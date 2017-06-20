Вип­-Вип-­Ура! Илья Казаков – о сборной России

Кубок конфедераций в Санкт-Петербурге, как и три года назад Игры в Сочи, стартовал в субботу ярко и убедительно. Хотя, надо признать, скепсиса поначалу хватало. Не верили в сборную России. Сомневались, что посещаемость на стадионах будет высокой. А питерский долгострой по числу издевок, вызванных ширящимися проблемами и возрастающими расходами, догнал и обогнал сочинское строительство.
И вопросы ведь тоже были аналогичными, что и в 2014-м: зачем нам этот турнир при общей финансовой ситуации в стране? Зачем нам столько стадионов, баз? Как мы их потом будем использовать, чтобы все это не легло непосильным гнетом на региональный или федеральный бюджет? Наверное, это нормально – сомневаться, не верить, критиковать. За последние дни так часто от совершенно разных людей можно было услышать все эти вопросы.
Я, слыша их, вспоминал, у кого Россия выиграла борьбу за право провести чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017 заодно. Англия, Бельгия и Нидерланды, Испания с Португалией – все они бились с нами и остались в декабре 2010-го позади. Случившееся в тот день в Цюрихе воспринималось как победа. И спустя шесть с половиной лет, оглядываясь назад, можно признаться: мы это сделали. Стадионы, базы, все остальное.
Александр Бородюк, вернувшись в Москву из Санкт-Петербурга, делился впечатлениями:
– Стадион сумасшедший! Нигде в Европе такого нет!
Я верил и не верил, переспрашивал под воздействием других комментариев и оценок. От того же Глушакова, например.
– Что, лучше, чем спартаковский?
Тренер сборной Казахстана горячо дышал в трубку:
– Сказочный стадион! Комфортный, удобный, монументальный!
Я слушал и понимал, что поездка на матч открытия произвела на него сильное впечатление. Когда в трансляции перед стартовым свистком показали президента, по правую руку от которого стоял глава ФИФА Джанни Инфантино, а по левую – Бородюк, – удивление было общим. Мало кто знал, что утром в субботу из Внукова вылетел самолет с делегацией, в которую вошли олимпийские чемпионы Сеула Бородюк и Лосев. Сразу начались догадки, предположения.
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Это было уважение и одновременно протокол. В Сочи, если помните, рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия сидела Ирина Скворцова, бобслеистка. А рядом – Борис Михайлов, Владимир Петров, Борис Майоров, Татьяна Тарасова. Президента вообще часто можно увидеть в компании спортсменов.
Центральные ложи в Санкт-Петербурге были полны знакомых лиц. Неподалеку от президента смотрели футбол экс-зенитовцы – Кержаков, Быстров, Дмитриев, Малафеев, Широков. Лосев сидел по соседству с министром спорта Колобковым. Неподалеку от Дасаева. Тут же был и Смертин.
Но все равно Бородюк вызывал больший интерес. Я спросил его, о чем он шутил с Медведевым, на фотографиях видно, как премьер весело улыбается при рукопожатии.
– Вспомнили, как он, будучи президентом, принимал сборную после Евро-2008.
Где-то поблизости от этого общества находился главный творец того чуда. Хиддинк прилетел на турнир в качестве футбольного эксперта телекомпании Fox, вернувшись в Россию на турнир, право провести который страна получила в год, когда Гус еще был тренером нашей сборной. Круг удивительным образом замкнулся.
Это приглашение Хиддинка, для которого две сборные на Кубке конфедераций родные (до России он успел поработать с Австралией), – отличная находка для нас. Помню, как осенью 2014-го мы сидели в его амстердамском доме, и Гус говорил, что отношение к России в Голландии неоднозначное. И что он во всех интервью защищает нас – человек, который полюбил страну, с которой он добился удивительного результата в футболе. 2014й был годом не только Сочи, но и Крыма – и отношение к нам в мире поменялось в считаные дни. Вроде бы совсем недавно Олимпиада показала людям настоящую Россию, как крымская весна добавила нашей стране врагов и противников. Хиддинк всегда был с нами. Как и Капелло, кстати, – еще один именитый иностранный тренер, кого в интервью в тот период так часто спрашивали не о футболе и кто всегда говорил резкие слова про введенные санкции, про свой интерес к России.
Мне вообще-то странно, что им обоим не предложили стать послами на чемпионате мира-2018. Уверен, что Хиддинк, как и Капелло, очень многое смогли бы дать своим присутствием в этом качестве. Хотя кто знает, Кубок конфедераций только стартовал, о чемпионате мира начнем думать после его окончания.
Церемония открытия Кубка конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева
В нашей вековой традиции – ускоряться перед финишем и все успевать к урочному часу, удивляя этим мир. Мы сомневались и не верили (не исключено, чтобы просто не сглазить) в то, что все успеем к Кубку конфедераций. Но успели.
Теперь после игры с Новой Зеландией выяснилось, что и сборная у нас уже есть. Неплохая. Целостная. И главное – духовитая, с характером. Созданная в тот момент, когда казалось, что это невозможно – после Евро2016, изза стольких травм. И к чемпионату мира, уверен, мы тоже успеем.
Текст: Илья Казаков
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press
One thought on “Вип-Вип-Ура! Илья Казаков – о сборной России”
не ну стадион конечно хороший, но после Сантьяго Бернабеу кажется обычным европейским, у нас как обычно начинают перехваливать, все что есть