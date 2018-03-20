Верхом на ослике. Кто строит игру «Наполи»

Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Марек Гамшик – слишком очевидные причины довольно удачного сезона «Наполи». В составе Маурицио Сарри есть еще один человек, без которого система главного тактического гика Италии рассыплется на мелкие кусочки – полузащитник Жоржиньо. На данный момент им интересуется половина топовых европейских команд, но итальянец бразильского происхождения не спешит менять Неаполь на жирные контракты грандов.

«Жоржиньо не хочет покидать команду Сарри. Если «Наполи» согласится его продать, тогда мы будем говорить о возможном переходе. У моего клиента еще два года контракта, к тому же есть вероятность, что он продлит текущее соглашение с клубом», — говорит агент полузащитника Жоау Сантуш. Особенность этой истории в том, что вся информация исходит только от представителя Жоржиньо, сам же игрок отказывается комментировать какой-либо слух.

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Если слова агента правдивы, то «Наполи» сильно повезло. В прошлом сезоне Жоржиньо Фрелло (полное имя полузащитника «Наполи») стал лучшим в Серии А по числу передач: он сделал 194 паса, причем 181 из них оказался точным. 93-процентная точность говорит только об одном: вся игра неаполитанцев строится на итальянце, который очень любит креативить и организовывать голевые моменты для своих партнеров.

Самое интересное, Жоржиньо в детстве не играл на позиции центрального полузащитника. Его больше тянуло в зону левее либо на фланг нападения. Глубоко в центр итальянец сместился только после возвращения в «Верону» из аренды в «Самбонифацезе». Переезд в «Наполи» лишь ускорил переквалификацию футболиста. «Бенитес видел во мне центрального полузащитника. Мистер заставлял меня почти после каждой тренировки подходить и рассказывать ему, кто из партнеров открывается лучше всех. Или, например, квадраты — испанец их просто обожал: я вставал в угол, и Рафа сам решал, на кого мне отдать передачу. Скажу сразу: это не всегда были очевидные люди. Иногда это был партнер, который стоял совсем рядом, поэтому приходилось делать передачу настолько резко и быстро, чтобы не уйти внутрь круга».

ЧМ-2018 мог стать самой настоящей рекламой для Жоржиньо, но итальянцы опозорились, пролетели мимо мундиаля, из-за этого Фрелло остается блистать только на уровне национального первенства. Но и здесь все не так просто: в последние полгода за футболистом с большим вниманием начали следить журналисты. Жоржиньо даже пришлось нанять психолога, чтобы справляться с давлением. Теперь он дважды в неделю посещает специалиста, который учит его справляться со стрессом.

На данный момент главными претендентами на полузащитника являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». В красной части мерсисайда Жоржиньо станет своим только если оттуда уедет Эмре Джан – другого футболиста с похожими характеристиками Юргену Клоппу просто не нужно. В «Юнайтед» ситуация немного отличается. Летом карьеру завершает Майкл Каррик, поэтому в центр поля Жозе Моуринью срочно нужен игрок с поставленным пасом. Такой как Жоржиньо. Полузащитник «Наполи» очень уверенно впишется в связку к Погба и Матичу, так как позволит почувствовать уверенность потускневшему французу и даст сербскому опорнику сосредоточиться на том, что у него получается идеально — на разрушении.

Пару лет назад Аурелио Де Лаурентис хотел выплатить «Палермо» 25 млн евро и отдать Жоржиньо за Пауло Дибалу. Сейчас речи о продаже полузащитника просто не может быть. Он настолько нужен «Наполи», что, кажется, отпустив его, команда проиграет больше, чем при расставании с Дрисом Мертенсом или Лоренцо Инсинье.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press