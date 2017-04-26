Вожди красно-белых. Пять главных героев в истории московского «Спартака».

18 апреля 1922 года группа спортсменов во главе с Иваном Артемьевым основала общество «Московский кружок спорта» (МКС). Впоследствии оно получит другое название, под которым обретет огромную популярность, – «Спартак». Таким образом, в 2017 году самый титулованный клуб России празднует 95 лет со дня основания. Время отдать дань уважения личностям, оказавшим наибольшее влияние на становление «Спартака» в качестве гранда российского футбола.

Николай Петрович Старостин (26.02.1902 – 17.02.1996)

«Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»

Патриарх и отец-основатель красно-белых, который сыграл ключевую роль в создании клуба и руководил им почти 50 лет. История о том, что он позаимствовал название «Спартак» в романе Джованьоли, была им же развенчана: «Мы назвали его так в честь оппозиционного молодёжного движения Эрнста Тельмана в Германии, которое тоже называлось «Спартак». В это закладывалась скрытая контрдинамовская идея, но этого никто не должен был понимать, иначе название ни при каких обстоятельствах не прошло бы. Отсюда и романтическая выдумка про Джованьоли». Создание команды, противопоставляющей себя власти, обернулось для него и его братьев ссылками в лагеря. Только благодаря вмешательству Василия Сталина Старостины сумели вернуться к управлению «Спартаком». Николай Петрович стал первым, кто посмел бросить столь дерзкий вызов силовым структурам в спорте. Его идея нашла отклик у простых людей. Недаром детище Старостина получило негласное звание «народной команды», а сам он стал культовой фигурой для последующих поколений.

Константин Иванович Бесков (18.11.1920 – 06.09.2006)

«Спартаковских болельщиков нельзя не принимать в расчёт. Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут…»

Один из главных парадоксов в судьбе «Спартака» — приход на тренерский пост закоренелого динамовца Константина Бескова. Идею приглашения Бескова впервые озвучил Андрей Старостин после вылета «красно-белых» из Высшей лиги в 1976 году. Наряду с Николаем Петровичем, Андрей Петрович внес огромный вклад в развитие клуба, помогая брату разрешать многие конфликтные ситуации. Бесков не имел желания переходить к принципиальным соперникам, однако в дело вмешалась КПСС, и тренер вынужден был повиноваться. Несмотря на натянутые отношения с Николаем Старостиным и суровое отношение к игрокам, Бесков проявил себя выдающимся наставником. «Спартак» триумфально вернулся в элиту, дважды стал чемпионом страны и неизменно боролся за высшие места. Со смертью Андрея Старостина в 1987-м конфликт между Бесковым и Николаем Петровичем стало некому гасить, и вскоре Бесков покинул клуб. Тем не менее именно он заложил те победные традиции, благодаря которым «Спартак» долгое время был безальтернативным лидером российского футбола.

Олег Иванович Романцев (04.01.1954)

«Без традиций в «Спартаке» нельзя работать. Традиции, заложенные братьями Старостиными, будут испокон веков проходить красной нитью. Как только спартаковский дух станет для футболистов пустым словом, ничего хорошего уже не получится».

Тень Романцева. Илья Казаков – о прошлом и настоящем «Спартака»

Человек, принесший «Спартаку» девять чемпионских титулов, наделавший шуму со «Спартаком» в Европе в середине 90-х и ставший главным апологетом концепции «стеночек и забеганий». Яркая комбинационная игра, которую он привил красно-белым, стала залогом безраздельного властвования на внутренней арене и ощутимых успехов в еврокубках, где «Спартак» на равных боролся с «Реалом», «Арсеналом» и другими европейскими грандами. В качестве игрока Романцев провел за «Спартак» 180 матчей, а возглавил команду сразу после ухода Константина Бескова, когда ему было всего 35 лет. Молодость не помешала новоиспеченному наставнику сделать по-настоящему чемпионскую команду. Под покровительством Николая Старостина Романцев привел «Спартак» к триумфу уже в дебютном для себя сезоне. Десять лет красно-белые провели на победной волне, однако после смерти Старостина в клубе началась борьба за власть. Закончилась она тем, что в начале 2000-х Олег Романцев продал контрольный пакет акций клуба Андрею Червиченко.

Федор Федорович Черенков (25.06.1959 – 04.10.2014)

«Я болел за «Спартак», попал в «Спартак», играю за «Спартак» и этим счастлив»

Любимец публики, «народный футболист», как прозвали его болельщики, рекордсмен «Спартака» по количеству проведенных встреч, Федор Черенков вошел в сонм легенд клуба благодаря своей тонкой игре и скромному характеру. Черенков стал одним из немногих футболистов, которого уважали и любили все фанаты, независимо от клубных пристрастий. Его легкость и эстетика обращения с мячом вкупе с нестандартным футбольным мышлением заставляли публику ахать от восторга. При этом за пределами поля Федор оставался невероятно простым и светлым человеком. Черенков сыграл за красно-белых в общей сложности 514 матчей, что никому не удавалось ни до, ни после него. Проблемы со здоровьем помешали Федору оставить более яркий след в национальной сборной, однако болельщикам он запомнился как абсолютный уникум и один из лучших игроков страны 1980-х. После его смерти в 2014 году на панихиду пришло более 13 тысяч человек, что лишь подтвердило огромную народную любовь к этому выдающемуся футболисту и достойному человеку.

Леонид Арнольдович Федун (05.04.1956)

«Пока есть силы и возможности, я не покину «Спартак». Я хочу, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат России. И буду делать для этого все».

Федун и мир. Илья Казаков — о героях «Спартака»

Леонид Федун приобрел акции «Спартака» в 2003 году и за следующие 12 лет подвергся бесчисленному множеству оскорблений и издевательств со стороны фанатов как собственной команды, так и конкурентов. Причина проста: «Спартак» до сих пор не может вернуть себе чемпионский статус. Одних это радует до визга, других – бесит до сумасшествия, но виноват в итоге всегда Федун. Босса красно-белых обвиняют во всех смертных грехах, от неумения грамотно выстроить работу клубного менеджмента до тайной приверженности киевскому «Динамо» (сам Леонид Федун родом из Киева, так что подозрения естественны). Однако невозможно отрицать, что он внес колоссальный вклад в развитие «Спартака». Ежегодно в команду вливаются серьезные деньги, а в 2014 году Федун вошел в историю клуба как человек, благодаря которому у «Спартака» наконец появился собственный стадион. Сегодня красно-белые очень близки к чемпионству, так что у Леонида Федуна есть все шансы стать новым спартаковским героем, вернувшим клубу вкус больших побед.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, РИА Новости, «Чемпионат», Global Look Press

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