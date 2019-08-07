Возвращение «барсов». Владельцем «Алании» стал бизнесмен из Красноярска, а президентом — Владимир Габулов

В российском футболе вопрос финансирования клубов стоит особенно остро. Успешные на внутренней арене команды получают государственную поддержку, в то время как остальным клубам приходиться вести борьбу за собственное существование. Тенденцию переломил «Краснодар» Сергея Галицкого. Теперь и во Владикавказе задумались пойти по стопам «быков».

Кто такой Данила Гуриев

О масштабных изменениях в клубной структуре стали говорить этим летом. Клуб избавился от дотаций республики и полностью перешел в частное владение бизнесмена Данила Гуриева. Отцом нового владельца «Алании» является известный предприниматель Владимир Гуриев. Он работает генеральным директором одного из крупнейших в Красноярском крае предприятий (Новоангарский обогатительный комбинат), ежегодная выручка которого составляет порядка 17 миллиардов рублей.

Младший Гуриев владеет несколькими крупными металлургическими компаниями в Красноярске. Ему принадлежат 50% красноярского производителя «Гуриати» и 34% ООО «Сибгранитстрой». Предприятия занимаются добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела, а также сланцев. В 2013 он выкупил у красноярской мэрии Первую городскую больницу. Старейшее лечебное заведение было закрыто после смерти пациентки вследствие обрушения внутренней стены палаты. В итоге, бизнесмен потратил около 95 миллионов рублей на реконструкцию памятника архитектуры конца 19-го века.

Новый владелец будет полностью отвечать за финансирование «Алании». Предприниматель обещает клубу стабильную поддержку. Вложенные средства пойдут не только на трансферы, но и на восстановление клубной инфраструктуры.

Я – патриот своей республики, родного футбольного клуба, и, как и многие болельщики, мечтаю о его возрождении. Сделаем все от себя зависящее ради достижения заветной цели. Смею заверить вас, для нас это серьезный проект», — говорит новый владелец «Алании»

Под руководством Гуриева «красно-желтым» предстоит выполнить многочисленные задачи, чтобы вновь вернуться в Премьер-лигу. Однако, осетинский клуб уже не раз доказывал своим болельщикам, что умеет преодолевать сложности на своем пути.

От чемпионства к банкротству

Владикавказская «Алания», основанная в 1921 году, за свою долгую историю претерпела множество перерождений. Основной подъем пришелся на период образования российского чемпионата. В то время «Спартак» Олега Романцева брал титулы на внутренней арене один за другим. Именно «Алании» в 1995 году удалось прервать «красно-белую» гегемонию. Выигранный трофей стал самой яркой страницей в истории осетинского футбола. Тогда под руководством Валерия Газзаева клуб вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

С уходом главного тренера в 1999 году дела у команды пошли на спад. Спустя 6 лет из-за финансовых нарушений клуб был вынужден покинуть элитный дивизион. «Барсы» не были допущены к соревнованиям в первой лиге и отправились сразу в ПФЛ. Клуб лишился не только профессионального статуса, но и названия. Преемником «Алании» на год стал владикавказский «Спартак». Вернув назад привычное название, «красно-желтые» дважды выходили в Премьер-лигу, задерживаясь там максимум на год.

Сезон 2013-14 подвел черту американским горкам «Алании». В 2014 году клуб обанкротился и реструктуризировался. В команде начался смутный период, а сама команда вынужденно снялась с соревнований в ФНЛ. Руководство едва находило средства на существование. Тогда осетинцы вновь сменили название. На базе дубля «Алании» был создан «Спартак». Пять лет местный клуб боролся за выживание внизу таблицы первенства ПФЛ, не помышляя даже о выходе из «южной зоны».

Кто еще будет в руководстве?

Помимо Гуриева, в новое руководство войдет также Владимир Габулов. Экс-вратарь российской сборной в начале июля покинул пост министра спорта Северной Осетии. Узнав о вакантной должности президента «Алании», он сразу принял предложение.

Я никогда не скрывал, что моя мечта – возродить футбол в Северной Осетии. Знаю, что она совпадает с мечтой многих жителей нашей республики. Обязанность политика – служить народу. Я делал это честно, порядочно и открыто. Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести еще больше пользы», — признался известный в прошлом голкипер.

