Война по ту сторону Земли. Анонсы четвертьфиналов Кубка Стэнли-2017

Не знаете, чем занять себя за неделю до старта хоккейного чемпионата мира? Плей-офф НХЛ – отличный повод отвлечься от мыслей о еще не начавшемся турнире между национальными сборными. Еженедельник «Футбол-Хоккей» подводит итоги первого раунда Кубка Стэнли и рассказывает о раскладах перед стартом полуфиналов конференций.

Западная конференция

«Сент-Луис Блюз» vs «Нэшвилл Предаторс»

Прошедший сезон закончился для «блюзмэнов» в финале конференции. Теперь команда в шаге от повторения собственного рекорда

С приходом Владимира Тарасенко результаты миссурийцев резко взлетели: клуб который год считают серьезным претендентом на трофей. В первой части сезона хоккеисты «Сент-Луиса» со скрипом заняли 6-е место в конференции, но плей-офф им явно удается. Уверенная виктория над «Миннесотой» (4:1 в серии) доказывает мощь команды Майка Йео. «Мы владели инициативой. Они же реализовали все голевые ситуации, которые создавали», – заявил побежденный игрок соперников Микко Койву.

А знаете ли вы? Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко вошел в тройку номинантов на «Леди Бинг Трофи» — приз главному джентльмену сезона.

Первые игры очередного раунда Тарасенко и его партнеры проведут на домашнем «Скоттрейд-центре». Но это только усугубляет их положение: в текущем розыгрыше плей-офф «Нэшвилл» дважды уничтожил хозяев с нулем в графе «пропущенные шайбы».

Читаете этот текст, чтобы узнать о главной сенсации первого раунда плей-офф? Представляем вам главное «вау» текущего Кубка Стэнли

Попадание в решающую часть чемпионата – настоящий фарт для «Предаторс». Команда смогла заскочить на 8-ю строчку в своей конференции, набрав наименьшее число очков среди всех участников плей-офф (94). Стоит ли упоминать, какое уничтожение «Нэшвиллу» пророчили СМИ? «Чикаго» вместе с Кейном и Панариным первенствовало на Западе, а также заняло 3-е место в регулярном чемпионате. Каково же было всеобщее удивление, когда «разобранные» «хищники» дважды казнили «индейцев» в их логове, а позже добили чикагцев на родной «Бриджстоун Арене».

А знаете ли вы? «Нэшвилл» пропустил всего 3 шайбы в первом раунде плей-офф. Это лучший результат среди всех участников текущего розыгрыша Кубка.

За несколько дней болельщики вознесли «Нэшвилл» до небес: из аутсайдера клуб превратился в опасного убийцу, способного разорвать любого. А финская «стена» Пекка Ринне сторожит свои ворота в режиме полной неприкосновенности. Но не стоит переоценивать силы Виктора Арвидссона и его партнеров: за 19-летнюю историю команда ни разу не преодолевала барьер полуфинала конференции. Статистика – вещь упрямая.

Прогноз на серию: «Сент-Луис Блюз» — Нэшвилл Предаторс» — 4:2

«Анахайм Дакс» vs «Эдмонтон Ойлерс»

10 лет назад калифорнийский клуб взорвал хоккейное медиапространство, выиграв первый Кубок Стэнли в своей истории. Многие верят, что второй громкий успех случится в юбилейный год без побед.

Вот уже 5 лет подряд «утки» — гегемоны Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф же одной из самых молодых команд лиги постоянно не везет: фавориты на бумаге не могут преодолеть барьер в лице явных аутсайдеров. В этот раз Райан Гецлаф и компания одержали «сухую» победу над седьмой командой Запада – «Калгари». Но сами матчи не выглядели так убедительно: «Анахайм» лишь раз победил с перевесом больше одной шайбы.

А знаете ли вы? «Анахайм» не проигрывает «Калгари Флэймз» дома больше 11 лет

Болельщики с опаской ждут игр на вылет с очередным канадским коллективом. Очное соперничество с «Эдмонтоном» в регулярном сезоне окончилось не в пользу «Дакс» (2:3 по победам). Но даже эта печальная серия не должна повлиять на утопление уток в нефти.

Вы соскучились по спортивным сказкам а-ля «Лестер»? Самое время начать болеть за «Эдмонтон»!

Впервые за 11 лет «нефтяники» не позорно завершили сезон еще на стадии «регулярки». В первом же раунде коллективу Тодда Маклеллана предстояло испытание: соперники из «Сан-Хосе» — финалисты прошлогоднего Кубка Стэнли. В дебютном матче «акулы» «сожрали» канадцев в овертайме, но позже аутсайдеры обломили «зубы» Джо Павелски и компании. Даже поражение со счетом 0:7 не помешало «Эдмонтону» одержать итоговый триумф в серии. Победную шайбу в 6-м матче забил форвард Антон Слепышев. Знай наших!

А знаете ли вы? «Нефтяники» — единственная команда, прошедшая в следующий этап с отрицательным балансом шайб (12:14)

Теперь команде-сенсации предстоит битва с основными претендентами на заветный трофей. Букмекеры уже «убили» шансы канадцев, ведь их лидер Макдэвид «затух» в самый нужный момент. Но в душе многие шепчут заветные три слова: шоу должно продолжаться.

