить, что в их составе выступает россиянин Максим Максимов.

П1 Х П2

«Вардар» – «Зенит» 6,45 4,25 1,47

17 сентября

«Челси» — «Арсенал»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Время: 15:30 (мск)

Фанаты «Арсенала» пребывают в унынии. Мало того что их команда была пассивна на трансферном рынке, так еще и старт сезона не задался. Сверхволевая победа над «Лестером» была омрачена поражением от «Сток Сити» и погромом от «Ливерпуля». Для «синих» сезон тоже стартовал разочарованиями: проигрышем «Бернли» и поражением в Суперкубке, как раз от «канониров». Но дома у «Челси» нет проблем в матчах с «Арсеналом», что подтверждает серия из пяти побед кряду над командой Венгера.

П1 Х П2

«Челси» — «Арсенал» 1,78 3,88 4,34

17 сентября

«Реал Сосьедад» – «Реал»

Место: Сан-Себастьян, Испания

Стадион: «Аноэта»

Время: 21:45 (мск)

Встречи против мадридского «Реала» — не самое приятное событие в календаре «Реал Сосьедада». С 2005 года команды встречались в официальных матчах 20 раз, и лишь в одном из них хозяева выиграли. На данный момент в пользу мадридцев говорит пятиматчевая победная серия над клубом из Сан-Себастьяна. Причем в трех последних встречах это были «сухие» победы. На руку хозяевам может сыграть отсутствие в составе «Реала» Криштиану Роналду, пропускающего матч из-за дисквалификации.

П1 Х П2

«Реал Сосьедад» – «Реал» 4,43 4,13 1,72

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press