Габулов был в числе участников открытой пресс-конференции, собранной по случаю презентации новой команды во Владикавказе. Во встрече также приняли участие генеральный директор Амзор Айларов и главный тренер Спартак Гогниев. Известный нападающий за свою карьеру сменил с десяток клубов, включая самих «барсов». В 2003 году он стал чемпионом России в составе ЦСКА.

В тренерской карьере Гогниева «Алания» станет лишь вторым местом работы после владикавказского «Спартака». Новый опыт станет для молодого специалиста важной проверкой его амбиций.

Фарм-клуб и местное дерби

Частичное комплектование состава осетинской команды планируется за счет футболистов действующего клуба. «Алания» станет преемником владикавказского «Спартака», на основе которого будет создан фарм-клуб. Таким образом, уже в скором времени у республики будут сразу два представителя в ПФЛ. А болельщиков из Северной Осетии с нынешнего сезона ожидает еще одно кавказское дерби, помимо встреч с махачкалинским «Анжи».

Бюджет местного «Спартака», остающегося на балансе республики, будет существенно урезан. Информацию подтвердил и Владимир Габулов: «Бюджет клуба будет сокращен практически в три раза, бюджетные средства будут расходоваться минимально». По вопросу возможного места проведения матчей сейчас прорабатывается вопрос о лицензировании стадиона «Юность». Амзор Айларов заявил, что в случае успешного исхода, «Спартак-Владикавказ» будет играть домашние матчи первенства ПФЛ на местной футбольной арене.

Основной костяк футболистов вместе с тренерским штабом уже заявлен за «Аланию». Поэтому, cостав «красно-белых» будет в основном укомплектован из игроков команды «Спартак-2», играющего в первенстве республики. Помимо этого, к фарм-клубу будут привлекаться воспитанники местных футбольных школ.

Ставка на молодежь

Новый владелец «Алании» Данил Гуриев не скрывает, что в будущем желает вернуть осетинский футбол в Премьер-лигу. Однако, не менее важной задачей учредитель клуба видит создание детско-юношеской академии.

«Мы планируем создать детскую футбольную академию, чтобы была полностью вся вертикаль — от детского футбола до главной команды. Для этого нужна академия, вторая команда ПФЛ, где будут обкатываться игроки, и главная команда. Дети должны знать, куда они попадут, отучившись в академии, какие у них перспективы, вплоть до главной команды», — сказал он.

Для повышения уровня подготовительного процесса, Гуриев планирует инвестировать и в тренерские кадры. «Процесс развития невозможен без получения соответствующей практики за рубежом. В первую очередь мы соберем лучших тренеров, которые есть у нас в республике, и будем привлекать специалистов извне. Также в планах отправлять своих детских тренеров для повышения квалификации на стажировку в лучшие футбольные клубы Европы».

Реконструкция стадиона

Еще 5 лет назад идею по строительству новой арены продвигал Валерий Газзаев. К разработке макета стадиона были привлечены турецкие архитекторы во главе с Муратом Кадером. Газзаева поддержал тогда председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Представленный план включал в структуру будущей арены футбольную академию с семью полями. А сам стадион мог бы выдерживать девятибалльное землетрясение.

Однако, амбициозные осетинские планы были подкорректированы финансовым кризисом клуба. Банкротство «Алании» в 2014 году существенно умерило аппетиты руководства. Лишь спустя 5 лет во Владикавказе вновь заговорили о новой арене. Правда, на сей раз, предложения ограничились частичной реконструкцией республиканского стадиона, что скажется, в том числе, и на общей вместимости арены. Количество зрителей существенно снизится с нынешних 32-х до 15-ти тысяч.

Примечательно, что именно столько болельщиков пришло на открытие сезона в ПФЛ с махачкалинским «Легион-Динамо». Пока что, «Аланией» была подана заявка на финансирование проекта. Начало реконструкции запланировано на 2020 год.

По проекту будут две большие полноценные трибуны, западная и восточная. Вместо Северной трибуны будет построен гостиничный комплекс для спортивных интернатов по разным видам спорта. Вопрос по Южной трибуне открыт, возможно увеличим посещаемость за счет нее. Будем учитывать пожелания болельщиков в первую очередь», — заявил новый президент клуба Владимир Габулов.

Кроме того, с федеральным центром ведутся переговоры о возможном строительстве во Владикавказе нового, чисто футбольного стадиона вместимостью 20-22 тысячи человек.

Фото: Global Look Press, Twitter

Текст: Анатолий Акулов