Прогноз на серию: «Анахайм Дакс» – «Эдмонтон Ойлерс» – 4:3

Восточная конференция

«Вашингтон Кэпиталз» vs «Питтсбург Пингвинз»

И снова «Вашингтон» — победитель «регулярки». И вновь Овечкин и ко теряют мощь с первых мгновений игр на выбывание

Многие на полном серьезе связывают неудачи команды в плей-офф из-за постоянных триумфов в первой части сезона. Как ни странно, в этих бреднях есть доля истины: «Вашингтон» «наедается» выигрышными матчами, а весной у подопечных Барри Троца начинается привычный спад. В этот раз «столичные» начали удивлять публику уже в первом раунде Кубка Стэнли: лишь одна встреча с восьмой командой Востока – «Торонто», — завершилась в основное время. 5 овертаймов в 6-и играх – такого «чуда» жители Вашингтона не наблюдали давно. По ходу серии растерялся даже лидер Александр Овечкин. Форвард сумел забить лишь три гола (для хоккеиста с показателем «69» по системе «гол+пас» в регулярке это действительно мало). А в одном из матчей капитан команды рисковал получить серьезную травму: только посмотрите, как игрок «Мэйпл Лифс» «прибил» Ови!

На счастье, хоккеисты «Вашингтона» не «подарили» своим поклонникам инфаркта, одолев канадский клуб с общим счетом 4:2.

А знаете ли вы? За последние 25 лет «Кэпиталз» всего 1 раз сумели преодолеть второй раунд плей-офф. В сезоне 1997/98 «Вашингтон» дошел до финала плей-офф, где всухую уступил «Детройту».

Уже в 1/4 финала «столичные» сражаются с обладателями Кубка Стэнли – «Питтсбургом». «Помним, как «Пингвинз» выбили нас на этой же стадии плей-офф в прошлом году. Теперь есть шанс вернуть долг», — заявил главный тренер «Вашингтона» Троц. Похоже, канадец до сих пор верит в сказки.

Евгений Малкин – лучший в плей-офф по системе «гол+пас» #прямосейчас (2 шайбы и 9 ассистов). Это все, что нужно знать о физической форме одного из лидеров клуба. «Пингвины» набирают чемпионский ход: в 1/8 финала «Коламбус» лишь раз сумел обыграть «Питтсбург». Все остальные матчи завершились уверенными победами пенсильванцев. Евгений и команда морально уничтожили Сергея Бобровского: после 1:4 в серии вратарь принял решение не приезжать на чемпионат мира.

А знаете ли вы? 21 шайба за 300 минут была отправлена в ворота Сергея Бобровского. «Питтсбург» — самый результативный клуб по итогам первого раунда плей-офф.

«Моя команда является аутсайдером в паре с «Питтсбургом», — этого не отрицает даже основной игрок «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем. Конечно, столичный клуб не проиграет серию «всухую»: их последнее подобное фиаско в плей-офф случилось 6 лет назад. Но подопечные Майка Салливана улучшают собственную игру от матча к матчу, и непостоянный «Вашингтон» — совсем не соперник нынешним «Пингвинз».

Прогноз на серию: «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:4

«Оттава Сенаторз» vs «Нью-Йорк Рейнджерс»

Подопечные Ги Буше не подвели родину. «Оттава» впервые за пять лет шагнула во второй раунд плей-офф.

«Бостон» не сумел преодолеть стойких оловянных солдатиков — 2:4 в серии. Хоккеисты «Оттавы» играли с травмами, а история капитана Эрика Карлссона поражает: на протяжении четырех недель швед выступает с двумя трещинами в левой пятке. Во многом благодаря мужеству своего лидера канадцы сумели прервать проклятье первого раунда и вышли в топ-8 Кубка Стэнли.

А знаете ли вы? В серии с «Бостоном» канадский клуб впервые за свою историю победил в двух овертаймах плей-офф подряд

«Сенаторз» — одна из немногих команд НХЛ, не имеющих в своем составе россиян. Поэтому наши соотечественники не хотят видеть «Оттаву» в финале конференции. С этим солидарны и заокеанские СМИ: клуб показывает не самый зрелищный хоккей.

Вы надеялись на канадский четвертьфинал? Хоккеисты «Рейнджерс» смеются вам в лицо!

Перед началом 1/8 финала эксперты не могли определить явного фаворита. «Монреаль» и «Нью-Йорк» разделил всего один балл в турнирной таблице, а три матча регулярного чемпионата закончились в пользу «Канадиенc». «Рейнджеры» были как никогда близки к вылету из плей-офф: Радулов и Емелин вырвали две победы и повели в серии – 2:1. Но представители «Большого Яблока» сотворили неожиданность, победив в двух домашних встречах подряд после 6 поражений на «Мэдисон Сквер Гарден» в плей-офф.

А знаете ли вы? «Нью-Йорк Рейнджерс» не проигрывает канадским клубам в Кубке Стэнли с сезона 1985/86.

Следующее препятствие команды на пути к чемпионству – «Оттава». Любители хоккея не дают шансов «Сенаторз»: в активе канадского клуба нет таких мастеровитых игроков, как Матс Цуккарелло и Хенрик Лундквист. Болельщики как никогда ждут от «Нью-Йорка» больших побед: пора привезти на великий «Мэдисон Сквер Гарден» не только очередную рок-группу, но и завоеванный Кубок Стэнли.

Прогноз на серию: «Оттава Сенаторз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:4

Если вы проспали все встречи первого раунда Кубка Стэнли, подборка лучших моментов всегда поможет

Теперь каждый болельщик сможет определить стадию плей-офф по бороде хоккеиста

Эмоции борьбы за Кубок Стэнли захлестывают всех

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт НХЛ

Видео: официальный канал НХЛ на YouTube