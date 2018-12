Веронская сенсация, цифры Роналду, пушка от Ундера. Обзор 14-го тура Серии А

Криштиану Роналду бьет очередной рекорд, «Кьево» продолжает портить статистику топ-клубам, а «Наполи» вырывает победу в конце игры. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 14-го тура чемпионата Италии.

Встреча с «Фиорентиной» надолго запомнится Криштиану Роналду. Во-первых, португалец стал первым новичком Серии А за 61 год, забившим 10 голов в 14 стартовых матчах. А скорость полета мяча после его удара с пенальти достигла 139 км/ч.

Во-вторых, Роналду был заменен по ходу встречи впервые после перехода в туринский клуб. А еще он получил дебютную желтую карточку в Серии А. Не слишком ли много событий для одного матча?

По ходу игры «Ромы» и «Интера» гости дважды выходили вперед, и римлянам приходилось отыгрываться. В первый раз счет сравнял Дженгиз Ундер: турок пальнул по воротам Хандановича, а тот даже не прыгнул за мячом.

В итоге «Рома» сыграла вничью и не смогла победить во втором туре подряд. А если учитывать и поражение от «Реала» в ЛЧ, то безвыигрышная серия команды Ди Франческо достигла 3-х встреч.

Кстати, еще до игры против «нерадзурри» полузащитник «волков» Хавьер Пасторе угодил в скандал. Аргентинец поставил лайк к записи своего соотечественника Хоакина Корреа, выступающего за «Лацио».

«Мы продолжим работать, все вместе. #Лациовперед», — такую подпись Корреа прикрепил к посту в Instagram. Это задело болельщиков «Ромы»: они остались недовольны поступком Пасторе. Интересно, местные тиффози слышали об истории Глушакова и Ещенко?

Футболисты «Наполи» провели образцово-показательный матч против «Аталанты». Об этом говорит и статистика: первый гол был забит уже на 2-й минуте, а решающий мяч в исполнении Милика залетел в ворота бергамцев за 5 минут до конца основного времени игры. Благодаря трудовой победе команда Анчелотти сумела вернуться на второе место в таблице.

За два тура «Кьево» преобразился: из неудачников с «минусовым» активом веронцы превратились в похитителей очков у топ-клубов — сначала пострадал «Наполи» (0:0), а теперь и «Лацио» (1:1). Причем римляне отыгрались только на 66-й минуте с помощью мощного удара Иммобиле.

А свой гол «Кьево» забил еще в первой 45-минутке. Отличился 39-летний ветеран клуба Серджо Пелиссье.

Капитан «летающих осликов» отметил успех вместе с сыном: во время игры парень подавал мячи.

Un gol così importante per il suo @ACChievoVerona non poteva essere festeggiato in modo migliore! Complimenti a Sergio #Pellissier per la sua 110ª rete in #SerieATIM ! 👏 pic.twitter.com/AZnOMaZRIn

А вот и еще один красивый гол подъехал: так босниец Крунич забил второй мяч «Эмполи» в матче со СПАЛом.

Правда, этого не хватило для победы, потому что игра завершилась результативной ничьей (2:2).

8 лет у «Интера» не было человека, способного забить в четырех гостевых играх Серии А подряд. Но капитану миланцев Мауро Икарди удалось повторить результат своего соотечественника Диего Милито. Правда, в 2010-м легендарный нападающий «нерадзурри» отличился в 5 матчах кряду на чужих полях.

— главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался недоволен матчем против «Кьево». Еще бы: по его итогу «орлы» опустились ниже 4-го места впервые в этом сезоне.

