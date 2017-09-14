Война миров. Как президент Ла Лиги наехал на «ПСЖ» и «МанСити»

Трансферное окно закрылось, а разборки между ключевыми участниками этого многомиллионного безумия продолжаются. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в открытую обвинил «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в нечестной игре и применении финансового допинга. Оскорбленные клубы в долгу не остались и пригрозили судом, а болельщики и пресса с интересом следят за громкой шумихой.

Шокирующий и скандальный трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» до сих пор не дает спокойно спать жителям страны фламенко и корриды. Парижский суперклуб отвесил увесистую оплеуху «сине-гранатовым» и сделал весомую заявку на то, чтобы отвоевать у мадридского «Реала» звание главной «занозы в каталонской заднице». Пока фанаты «блаугранас» винили во всех смертных грехах президента Жозепа Бартомеу, а тот пенял на нарушение правил ФФП, постепенно наступила стадия смирения и принятия сложившейся ситуации.

Однако стоило захлопнуться форточке трансферного окна, как на арену вышел президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Глава испанского первенства решил примерить на себя образ старшего брата, заступающегося за обиженного младшего родственника из Каталонии. Правда, слегка переусердствовал в своих стремлениях. Первый залп был произведен спустя двое суток после официального закрытия трансферного окна в Испании. Причем от Тебаса досталось не только «ПСЖ», но и «МанСити». Ла Лига потребовала провести расследование в отношении двух клубов на предмет соответствия финансовому фейр-плей. «Эти клубы получают государственную помощь и извращают европейский футбол. Они наносят непоправимый вред футбольному бизнесу», — говорится в обращении.

Охота на президента. Коррупционный скандал в испанском футболе

Казалось, на этом можно было бы остановиться, но Тебас думал иначе. Спустя еще пару дней он вновь набросился с обвинениями на «ПСЖ» и выдал настоящий перл: «Возможно, это покажется грубым, но один испанский журналист достаточно точно написал: «ПСЖ» поймали писающим в бассейн. А Неймар пописал с вышки для прыжков в воду». При этом президент Ла Лиги отметил, что настаивает на проведении расследования не из-за того, что «ПСЖ» забрал игрока у «Барселоны», а потому что он за справедливость и не может стоять в стороне.

В своем третьем крестовом походе с громкими заявлениями в СМИ испанский борец за справедливость уколол еще один клуб – «Челси». «Некоторые клубы используют финансовый допинг. У них есть конкурентное преимущество из-за того, что они получают деньги извне, а не зарабатывают их сами. Недавние примеры – «Манчестер Сити» и «ПСЖ», ранее это был «Челси». У всех этих клубов были деньги, которые они не заработали сами, и они пользовались этим преимуществом. «Сити» с этими деньгами от продажи нефти может позволить себе любого игрока, мы должны защитить себя», — заявил Тебас.

На сей раз слова Тебаса не оставили без внимания. За «ПСЖ» вступилась французская Лига профессионального футбола (ЛФП): «ЛФП решительно осуждает оскорбительные высказывания господина Тебаса о «ПСЖ». Эти недостойные замечания не соответствуют авторитету президента такого чемпионата, как Ла Лига. Руководство нашей лиги высказывает поддержку «ПСЖ» в связи с той дискредитирующей кампанией, которая была запущена несколькими топ-клубами в других чемпионатах». Англичане же предпочли сами ответить на нападки, причем сделали это максимально эффективно. «Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации. «Манчестер Сити» и City Football Group ищут квалифицированного юрисконсульта и будут действовать в соответствии с его рекомендациями» — гласит обращение «горожан».

Всевидящее око. Зачем в Испании надо внедрить систему видеоповторов

Эти заявления явно возымели должный эффект на Тебаса, и тот предпочел переключить внимание на другие вещи. Так, к примеру, Ла Лига рассматривает возможность проведения нескольких матчей испанского первенства сезона-2018/19 за пределами страны – в Китае или США. А возможно, Тебас таким образом взял тактическую паузу и продумывает план нового нападения на толстосумов из Франции и Англии. Нам же остается лишь следить за тем, до чего главу Ла Лиги доведет его длинный язык.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press