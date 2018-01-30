Восточные сказки. Футболисты из Саудовской Аравии захватывают Ла Лигу

За полгода до старта ЧМ-2018 Федерация футбола Саудовской Аравии провернула самый громкий трансфер в своей истории. До конца текущего сезона сразу девять аравийских игроков будут проходить стажировку в клубах Ла Лиги и Сегунды. Кто эти люди, как такое возможно и зачем испанцы ввязались в эту авантюру – лишь малая часть вопросов, засевших в головах ошеломленных болельщиков.

Успеть за 90 минут

Мирно текущее положение дел в испанском футболе было нарушено воскресным вечером 21 января. В течение полутора часов в твиттерах семи испанских клубов поочередно появились объявления о подписании новых игроков. Если бы это произошло в дедлайн трансферного окна, то никто бы и ухом не повел. Но на тот момент до закрытия ТО оставалось больше недели. А еще больше насторожил тот факт, что все футболисты прибыли из Саудовской Аравии. Подписания состоялись добровольно, а о грядущем масштабном десанте аравийских игроков было объявлено еще тремя месяцами ранее.

Октябрьский пакт

Заключение партнерского соглашения между Ла Лигой и Федерацией футбола Саудовской Аравии стало возможным благодаря принцу Мохамеду Бин Салману. Сын короля Салмана – давний поклонник испанской Ла Лиги. Для начала он приобрел права на показ матчей испанского первенства у себя на родине, а затем поручил наладить контакты с руководителями лиги. Ответственным за выполнение миссии назначили нового президента футбольной федерации Аделя Эззата, и в конце октября стороны ударили по рукам. Основная цель проекта – приобретение бесценного опыта в условиях мощной конкуренции в ведущих европейских чемпионатах.

Важно отметить, что согласно законодательству Саудовской Аравии местные футболисты не имеют права выступать за рубежом. На предыдущих чемпионатах мира саудиты играли без легионеров. Даже местная легенда Сами Аль-Джабир за свою карьеру провел всего 4 матча за границей — в 2000 году за «Вулверхэмптон». Но в рамках проекта по смене государственного курса под названием Vision 2030, частью которого является подготовка сильной футбольной сборной, на это закрыли глаза.

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Любопытным фактом стало отсутствие в Эр-Рияде на официальной презентации игроков, отобранных для командировки в Испанию, президента «Леганеса» Виктории Павон. Вместо нее присутствовал Фелипе Морено – владелец и вице-президент клуба. Испанские журналисты моментально зацепились за эту историю, намекая на традиции мусульманской страны, где женщины весьма ограничены в своих правах. «Огуречные» поспешили сгладить ситуацию, уверяя, что Морено изначально намеревался лично присутствовать на этом мероприятии. Оправдание прозвучало не слишком убедительно, хотя и к самой истории интерес довольно быстро угас.

Деньги решают все

В списке вовлеченных в эту авантюру нет ни «Барсы», ни «Реала», ни «Атлетико». Зато есть «Вильярреал», «Леганес», «Леванте», «Нумансия», «Райо Вальекано», «Вальядолид» и «Спортинг» из Хихона. Иными словами, не самые богатые испанские клубы, позарившиеся на дополнительный заработок. К тому же на содержание гостей с Ближнего Востока они не потратят ни евро. Все расходы, в том числе выплату зарплат, на себя берут клубы Саудовской Аравии.

Интерес Ла Лиги же заключается в продвижении бренда и захвате нового денежного рынка. А статистика роста подписчиков в официальных соцсетях клубов после объявления трансферов лишь подтверждает вероятный успех этой затеи. Прирост подписчиков в фейсбуке «Вильярреала» по сравнению с прошлой неделей составил 168%, в инстаграме «Леганеса» — 274%, а в твиттере «Вальядолида» — космические 787%. Получается эдакая односторонняя программа студенческого обмена, где в роли студентов-практикантов выступают футболисты-саудиты, а испанцы взамен получают чемоданы денег.

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Что касается перешедших игроков, то особое внимание обращают на себя Салем Аль-Досари («Вильярреал»), Яхья Аль-Шехри («Леганес») и Фахад Аль-Муваллад («Леванте»). В сумме атакующее трио наиграло более 85 матчей за сборную Саудовской Аравии и должно стать важным элементом своей команды на предстоящем ЧМ-2018. Сообщалось, что испанские скауты в течение нескольких месяцев внимательно следили за выступлением местных игроков и отобрали самых лучших из них. Убедиться в искренности этих заявлений можно будет в скором времени. Пусть от оплаты услуг арендованных футболистов испанцев и освободили, но предоставлять игровую практику аравийцам придется.

Оппозиционные настроения

Само собой, подобная история не встретила единогласного одобрения. Особое негодование выразила Ассоциация футболистов Испании. «Мы понятия не имели, что готовится что-то подобное. Никто не спрашивал нашего мнения об этом — просто сообщили как данность. Это взгляд на футбол с позиции бизнеса, а не спортивных интересов. Больше всего нас волнует тот факт, что достаточно просто заплатить деньги — и можно занять свободное место в клубной системе даже в ущерб развитию испанских игроков», — заявил президент профсоюза Давид Агансо. А пока в Испании рассуждают о правильности этого решения, нефтяная держава планирует захват новой вражеской территории. По слухам, на очереди итальянская Серия А.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, официальные твиттеры «Вильярреала» и «Леванте»