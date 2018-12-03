Волевая победа «Арсенал» в северолондонском дерби, поздний финиш в Ливерпуле и счастливый юбилей Уорнока. Главные события 14-го тура АПЛ

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити», «Кристал Пэлас» впервые побеждает дома, а тренер «Кардиффа» получает шикарных подарок на день рождения. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 14-го тура АПЛ.

«Канониры» вновь короли северного Лондона?

«Арсенал» — «Тоттенхэм» — одно из самых злых противостояний в британском королевстве. Кровопролитное дерби вновь подтвердило свой статус: 8 желтых и одна красная – довольно либеральный итог очередной северолондонской рубки. Но зрелищность матча перекрыла все остальные минусы. В начале игры Обамеянг с пенальти вывел «канониров» вперед, но еще до перерыва Дайер и Кейн заставили «Эмирейтс» исступленно притихнуть. Перерыв пошел хозяевам на пользу: собравшийся на выход Аарон Рэмзи вернул «пушкарям» преимущество – с передач валлийца Обамеянг и Лаказетт пробили Лльориса. Габонский форвард, ставший лучшим снайпером АПЛ, на этом не успокоился и организовал четвертый гол для миниатюрного Торрейры. 4:2 – «Арсенал» доводит беспроигрышную серию до 12 матчей и обходит «Сперс» в таблице.

«Ливерпуль» вырывает победу в дерби с «Эвертоном»

Главное дерби Мерсисайда, как и всегда, прошло в борьбе, наполненной треском костей, и чудом обошлось без удаления. При этом до серьезных моментов дело доходило крайне редко. За 90 с лишним минут команды так и не открыли счет и нулевая ничья была логичным завершением локальной войны на «Энфилде». Победа на «Ливерпуль» свалилась с неба: финальный штурм «красных» завершился навесом Алекса-Арнольда — после срезки ван Дейка мяч дважды поскакал по перекладине ворот Пикфорда и вылетел в обратно в поле! Первым на добивании оказался Дивок Ориги – кивком дред бельгиец забил первый гол в сезоне, причем в дебютной игре в чемпионате! 1:0 — «Ливерпуль» побеждает и вновь не дает «Ман Сити» оторваться.

«МЮ» снова на качелях

О проблемах «МЮ» в обороне сказано уже немало, но первый тайм гостевой игры с «Саутгемптоном» породил новые вопросы. Не от хорошей жизни Моуринью выставил экспериментальную пару Матич-Джонс в центре защиты. Уже к 20-й минуте новый опыт Жозе принес отставание в два мяча: Армстронг разобрался с Де Хеа, выйдя один на один, а Седрик со штрафного уложил мяч в ближнюю «девятку» ворот испанца. «Красные дьяволы» не расстроились и еще до перерыва Лукаку и Эррера (стильной пяткой с линии вратарской) сравняли счет. Резвый старт, возможно, забрал у команд все силы – во втором тайме скорости резко упали, зрелищность исчезла, а опасность появлялась только при стандартах. Итоговые 2:2 оставляют «Саутгемптон» без побед в десятом матче подряд и отправляют в зону вылета, а манкунианцы остаются на седьмом месте.

WHAT a performance! 👊⚒ A Chicha double and late Felipe Anderson strike secure a superb away win over Newcastle! pic.twitter.com/8z2nxTv8tA — West Ham United (@WestHamUtd) December 1, 2018

«Ньюкасл» завершает серию побед

В домашней встрече с «Вест Хэмом» фанаты «сорок» были вправе рассчитывать на продолжение победной серии. Но нестабильные «молотки» вновь подтвердили свою репутацию, разорвав оборону «Ньюкасла». Героем игры стал Хавьер Эрнандес, о котором после череды травм уже начали забывать. В отчетном туре Чичарито сделал дубль, а крупную победу оформил Фелипе Андерсон (0:3).

