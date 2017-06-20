Вип­-Вип-­Ура! Илья Казаков – о сборной России

Кубок конфедераций в Санкт-­Петербурге, как и три года назад Игры в Сочи, стартовал в субботу ярко и убедительно. Хотя, надо признать, скепсиса поначалу хватало. Не верили в сборную России. Сомневались, что посещаемость на стадионах будет высокой. А питерский долгострой по числу издевок, вызванных ширящимися проблемами и возрастающими расходами, догнал и обогнал сочинское строительство.

И вопросы ведь тоже были аналогичными, что и в 2014-­м: зачем нам этот турнир при общей финансовой ситуации в стране? Зачем нам столько стадионов, баз? Как мы их потом будем использовать, чтобы все это не легло непосильным гнетом на региональный или федеральный бюджет? Наверное, это нормально – сомневаться, не верить, критиковать. За последние дни так часто от совершенно разных людей можно было услышать все эти вопросы.

Я, слыша их, вспоминал, у кого Россия выиграла борьбу за право провести чемпионат мира­-2018 и Кубок конфедераций-­2017 заодно. Англия, Бельгия и Нидерланды, Испания с Португалией – все они бились с нами и остались в декабре 2010-­го позади. Случившееся в тот день в Цюрихе воспринималось как победа. И спустя шесть с половиной лет, оглядываясь назад, можно признаться: мы это сделали. Стадионы, базы, все остальное.

Александр Бородюк, вернувшись в Москву из Санкт-­Петербурга, делился впечатлениями:

– Стадион сумасшедший! Нигде в Европе такого нет!

Я верил и не верил, переспрашивал под воздействием других комментариев и оценок. От того же Глушакова, например.

– Что, лучше, чем спартаковский?

Тренер сборной Казахстана горячо дышал в трубку:

– Сказочный стадион! Комфортный, удобный, монументальный!

Я слушал и понимал, что поездка на матч открытия произвела на него сильное впечатление. Когда в трансляции перед стартовым свистком показали президента, по правую руку от которого стоял глава ФИФА Джанни Инфантино, а по левую – Бородюк, – удивление было общим. Мало кто знал, что утром в субботу из Внукова вылетел самолет с делегацией, в которую вошли олимпийские чемпионы Сеула Бородюк и Лосев. Сразу начались догадки, предположения.

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Это было уважение и одновременно протокол. В Сочи, если помните, рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия сидела Ирина Скворцова, бобслеистка. А рядом – Борис Михайлов, Владимир Петров, Борис Майоров, Татьяна Тарасова. Президента вообще часто можно увидеть в компании спортсменов.

Центральные ложи в Санкт-­Петербурге были полны знакомых лиц. Неподалеку от президента смотрели футбол экс­-зенитовцы – Кержаков, Быстров, Дмитриев, Малафеев, Широков. Лосев сидел по соседству с министром спорта Колобковым. Неподалеку от Дасаева. Тут же был и Смертин.

Но все равно Бородюк вызывал больший интерес. Я спросил его, о чем он шутил с Медведевым, на фотографиях видно, как премьер весело улыбается при рукопожатии.

– Вспомнили, как он, будучи президентом, принимал сборную после Евро-­2008.

Где­-то поблизости от этого общества находился главный творец того чуда. Хиддинк прилетел на турнир в качестве футбольного эксперта телекомпании Fox, вернувшись в Россию на турнир, право провести который страна получила в год, когда Гус еще был тренером нашей сборной. Круг удивительным образом замкнулся.

Это приглашение Хиддинка, для которого две сборные на Кубке конфедераций родные (до России он успел поработать с Австралией), – отличная находка для нас. Помню, как осенью 2014-­го мы сидели в его амстердамском доме, и Гус говорил, что отношение к России в Голландии неоднозначное. И что он во всех интервью защищает нас – человек, который полюбил страну, с которой он добился удивительного результата в футболе. 2014­й был годом не только Сочи, но и Крыма – и отношение к нам в мире поменялось в считаные дни. Вроде бы совсем недавно Олимпиада показала людям настоящую Россию, как крымская весна добавила нашей стране врагов и противников. Хиддинк всегда был с нами. Как и Капелло, кстати, – еще один именитый иностранный тренер, кого в интервью в тот период так часто спрашивали не о футболе и кто всегда говорил резкие слова про введенные санкции, про свой интерес к России.

Мне вообще-­то странно, что им обоим не предложили стать послами на чемпионате мира­-2018. Уверен, что Хиддинк, как и Капелло, очень многое смогли бы дать своим присутствием в этом качестве. Хотя кто знает, Кубок конфедераций только стартовал, о чемпионате мира начнем думать после его окончания.

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В нашей вековой традиции – ускоряться перед финишем и все успевать к урочному часу, удивляя этим мир. Мы сомневались и не верили (не исключено, чтобы просто не сглазить) в то, что все успеем к Кубку конфедераций. Но успели.

Теперь после игры с Новой Зеландией выяснилось, что и сборная у нас уже есть. Неплохая. Целостная. И главное – духовитая, с характером. Созданная в тот момент, когда казалось, что это невозможно – после Евро­2016, из­за стольких травм. И к чемпионату мира, уверен, мы тоже успеем.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»