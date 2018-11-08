Во славу отца. Что будет с «Лестером» после смерти владельца

Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха написал сначала самую фантастическую, а затем и самую печальную страницы в новой истории АПЛ. Его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе в сотне метров от родного стадиона, куда его скромный клуб два года назад привез чемпионский трофей. Отца «Лестера» больше нет, но его дело будет жить.

По прозвищу Топ

Возможно, не все знают, что настоящая фамилия Вишая – Раксриаксорн, а Шривадданапрабха переводится как «семья, освященная долговременной славой». Новую фамилию в 2013 году даровал ему король Таиланда по давней местной традиции – в знак уважения и признания больших заслуг.

Чтобы соответствовать этому и рассчитывать на многолетний успех в столь суровом мире, как английская Премьер-лига, Вишай с самого момента приобретения клуба передавал опыт и знания своим четверым детям. Особенно близок к футбольному бизнесу отца был младший сын Айяватт по прозвищу Топ. Теперь именно от него в большей степени зависит будущее «лис».

От синих к синим

Об Айяватте известно не так много: ему 33 года, он получил экономическое образование в Бангкоке, а после покупки Вишаем «Лестера» занял пост вице-президента и активно помогал отцу в управлении клубом. Увлекаться футболом Айяватт начал в 1997-м, когда папа впервые взял его с собой посмотреть матч на «Уэмбли». Мальчик был впечатлен фантастической атмосферой легендарного стадиона. Так как Вишай сам являлся поклонником «Челси» (а впоследствии одним из спонсоров – логотипы King Power какое-то время красовались на «Стэмфорд Бридж»), он всерьез задумался о покупке лондонского клуба с последующей его передачей в руки Айяватта.

Однако в 2005 году на одном из матчей «пенсионеров» Вишай повздорил с сотрудником службы безопасности «Стэмфорда» и был возмущен отношением к нему со стороны охранника стадиона. Еще больше его разочаровало то, что официальное письмо, написанное им руководству «пенсионеров», осталось без внимания. «Однажды мы купим футбольную команду, которая сумеет побить «Челси», – пообещал он тогда Айяватту и порвал все связи с лондонцами. По иронии судьбы спустя 11 лет последний матч «золотого» сезона «Лестер» сыграл на «Стэмфорд Бридж», и именно здесь для команды Вишая устроили «чемпионский коридор».

Добрая память

Айяватт прошел весь путь становления «Лестера» вместе с отцом. Лишь по счастливой случайности 27 октября его не оказалось в вертолете вместе с Вишаем – он не попал на игру с «Вест Хэмом». Спустя несколько дней после гибели родителя Айяватт сделал официальное заявление: «С детства отец учил меня быть сильным и заботиться о семье. Он любил нас. Он превратил «Лестер» в семью. И он был бы горд, если бы увидел, как семья «Лестер», которую он построил, поддерживает друг друга в столь печальное время. Папа смог научить меня жизни и работе, не делая это похожим на урок. Он был моим наставником и образцом для подражания. Он оставил меня с наследием, которое я должен поддержать, и я сделаю все что в моих силах, чтобы оправдать возложенные надежды».

В клубе налажена хорошая система управления, которую нужно лишь поддерживать и развивать. Адекватная работа ведется при покупке игроков: к примеру, за Джеймса Мэддисона и Рикарду Перейру были отданы солидные деньги (22,5 млн фунтов и 18 млн фунтов соответственно), но оба они сейчас проявляют себя здорово и тащат за собой команду. Более того, удалось сохранить блеснувшего на ЧМ-2018 Гарри Магуайра и Вилфреда Ндиди, который пришел на замену Н’Голо Канте и с тех пор постоянно находится в топе АПЛ по количеству отборов.

Важнейшая сторона футбольного менеджмента – взаимодействие с болельщиками – была выведена Вишаем на совершенно новый уровень: при нем «Лестер» начал постоянно проводить разного рода акции и розыгрыши, а фанаты получали бесплатно пиво, пиццу, пончики и конечно же билеты на игры. Все это в огромной мере способствовало сплочению клуба и поклонников в большую дружную семью.

Семейное дело

Помимо прочего, Шривадданапрабха-младший заявил о вероятном переименовании стадиона «Кинг Пауэр» в «Кун Вишай». В честь отца будет названа и новая тренировочная база, строительство которой должно быть начато в ближайшее время, и благотворительный фонд «Лестера». Словом, имя человека, вложившего в клуб (как и в город), принесший ему славу, немалые деньги, забыто не будет.

Айяватт не останется без поддержки, ведь помимо него один из руководящих постов в «Лестере» занимает его старший брат Апичет – он работает исполнительным директором клуба. Но главное – все сотрудники, включая игроков, чувствуют себя такими же родными и близкими Вишая. «Он действительно оказал большое влияние на мою жизнь», – говорит вратарь «лис» Каспер Шмейхель, и это не пустые слова. Крушение случилось прямо на его глазах – полиция с трудом остановила голкипера, пытавшегося прорваться к горящему вертолету.

«В моих глазах вы легенда, невероятный человек с самым большим сердцем, душа «Лестер Сити». Спасибо за все, что сделали для меня, моей семьи, нашего клуба. Мне действительно будет вас не хватать», – простился с Вишаем Джейми Варди. «Он был очень хорошим человеком. Он был как отец, хорошим человеком с большим сердцем», – вторит бывшему партнеру Рияд Марез.

Слова «семья» и «отец» были произнесены чуть ли не каждым, кто высказался о Вишае. Единство, которое он вложил в клуб, должно быть сохранено его сыновьями на долгие годы, ведь человек с таким складом ума просто не мог воспитать детей, не чтящих понятие семьи. Это печальное событие сплотит «Лестер» еще сильнее перед общей бедой и заставит выложиться без остатка в память о главе семейства «лис».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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