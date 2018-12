Волевая победа «Арсенал» в северолондонском дерби, поздний финиш в Ливерпуле и счастливый юбилей Уорнока. Главные события 14-го тура АПЛ

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити», «Кристал Пэлас» впервые побеждает дома, а тренер «Кардиффа» получает шикарных подарок на день рождения. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 14-го тура АПЛ.

«Канониры» вновь короли северного Лондона?

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — одно из самых злых противостояний в британском королевстве. Кровопролитное дерби вновь подтвердило свой статус: 8 желтых и одна красная – довольно либеральный итог очередной северолондонской рубки. Но зрелищность матча перекрыла все остальные минусы. В начале игры Обамеянг с пенальти вывел «канониров» вперед, но еще до перерыва Дайер и Кейн заставили «Эмирейтс» исступленно притихнуть. Перерыв пошел хозяевам на пользу: собравшийся на выход Аарон Рэмзи вернул «пушкарям» преимущество – с передач валлийца Обамеянг и Лаказетт пробили Лльориса. Габонский форвард, ставший лучшим снайпером АПЛ, на этом не успокоился и организовал четвертый гол для миниатюрного Торрейры. 4:2 – «Арсенал» доводит беспроигрышную серию до 12 матчей и обходит «Сперс» в таблице.

«Ливерпуль» вырывает победу в дерби с «Эвертоном»

Главное дерби Мерсисайда, как и всегда, прошло в борьбе, наполненной треском костей, и чудом обошлось без удаления. При этом до серьезных моментов дело доходило крайне редко. За 90 с лишним минут команды так и не открыли счет и нулевая ничья была логичным завершением локальной войны на «Энфилде». Победа на «Ливерпуль» свалилась с неба: финальный штурм «красных» завершился навесом Алекса-Арнольда — после срезки ван Дейка мяч дважды поскакал по перекладине ворот Пикфорда и вылетел в обратно в поле! Первым на добивании оказался Дивок Ориги – кивком дред бельгиец забил первый гол в сезоне, причем в дебютной игре в чемпионате! 1:0 — «Ливерпуль» побеждает и вновь не дает «Ман Сити» оторваться.

«МЮ» снова на качелях

О проблемах «МЮ» в обороне сказано уже немало, но первый тайм гостевой игры с «Саутгемптоном» породил новые вопросы. Не от хорошей жизни Моуринью выставил экспериментальную пару Матич-Джонс в центре защиты. Уже к 20-й минуте новый опыт Жозе принес отставание в два мяча: Армстронг разобрался с Де Хеа, выйдя один на один, а Седрик со штрафного уложил мяч в ближнюю «девятку» ворот испанца. «Красные дьяволы» не расстроились и еще до перерыва Лукаку и Эррера (стильной пяткой с линии вратарской) сравняли счет. Резвый старт, возможно, забрал у команд все силы – во втором тайме скорости резко упали, зрелищность исчезла, а опасность появлялась только при стандартах. Итоговые 2:2 оставляют «Саутгемптон» без побед в десятом матче подряд и отправляют в зону вылета, а манкунианцы остаются на седьмом месте.

WHAT a performance! 👊⚒

A Chicha double and late Felipe Anderson strike secure a superb away win over Newcastle! pic.twitter.com/8z2nxTv8tA

— West Ham United (@WestHamUtd) December 1, 2018