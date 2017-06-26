Видаль благодарит ребенка, южноамериканцы покидают столицу. Сборная Чили, обзор соцсетей после окончания группового этапа Кубка конфедераций

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их пребывания в России
Накануне завершился групповой этап российского Кубка конфедераций. Благодаря ничьей с австралийцами сборная Чили вышла в полуфинал на Португалию
В московском матче южноамериканцы не сумели порадовать многочисленную торсиду La Roja. 1:1 — и болельщики могут уверенно сказать в адрес чилийских футболистов: «Не убедили»
Не были на матче? Фотографии передадут все эмоции борьбы. До чего техника дошла (с)
#LaRoja iguala con @FFA en Moscú y ya está en semifinales de la #ConfedCup https://t.co/SguLMPRPkk #VamosChile ⚽️🇨🇱 #CHIAUS pic.twitter.com/SMAYTNVDCI
— Selección Chilena (@LaRoja) June 25, 2017
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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: официальный YouTube-канал ФИФА