Цифры тура:

«Кристал Пэлас» впервые побеждает дома

Лондонские «орлы» прервали свою унылую серию домашних выступлений. В матче с невпечатляющим «Бернли» «Пэлас» наконец порадовал фанов с «Селхерст парк», одержав свою первую победу с мая. Хозяевам помог быстрый гол – подача Макартура с правого угла штрафной так и не нашла адресата, Джо Харт вновь понадеялся на случай, а мяч заскочил в ворота от дальней штанги. А второй гол хозяев уже претендует на лучший в сезоне: Андрос Таунсенд получив длинный пас на правом фланге, прошел к углу штрафной и саданул мяч в дальнюю «девятку»! 2:0 — «Пэлас» снимает домашнее проклятие, удаляется от зоны вылета и одерживает свою сотую победу в АПЛ.

«Ман Сити» продолжает победную серию

Домашняя встреча с «Борнмутом» завершилась шестым успехом подряд для «горожан» Гвардиолы (3:1). Рекорд сезона – семь побед кряду — пока за «Арсеналом», но уже во вторник «Сити» может повторить достижение «канониров».

«Кардифф» поздравил тренера победой

Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок после пятничной игры с «Вулверхэмптоном» отмечал свое 70-летие. В первом тайме гости поначалу не прочувствовали атмосферу праздника в столице Уэльса: Мэтт Доэрти в своем 200-м матче за «волков» открыл счет. Во второй половине игроки хозяев одумались и подарили тренеру не только галстук. В середине тайма, после сутолоки у ворот гостей, Арон Гуннарссон вколотил ответный гол с линии вратарской. А за 15 минут до конца Дэвид Хойлетт, приняв мяч на левом углу штрафной, в касание по дуге поразил дальнюю «девятку» ворот Патрисиу, забив первый гол в сезоне. 2:1 – «синие птицы» покидают зону вылета.

Цитата тура:

«Большая победа, но уже думаю о матче в среду. Это была особенная игра для болельщиков, мы дали им победу. Также это особенное события и для нас, но это такие же три очка, как и в прошлом матче с «Борнмутом»

— так Унаи Эмери прокомментировал победу «Арсенала» в принципиальном дерби с «Тоттенхэмом».

Результаты тура:

Кардифф Сити – Вулверхэмптон 2:1 (0:1)

(Гуннарссон, 65, Хойлетт, 77; Доэрти, 18)

Кристал Пэлас – Бернли 2:0 (1:0)

(Макартур, 16, Таунсенд, 77)

Хаддерсфилд Таун – Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 (1:1)

(Йоргенсен, 1; Даффи, 45, Андоне, 69)

Лестер Сити – Уотфорд 2:0 (2:0)

(Варди, 12 – с пенальти, Мэддисон, 23)

Манчестер Сити – Борнмут 3:1 (1:1)

(Б. Силва, 16, Стерлинг, 57, Гюндоган, 79; Уилсон, 44)

Ньюкасл Юнайтед – Вест Хэм Юнайтед 0:3 (0:1)

(Эрнандес, 13, 63, Андерсон, 90)

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 2:2 (2:2)

(Армстронг, 17, Седрик, 21; Лукаку, 29, Эррера, 35)

Челси – Фулхэм 2:0 (1:0)

(Педро, 4, Лофтус-Чик, 82)

Арсенал – Тоттенхэм Хотспур 4:2 (1:2)

(Обамеянг, 10 – с пенальти, 56, Лаказетт, 74, Торрейра, 77; Дайер, 30, Кейн, 34 – с пенальти)

Ливерпуль – Эвертон 1:0 (0:0)

(Ориги, 90)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Обамеянг («Арсенал») – 10, Агуэро («МС»), Стерлинг («МС»), Кейн (Тоттенхэм») — по 8, Азар («Челси»), Мюррей («Брайтон»), Салах («Ливерпуль»), Митрович («Фулхэм»), Уилсон («Борнмут») – по 7 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»