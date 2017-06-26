Видаль благодарит ребенка, южноамериканцы покидают столицу. Сборная Чили, обзор соцсетей после окончания группового этапа Кубка конфедераций

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их пребывания в России

Накануне завершился групповой этап российского Кубка конфедераций. Благодаря ничьей с австралийцами сборная Чили вышла в полуфинал на Португалию

В московском матче южноамериканцы не сумели порадовать многочисленную торсиду La Roja. 1:1 — и болельщики могут уверенно сказать в адрес чилийских футболистов: «Не убедили»

Не были на матче? Фотографии передадут все эмоции борьбы. До чего техника дошла (с)

Две стихии в одном человеке. Пауло Диаз отходит от суровой битвы с «соккеруз» при помощи приставки

Команда Хуана Пицци уже покинула Москву. В инстаграме Эдуардо Варгаса запечатлен исторический момент

Клаудио Браво сыграл свой первый матч на проходящем турнире. Чем не повод для нового поста с мотивирующей речью?

No existe mayor fortaleza en el fútbol que el trabajo en equipo. Gran trabajo de todos. A seguir juntos por este sueño. #siempreunidos #confederationscup #moscow Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) Июн 25 2017 в 12:42 PDT

Приколы голкипера в лучших традициях пятиклассника во время экскурсии

А ты подкачался к лету? Бери пример с Алексиса Санчеса

🇨🇱 CHILE 🇨🇱 Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) Июн 26 2017 в 6:40 PDT

Артуро Видаль не только восхищает подписчиков своей прической

Но и искренне благодарит юную болельщицу за детское творчество и поддержку

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: официальный YouTube-канал ФИФА

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.