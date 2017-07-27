Восстание машин. Как автогиганты захватили Бундеслигу 

Германии всегда отлично удавались две вещи – производить автомобили и играть в футбол. А эти сферы куда ближе, чем может показаться. Еженедельник «Футбол» разобрался в ситуации вокруг автомобильного спонсорства в Бундеслиге и рассказывает о титане «Фольксвагене», обреченном «Мерседесе» и проворном «Опеле».

Лидер волчьей стаи

Один мой знакомый однажды приехал снимать фильм в Вольфсбург. Спустя пару часов к съемочной группе пришли представители города и вежливо попросили их пересесть с мерседесов на предоставленный фольксваген. В этой истории — все отношение концерна к своей продукции. Наверное, нет более требовательных и обидчивых автомобильных производителей. В контрактах всех игроков, чьи клубы спонсирует «Фольксваген», прописано, что они не имеют права публично демонстрировать приверженности к другим автомобильным маркам. Однажды досталось даже Лорду Бендтнеру: тогда еще игрок «Вольфсбурга» сфотографировался у своего мерседеса и выложил снимок в соцсети. Ответ не заставил себя долго ждать. В комментариях появились шутливые комментарии о новой модели фольксвагена, а спортивный директор клуба Клаус Аллофс оказался очень жесток к ситуации: «Это неподобающее поведение, и в конце концов оно будет стоить ему (Бендтнеру) денег».

Реакция неудивительна, ведь «Вольфсбург» является собственностью автогиганта. Город Вольфсбург был построен во времена Третьего рейха вокруг завода «Фольксваген», спустя несколько лет на заводе была создана команда «Вольфсбург». Клуб и завод — все, что есть у города, и отделять их нельзя. Каждый сезон команда получает около 90 млн евро, а женская команда «волков» больше вознаграждается автопроизводителем: в прошлом году они выиграли Кубок Германии и женскую Лигу чемпионов.

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На самом деле есть еще три клуба Бундеслиги, спонсируемые «Фольксвагеном»: «Ганновер», «Вердер» и «РБ Лейпциг». С последними все обстоит куда сложнее. «РБ», помимо «Фольксвагена», сотрудничает еще и с «Порше», завод которого расположен в Лейпциге. Там работают около 4000 человек и собирают автомобили для российских футболистов. Программа спонсорства «Порше» направлена больше на молодежные составы и детские футбольные школы и называется Turbo fuer Talante. Но ни одна из сторон не против такого сотрудничества внутри одного клуба: «Порше» входит в концерн «Фольксваген».

Не так давно «Фольксваген» потерял одного своего партнера. Контракт с «Шальке» истек в 2016 году, а продлевать соглашение клуб отказался: не устроили условия. Но управление автомобильного производителя просто махнуло рукой. Невелика потеря.

Властелин колец

«Ауди», один из самых успешных представителей авторынка, занимает первое место по количеству спонсируемых клубов Бундеслиги. Шесть команд высшего дивизиона Германии получают деньги от окольцованного производителя. Но ирония судьбы состоит в том, что «Ауди», как и «Порше», входит в концерн «Фольксваген», а значит, делает последних безоговорочными лидерами автомобильного спонсорства не только Бундеслиги, но и Европы. В список клубов, сотрудничающих с «Ауди», входят: «Бавария», «Аугсбург», «Боруссия» М, «Герта», «Гамбург» и «Хоффенхайм». Компания владеет 8,3% акций «Баварии». Кроме того, мюнхенцы дополнительно используют шины MAN, принадлежащие «Фольксвагену», а зимний тренировочный лагерь «Баварии» в Катаре назван Volkswagen Qatar.

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«Ауди» не скупится на подарки своим клубам. Перед каждым стартом сезона то и дело можно услышать, как компания посадила игроков, тренеров и чиновников за руль новеньких автомобилей. Спонсорские соглашения обязывают «Ауди» обеспечивать команду новыми суперкарами. Наверняка вы слышали об «Ауди Кап», где играют далеко не последние клубы Европы, и о летнем баварском туре «Ауди». Это, как можно понять из названия, тоже дело рук автопроизводителя. Подобные мероприятия, как и постоянный развлекательный контент на официальных аккаунтах клубов, входят в список обязательств команд. Так, можно познакомиться с видео, где Тиаго готовит бургеры в летнем туре, а Рибери разъезжает по Нью-Йорку на новеньком авто.

Кроме того, есть один клуб, принадлежащий «Ауди» вместе с ареной. Имя ему «Ингольштадт». Помните историю с подаренными «Ингольштадту» колбасками и бретцелями? Это был не добрый баварский жест благодарности за победу над «Лейпцигом», а лишь продуманный пиар-ход. «Черные», несмотря на огромные деньги собственника, так и не сумели в прошлом сезоне закрепиться в первом дивизионе. Поэтому команда отправляется удивлять своими возможностями Вторую Бундеслигу.

Грустный отец

Самый первый производитель автомобилей — «Мерседес-Бенц» оказался зажат титанами автомобильного спонсорства. Последние 45 лет «Даймлер» был связан с главной командой страны — сборной Германии. У «бундестим» и «Мерседеса» есть объединяющая черта — элитарность и авторитетность. Их сотрудничество напоминает дружбу старых друзей, которые раньше были грозой улиц, а сейчас они спокойно покуривают трубку у камина, но все еще считаются крутыми. В эту идиллию вмешался «Фольксваген». Хозяин «Вольфсбурга» предложил сборной 25–30 млн евро в год, когда «Даймлер-Бенц» выплачивал всего 8 миллионов. На ЧМ в России сборная Германии уже приедет с «Фольксвагеном» в главной роли. Интересно, что Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Ватцке (руководители «Баварии» и «Боруссии» Д) остались довольны сменой титульного спонсора сборной: сотрудничество с «Мерседесом» нарушало клубные спонсорские права. Мюнхенцы и вовсе счастливы: штаб-квартира «Фольксваген-Ауди» располагается напротив их офиса. Теперь даже в немецком спонсорстве нет никакой конкуренции.

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Отдушиной для «Мерседеса» остается «Штутгарт». Хоть автомобильному производителю и не принадлежит клуб, как в ситуации с «Вольфсбургом» или «Ингольштадтом», но они смогли позволить себе выкупить арену «швабов». Спонсорское соглашение со «Штутгартом» заключил «Мерседес-Банк», а не сам производитель авто, но сути дела это не меняет.

Иностранные инвестиции

Два самых необычных представителя спонсорства Бундеслиги – «Форд» и «Опель». Первый является эксклюзивным спонсором «Кельна». Казалось бы, что забыл американский автопроизводитель в немецкой лиге? Все очень просто. В Кельне расположена европейская штаб-квартира «Форда», поэтому при выборе даже не стоял вопрос, кто должен перевозить команду. «Козлы» сотрудничают с американцами с 1994 года, а не так давно стороны заключили новый контракт до 2019 года, увеличив срок партнерства до 25 лет.

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«Опель», в 2017 проданный французской компании PSA (Peugeot Citroеn Automobiles), занимает далеко не последнее место в Бундеслиге. Автопроизводитель сотрудничает с тремя клубами: «Боруссией» Д, «Майнцем» и «Фрайбургом». Пару лет назад «Опель» выпустил автомобиль в честь Марко Ройса. Модель вышла в ограниченном количестве — 1909 экземпляров: «Боруссия» была основана в 1909 году. «Опель» — чемпионский партнер «Дортмунда», однако транспортным партнером «шмелей» является МАN, принадлежащий «Фольксвагену». Как обидчивый производитель из Вольфсбурга допустил такое — непонятно. Быстрый «Опель», давно сотрудничающий и с «Майнцем», даже успел выкупить их арену, но клуб все еще следует любимому немецкому правилу «50+1».

На сегодняшний день лишь три клуба Бундеслиги не имеют в спонсорах автомобильного производителя: «Айнтрахт», «Байер» и «Шальке». И то по причине закончившихся контрактов. Первые в скором времени должны заключить соглашение с «Опелем»: «орлы» отказались продлевать контракт с прошлым спонсором – «Альфа-Ромео». Автомобильная промышленность сейчас является неотъемлемой частью футбола, а немецкого и подавно. Количество денег в большом спорте только увеличивается, а где брать спонсоров, как не у автопроизводителей?

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press