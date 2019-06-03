Викинг из Бергамо. Кто превратил «Аталанту» в главную сенсацию сезона

Этот человек делает невозможное. Он поднимает на ноги Йосипа Иличича после тяжелейшей болезни, превращает Дувана Сапату в настоящего зверя на поле, выгрызающего каждый мяч. И все это за спиной Джан Пьеро Гасперини, которому наверняка достанется большая часть комплиментов после яркого сезона. Рассказываем, как специалисту по физподготовке удалось в короткий срок сколотить настоящую банду, поражающую своей работоспособностью на поле. А заодно стать самым цитируемым автором в мировой спортивной литературе.

Меньше тренажерки, больше футбола

«Почему я так прибавил? В Фиорентине мы владели мячом, но это было бесполезно. Там у меня был один-два момента за матч, в «Аталанте» – намного больше. Гасперини – лучший тренер Италии, что касается тактики и физической подготовки». Так словенский хавбек Йосип Иличич отзывался осенью о работе главного тренера. Ставка на многочасовые физические упражнения давала результаты и в прошлом сезоне. Наибольшее количество голов «бергамасками» было забито после перерыва с 60 по 75 минуты (14 мячей). Немногим меньше голов (12) приходились на последнюю пятнадцатиминутку матчей. В нынешнем розыгрыше все стало намного веселее.

С приходом в «Аталанту» профессора Йенса Бенгсбо, в клубе произошла серьезная переоценка подготовительного процесса. «Он – исследователь. Работал с Липпи и Анчелотти. Я читал его книги. Знания Йенса намного превосходят мои», — отреагировал Гасперини на приглашение датчанина. Первое знакомство с командой произошло еще в конце лета. Тогда на базе команды в Дзингонии проводился совместный семинар, посвященный программе восстановления от травм. Одним из лекторов был именно Бенгсбо. На той встрече присутствовал и президент клуба Антонио Перкасси. Идеи Йенса заинтересовали Антонио, и спустя месяц датчанин уже приступил к работе.

Первой новинкой, которую привнес специалист, было активное внедрение видеоаналитики. Каждое действие на поле записывалось. Футболист мог сам после упражнения посмотреть, где он не доработал или проанализировать процесс восстановления после травмы. Каждую неделю профессор проводил индивидуальные занятия с игроками, нацеленные на технический прогресс. Именно работе с мячом уделялось наибольшее внимание. Выносливость и скорость – основные требования к футболистам. Бенгсбо сократил общее время тренировок, но зато выжимал максимум интенсивности от процесса. В итоге «бергамаски» за сезон наколотили аж 77 мячей, забивая во вторых таймах чуть ли не в два раза больше мячей (49), чем в первых половинах встреч (28).

«Йо-йо» или тест на выживание

«Я всегда говорил, что важен взгляд со стороны. Тактика, подготовка команды, методы тренировок – все должно быть динамичным. Необходимо избежать повторений, потому что повторения ведут к неудаче», — говорил Гасперини. Несмотря на разнообразие методики, основу подготовки по Бенгсбо составляют несколько упражнений, среди которых, ставший уже классикой у спортсменов, «Йо-йо». С одной стороны максимально простой, но вот футболисты признаются, что час интенсивного прохождения может сравниться с настоящим адом. Не говоря уже о мышцах, которые порой начинают ныть от постоянного напряжения.

Тест, созданный профессором еще в конце прошлого века, до сих пор не теряет актуальности. В качестве одного из компонентов его использовал не один европейский топ-клуб. «Аталанта» не стала первым местом работы в Италии в карьере специалиста, где за основу было взято это упражнение. Еще в 1999 году, возглавлявший тогда «Ювентус», Карло Анчелотти по совету Микаэля Лаудрупа пригласил в команду Бенгсбо. Игроки сразу же получили возможность проявить себя. Задача футболиста заключается в максимально быстром темпе обойти все фишки, расставленные крест-накрест. Расстояние между двумя линиями от 15 до 20 метров. С каждой новой попыткой время на дистанцию сокращается. Поэтому некоторые называют его тестом на выживание. В Турине проявилась еще одна особенность методики Йенса. Датчанин требовал от футболистов не расслабляться даже в перерывах матчей.

«Почему перед игрой игроки проводят разминочные упражнения, а после первого тайма – нет?», — возмущался профессор. Каждая команда, по его мнению, должна выкладываться по полной, если хочет добиться результата. Второй тайм для датского специалиста – время дожатия соперника. Включение прессинга, единоборства на чужой половине поля – секрет успеха по Бенгсбо. Йенс частенько приводит в пример игру с киевским «Динамо» в ЛЧ почти двадцатилетней давности. Пока киевляне только выходили на поле, в перерыве «бьянконери» уже проводили дополнительную разминку. «Мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму расслабленность в перерыве. Не только в плане физики, но прежде всего в головах футболистов». В итоге во втором тайме «бело-черные» забили три мяча, а встреча завершилась разгромной домашней победой 5:0.

Speed—test для Криштиану

34-летний лидер португальской сборной связан многими спонсорскими контрактами. В 2010 году на презентации новых бутс компании «Nike» в качестве промо-ролика он принял участие в съемке, выполняя упражнение с фишками. Белые конусы располагались по периметру штрафной, а Криштиану должен был пройти по дугообразной траектории и выйти на ударную позицию. Тогда американский производитель спортивной обуви проводил акцию среди подростков по всему миру для участия в подобном эксперименте. Условие прежнее. Время ограничено, вы должны пробежать как можно быстрее всю дистанцию. Победитель получал эксклюзивную тренировочную сессию от «Nike» для своей школьной команды.

Этот тест разработал специально для «Nike Boot Camp» Йенс Бенгсбо. Упражнение с представленного видео было частью разработанной тренировочной программы для подготовки в межсезонье профессиональных футбольных команд. Отдельно разрабатывалась методика по индивидуальной системе. В качестве примеров выступили многие мировые футбольные звезды от Андреаса Иньесты до Роналдиньо. Лицами видеошколы также стали Карлос Тевес и Клас-Ян Хунтелар. Главным посылом занятий было показать, что многие технические элементы, которые выполняют мастера, на самом деле при должной подготовке может исполнить каждый желающий. Тысячи мальчишек загорелись желанием пройти обучение и исполнить мечту – стать футболистами.

Все, что так любит датчанин в футболе, воплотилось в Бергамо. По итогам сезона сразу по нескольким ключевым показателям воспринимающийся в Италии середнячок забрался выше признанных грандов. «Аталанта» — вторая в Серии А по нанесенным ударам (595). Выше только «Наполи» с 687-ю попытками. Также «оробичи» — одни из лидеров по владению (3-е место и 56,9%). А Дуван Сапата, перешедший к Гасперини лишь в августе из «Сампдории», в декабре чуть не побил семидесятилетний рекорд Гуннара Нордаля (1950 год – 10 голов за месяц в «Милане»). Колумбийцу не хватило всего одного забитого мяча для повторения легендарного достижения шведа. Помимо этого, Йосип Иличич стал первым футболистом в истории чемпионатов Италии, сделавшим три выездных хет-трика за календарный год. Это случилось в первые месяцы после тяжелой болезни именно под руководством Бенгсбо. А ведь это только начало приключений викинга в Италии. Следующая остановка – Лига чемпионов.

Текст: Анатолий Акулов

Фото: Global Look Press, Twitter