Виртуальная реальность. Как видеоигры стали важной частью жизни звезд: Антуана Гризмана, Неймара, Александра Головина и других футболистов

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль недавно во время пресс-конференции рассказал о главной проблеме своей команды – зависимости футболистов от видеоигр. Австриец сравнил развлечение с алкоголизмом и наркотиками и объяснил, что с целью уберечь игроков от соблазна он распорядился отключить Wi—Fi на клубной базе и в отелях во время гостевых матчей. Из обычного хобби видеоигры превратились для них в любимый вариант проведения досуга, способ подшутить над одноклубниками и заработать больше, чем в футболе.

Увлечение, проверенное временем

«9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира» – легендарная цитата Андреа Пирло, подчеркнувшая важную роль консолей и компьютерных игр в повседневной жизни футболистов. В своей автобиографии Пирло называет японскую приставку величайшим изобретением человечества после колеса. И все же раньше консоли больше воспринимались футболистами как один из верных способов развлечь себя во время поездок на гостевые матчи и международных перелетов в расположение сборной. Спустя годы, накануне финала ЧМ-2018, лидер французской сборной Антуан Гризманн признается, что после победы в турнире мечтает поиграть в Fortnite – одну из самых популярных консольных игр современности. Тогда можно было подумать, будто форвард просто сказал первое, что пришло в голову. Через полгода он же заявил, что больше переживает за достижения в Fortnite, чем в моментах, когда оказывается перед воротами, и после этого становится ясно, почему Хазенхюттль столь эмоционально реагирует на увлечение игроков «Саутгемптона».

Танец победителя

Гризманна вообще можно назвать неофициальным послом Fortnite в футбольном мире. Незамысловатый симулятор выживания в открытом мире, целью которого является сбор ресурсов, строительство зданий и уничтожение оппонентов, покорил сердце француза настолько, что он демонстрирует отсылки к игре на футбольном поле. Забитые голы он часто празднует танцем Take the L («Подавись поражением»), ухватив себя за причинное место и приложив ко лбу оттопыренные большой и указательный пальцы, символизирующие букву L (лузер).

Еще один звездный игроман, Неймар, в декабре прошлого года предпочел поездке на церемонию вручения «Золотого мяча» битву в популярном шутере Call of Duty с одноклубниками из «ПСЖ» Маркиньосом и Тиаго Силвой. В другой «стрелялке» Counter-Strike: Global Offensive, обожаемой многими российскими футболистами, в его команде Made in Brazil играют Габи Жезус, Рафаэль Эдуардо Коста, Лукас Лима и Бруно Аньелло.

В декабре 2017-го, когда Александру Кокорину еще были доступны всевозможные развлечения, а не только поход в спортзал и просмотр телевизора, он бросил Неймару вызов в CS:GO, но бразилец не удостоил его вниманием. Куда проще сразиться в видеоигру с кем-то из одноклубников, чем и воспользовался Александр Зинченко по ходу первой же предсезонки в составе «МанСити» летом 2016-го. Обыграв в FIFA Рахима Стерлинга, он заставил того в качестве наказания ползать на четвереньках и лаять. Но главной победой украинца, пожалуй, стало то, что после этого его не обвинили в расизме.

Княжеский инвентарь

Среди российских футболистов главным геймером можно признать Александра Головина. Хавбек «Монако» предпочитает сражаться в Counter-Strike и Dota (многопользовательская онлайн-игра, где для победы нужно уничтожить крепость противника). По словам россиянина, он наиграл примерно три тысячи часов в Dota и еще 1300 часов — в Counter-Strike. При этом в CS он играет два года, а в Dota – с шестого класса. Кроме того, футболист совершает внутриигровые покупки. Его инвентарь насчитывает три тысячи предметов в Dota 2 и еще двести — для CS:GO. В интернете подсчитали, что стоимость 200 скинов (обликов) в Counter-Strike составляет примерно 1,5 млн руб., а предметы для Dota оценили в 400 тысяч руб.

В октябре прошлого года Головин принял участие в стриме экс-игрока команды Natus Vincere Святослава Drainys Комиссарова, где рассказал, что многие российские футболисты рубятся в видеоигры: «Да у нас, если честно, много кто играет в них — даже в сборной. В PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds – конкурент Fortnite) так: пробуют все, но из-за того, что поначалу тяжело очень, бросают сразу и дальше в CS:GO играют».

Бизнес-площадка

Пока такие парни, как Деле Алли или Месут Озил, в свободное время проводят стримы (прямые трансляции. – Ред.) своих битв в Fortnite, более возрастные и находчивые футболисты зарабатывают на играх без участия в них. Первопроходцем выступил Златан Ибрагимович, ставший главным героем мобильной игры Zlatan Legends, разработанной шведской студией Isbit Games в августе 2017-го. Сюжет заключается в том, что пришельцы забрали Златана с Земли, чтобы он представлял человечество на межгалактическом турнире по дрифтболу. Пользователям мобильных устройств предстоит бить мячом по препятствиям, чтобы как можно быстрее пробираться через них, одновременно собирая различные бонусы. Игру можно скачать бесплатно в Google Play и AppStore, доход же она приносит за счет рекламы и внутриигровых покупок.

