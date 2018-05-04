Вопрос Дзюбы. Илья Казаков – о восторге от нападающего тульского «Арсенала»

Яркий, напористый и забивной Артем Дзюба, уйдя в аренду из «Зенита» в тульский «Арсенал», никуда не исчез с журналистских радаров. Скоро Станислав Черчесов объявит расширенный состав сборной России на ЧМ-2018. Окажется ли в этом предварительном списке из 35 фамилий, который до 14 мая должен поступить в ФИФА, имя колоритного нападающего? Ждать осталось недолго.

В Туле я не был почти двадцать лет – с 1999-го, когда город первый, и пока последний, раз проводил матч сборной России. Во главе национальной команды тогда стоял Олег Романцев, в соперниках были белорусы. И та товарищеская игра запомнилась только конфликтным инцидентом у раздевалок. У Олега Ивановича была тогда обида на НТВ, точнее, на программу «Футбольный клуб», и интервью Алексея Смертина прервалось в середине второго ответа. Вопрос чуть позже был закрыт, обиды остались в прошлом, но все равно скоротечность той поездки не оставила в памяти ничего. Разве что дорогу с не самыми зрелищными пейзажами и щедро рассыпанными по обе ее стороны палатками с одними и теми же самоварами да пряниками. Спустя девятнадцать лет я ехал в Тулу уже с другим настроением.

Команда «Арсенал» — на слуху, борется за место в Лиге Европы. Про местный кремль говорят только восторженно. А самовары с пряниками пусть никуда не делись, но стали, по уверениям тех, кто наведывался в оружейный город чаще меня, намного качественнее.

Для меня, как для столичного жителя, Тула была все равно что Ярославль, Тверь или Калуга. Я был уверен, что три с половиной часа пути приравняются к двумстам пятидесяти километрам, но на деле город, где базируется «Арсенал», оказался значительно ближе. Примерно половину времени мы пробирались к съезду с МКАД на стремительное Симферопольское шоссе, и стоило оказаться на нем, как машина не просто понеслась, устав от пробок, а полетела.

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Вскоре показался «Бор» — пансионат, куда однажды с подачи Михаила Гершковича, дружившего с Павлом Бородиным, Романцев привез сборную – и она застряла там на длительное время. Романцев, Газзаев, Ярцев, Семин, Хиддинк – «Бору» посчастливилось принимать не одну национальную команду. Сборная, безусловно, была одной и той же, но люди в ней менялись. И особенно сильно это было заметно при Валерии Газзаеве и Гусе Хиддинке. Национальные команды тогда попали под период глобальных реформ – в первом случае они из-за ранней отставки тренера остались незавершенными, а вот голландец провел полное обновление состава. Примерно такое же, как и Станислав Черчесов.

До чемпионата мира-2018 осталось полтора месяца, даже меньше. Обновление сборной, казалось, закончилось на Кубке конфедераций. Но череда травм поставила тренера в ситуацию, когда после капитального строительства приходится заниматься еще и ремонтом, который вряд ли назовешь косметическим. И точно так же, как перед Евро-2012 и чемпионатом мира в Бразилии, зритель с волнением и интересом пытается узнать, попадет ли в итоговую заявку Артем Дзюба. Нападающий, который оказался в опале в «Зените», а уйдя в аренду в Тулу, показал, что без него сборной будет в сто раз тяжелее, чем с ним.

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Я видел его в «Томи», видел затем в «Ростове» – и каждый раз было впечатление, что Артем умудряется сохранять мотивацию, даже отправляясь прочь из большого клуба, где по каким-то причинам тренер не видит его в составе. Так происходило сначала в «Спартаке» Валерия Карпина, затем в «Зените» Роберто Манчини. Была ли здесь какая-то личная причина или на первый план выходили тактические нюансы – неведомо. Но в любом случае именно Дзюба сузил кадровые вопросы, задаваемые журналистами Черчесову, до одной, собственной, фамилии. Об Игоре Денисове спрашивают уже по инерции, заранее зная ответ, о Березуцких и Игнашевиче – приблизительно так же. Тема Андрея Аршавина всплыла однажды и после этого вновь ушла в небытие. Другое дело Дзюба.

Всем спасибо за поддержку и доверие!!!!🦁💪👍 A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Jan 31, 2018 at 6:45am PST

Я ждал Артема в кафе, где он назначил мне встречу. Мне хотелось поговорить с ним серьезно, чтобы это был разговор без хи-хи. Не то чтобы я не ценил его юмор, наоборот. Скорее собирался снова посмотреть на него и попытаться понять, что он чувствует перед своим первым чемпионатом мира, в дни, когда решается – попадет он на него или нет. Дзюба тоже приехал заранее. И пока операторы готовились к съемке, мы успели наскоро поболтать обо всем: об общих знакомых, о «Зените», Туле, Москве и Питере. Артем выглядел похудевшим и вместе с тем подкаченным. Я сказал что-то комплиментарное на этот счет, и он с довольным лицом продемонстрировал бицепсы, которые выглядели внушительно.

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Друг, который приехал со мной в Тулу, чтобы специально посмотреть на живого Дзюбу, глядел на него с восторгом. Тот когда-то после игры подарил свою футболку его сыну, занимавшемуся в школе «Спартака», и навсегда стал для него кумиром. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и друг попросит разрешения потрогать бицепс. Но он вместо этого попросил произнести на камеру телефона несколько слов поддержки для сына, восстанавливающегося после травмы.

Было интересно, что скажет Артем. И он сказал именно то, что я ожидал услышать. Про то, как важно никогда не сдаваться и не падать духом. Психологи считают, что, произнося тост, человек, как правило, говорит о том, что он желал бы себе. Поздравления, слова мотивации – все это из того же ряда.

Друг оставил нас наедине — пошел переговорить с сыном, и я вдруг подумал о том, через что Дзюбе пришлось пройти за последнее время. После того как он был звездой в «Зените» и примой в сборной Леонида Слуцкого – по сути, изгнание и опала. Насколько слышал, «Краснодар» и представители Федора Смолова спорили, кто больше кому дал – клуб нападающему или нападающий клубу. В случае с «Арсеналом» и Дзюбой вопрос, думается, был не настолько запутанным.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Ростов»

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