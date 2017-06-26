Видаль благодарит ребенка, южноамериканцы покидают столицу. Сборная Чили, обзор соцсетей после окончания группового этапа Кубка конфедераций

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их пребывания в России 

 

Накануне завершился групповой этап российского Кубка конфедераций. Благодаря ничьей с австралийцами сборная Чили вышла в полуфинал на Португалию

В московском матче южноамериканцы не сумели порадовать многочисленную торсиду La Roja. 1:1 — и болельщики могут уверенно сказать в адрес чилийских футболистов: «Не убедили»

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🇨🇱 CHILE 🇨🇱

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

Артуро Видаль не только восхищает подписчиков своей прической 

 

Но и искренне благодарит юную болельщицу за детское творчество и поддержку

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: официальный YouTube-канал ФИФА

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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