Внутри матрешки. И грянул гром. Кто такой Ирвинг Лозано

Его победный гол в ворота сборной Германии взорвал не только «Лужники», но и спровоцировал два землетрясения в Мексике. Его вид, прозвище и мощь — наводят страх на вратарей, а ему самому всего 22 года и последний сезон он провел в составе «ПСВ». Ирвинг Лозано — новая звезда людей в сомбреро.

Братская мечта

«Наша мама — Ана Мария, любила сводить меня с моим братом Браином в очных дуэлях. Кто больше начеканет мяч, быстрее добежит до комнаты, быстрее справится с обедом. При этом она никогда не выделяла лучшего и любила всегда нас одинаково», — вспоминает Ирвинг Лозано. Вместе со своим братом они оба стали футболистами, но сейчас конкуренцию сменила общая мечта — вместе сыграть за сборную Мексики. Свой задел Ирвинг уже сделал — уже два года он выступает за первую национальную команду, пока Браин только готовится к профессиональному футболу в составе юношей «Универсидад Насьональ».

Благодарность за веру

Не исключено, что и младший брат подтянется, потому что секрет стремительного роста Ирвинга в двух компонентах: любовь и желание бороться, но успехи пришли далеко не сразу. Лишь в 11 лет мальчик по прозвищу «Чаки» (получил в честь куклы-убийцы из хоррора «Детская игра»). Лосано еще ребенком часто использовал трюк главного героя – забирался под кровать и пугал партнеров истеричными криками.

Это было в академии «Пачуки». Несмотря на то, что в детской команде выступали ребята, сыгранные друг с другом на протяжении 5-6 лет, Ирвинг стал главным бомбардиром и поразил тренера Хосе чувством мяча. Пока все парни завидовали координации «выскочки», лишь тренер поддерживал его после проигранных матчей. Однажды, когда у семьи Лозано не хватало денег на новые хорошие бутсы, Хосе приобрел экипировку для Ирвинга из своего кармана. Когда «Чаки» подписал первый контракт с «Пачукой» и подержал в руках конверт с деньгами, первое, что он сделал была покупка цветов для супруги тренера.

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Громовой дебют

Дебют за первую команду «Пачуки» состоялся только в 19 лет. Тогдашний главный тренер Энрике Меса совсем не доверял молодежи. Зато, когда руководство сменило придирчивого Рики на добряка из Уругвая — Диего Алонсо, в составе «сусликов» (прозвище «Пачуки») стали задействовать все больше перспективных кадров. Появление на стадионе Идальго Лозано вышло громким — при счете 0:0 Ирвинг вышел на поле, а спустя пять минут «забросил» победный гол в сверхпринципиальном матче против «Америки». Вскоре «Чаки» интегрировали в основной состав на постоянную основу. Главный тренер решил, что лучшее применение скорости и дриблингу Ирвинга — место на левом фланге. Впоследствии этот ход сделал юношу не только звездой «Пачуки», но и игроком сборной Мексики.

«Не подходи! Убьет!»

Лозано — словно разряд молнии, что попадает в дерево. «Чаки» практически в одиночку принес «молодежке» Мексики кубок КОНКАКАФ, став лучшим бомбардиром с пять голами. «Пачука» в лице таланта смогла впервые за 10 лет выиграть Клаусуру и завоевать пятый трофей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. С «Чаки» большинство отечественных поклонников футбола уже знакомо. В прошлогоднем матче Кубка конфедераций «мексиканский экспресс» выбил россиян из турнира, воспользовавшись неразберихой Виктора Васина и Игоря Акинфеева.

Голландский вопрос

Последний сезон Ирвинг провел в Эредивизии. «Пачука» давно планировала обогатиться на воспитаннике, но не дождавшись предложений от топ-клубов, ограничилась 8 млн евро от «ПСВ». Но едва ли игрок там останется надолго. Новый агент мексиканца — Мино Райола. А по ходу прошедшего сезона Филлип Коку использовал «Чаки» на обоих флангах, создавая пространство и возможности для шикарных кроссов для Люка Де Йонга, благодаря чему голландский дровосек наколотил 16 мячей. Добавить сюда еще 19 голов от мексиканца, и исход чемпионской гонки в Нидерландах становится ясным.

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Сейсмоактивный

Когда Ирвинг забил победный гол в ворота сборной Германии, в столице Мексики – Мехико-Сити, как минимум два датчика зафиксировали землетрясение. На городской площади собралось более 100 тысяч людей в сомбреро. Если Мексика рано вылетит из турнира Лозано за свой счет оплатит все расходы на восстановление городских поломок, а в случае прохода до призеров, в родной стране игроку поставят памятник.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев