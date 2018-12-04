Веронская сенсация, цифры Роналду, пушка от Ундера. Обзор 14-го тура Серии А

Криштиану Роналду бьет очередной рекорд, «Кьево» продолжает портить статистику топ-клубам, а «Наполи» вырывает победу в конце игры. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 14-го тура чемпионата Италии.
Исторический день
Встреча с «Фиорентиной» надолго запомнится Криштиану Роналду. Во-первых, португалец стал первым новичком Серии А за 61 год, забившим 10 голов в 14 стартовых матчах. А скорость полета мяча после его удара с пенальти достигла 139 км/ч.
Во-вторых, Роналду был заменен по ходу встречи впервые после перехода в туринский клуб. А еще он получил дебютную желтую карточку в Серии А. Не слишком ли много событий для одного матча?
Турецкая пушка
По ходу игры «Ромы» и «Интера» гости дважды выходили вперед, и римлянам приходилось отыгрываться. В первый раз счет сравнял Дженгиз Ундер: турок пальнул по воротам Хандановича, а тот даже не прыгнул за мячом.
В итоге «Рома» сыграла вничью и не смогла победить во втором туре подряд. А если учитывать и поражение от «Реала» в ЛЧ, то безвыигрышная серия команды Ди Франческо достигла 3-х встреч.
Опять лайки
Кстати, еще до игры против «нерадзурри» полузащитник «волков» Хавьер Пасторе угодил в скандал. Аргентинец поставил лайк к записи своего соотечественника Хоакина Корреа, выступающего за «Лацио».
«Мы продолжим работать, все вместе. #Лациовперед», — такую подпись Корреа прикрепил к посту в Instagram. Это задело болельщиков «Ромы»: они остались недовольны поступком Пасторе. Интересно, местные тиффози слышали об истории Глушакова и Ещенко?
От начала до конца
Футболисты «Наполи» провели образцово-показательный матч против «Аталанты». Об этом говорит и статистика: первый гол был забит уже на 2-й минуте, а решающий мяч в исполнении Милика залетел в ворота бергамцев за 5 минут до конца основного времени игры. Благодаря трудовой победе команда Анчелотти сумела вернуться на второе место в таблице.
«Удивляющие ослики»
За два тура «Кьево» преобразился: из неудачников с «минусовым» активом веронцы превратились в похитителей очков у топ-клубов — сначала пострадал «Наполи» (0:0), а теперь и «Лацио» (1:1). Причем римляне отыгрались только на 66-й минуте с помощью мощного удара Иммобиле.
А свой гол «Кьево» забил еще в первой 45-минутке. Отличился 39-летний ветеран клуба Серджо Пелиссье.
Капитан «летающих осликов» отметил успех вместе с сыном: во время игры парень подавал мячи.
Un gol così importante per il suo @ACChievoVerona non poteva essere festeggiato in modo migliore! Complimenti a Sergio #Pellissier per la sua 110ª rete in #SerieATIM! 👏 pic.twitter.com/AZnOMaZRIn
— Lega Serie A (@SerieA) December 3, 2018
Красота тура
А вот и еще один красивый гол подъехал: так босниец Крунич забил второй мяч «Эмполи» в матче со СПАЛом.
Правда, этого не хватило для победы, потому что игра завершилась результативной ничьей (2:2).
Цифра тура
8 лет у «Интера» не было человека, способного забить в четырех гостевых играх Серии А подряд. Но капитану миланцев Мауро Икарди удалось повторить результат своего соотечественника Диего Милито. Правда, в 2010-м легендарный нападающий «нерадзурри» отличился в 5 матчах кряду на чужих полях.
Цитата тура
«Это был худший первый тайм, который я видел за три года на этой должности. Я хотел заменить всех 11 футболистов в перерыве, но так как не мог сделать этого, мне пришлось попросить их показать другую игру. Я ожидал большего от своей команды»,
— главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался недоволен матчем против «Кьево». Еще бы: по его итогу «орлы» опустились ниже 4-го места впервые в этом сезоне.
Il racconto fotografico della partita di ieri 🔛 https://t.co/crze8wFZbT pic.twitter.com/taVIh3vtPm
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 3, 2018
Результаты тура
СПАЛ — Эмполи — 2:2 (1:2)
(Куртич, 5, 67; Капуто, 24, Крунич, 43).
Фиорентина — Ювентус — 0:3 (0:1)
(Бентанкур, 31, Кьеллини, 69, Роналду, 79 — с пенальти).
Сампдория — Болонья — 4:1 (3:1)
(Прает, 10, Квальярелла, 25, 68, Рамирес, 40; Поли, 17).
Милан — Парма — 2:1 (0:1)
(Кутроне, 55, Кессье, 71; Инглезе, 49).
Фрозиноне — Кальяри — 1:1 (1:0)
(Кассата, 14; Фариас, 77).
Сассуоло — Удинезе — 0:0.
Торино — Дженоа — 2:1 (2:1)
(Ансальди, 45, Белотти, 45 — с пенальти; Куаме, 36).
Кьево — Лацио — 1:1 (1:0)
(Пелиссье, 25; Иммобиле, 66).
Рома — Интер — 2:2 (0:1)
(Ундер, 51, Коларов, 74; Кейта, 37, Икарди, 66).
Аталанта — Наполи — 1:2 (0:1)
(Сапата, 56; Руис, 2, Милик, 85).
Турнирная таблица
Questa la classifica dopo la 14ª giornata 👇 //
This is how the table looks after Matchday 14 👇#SerieATIM pic.twitter.com/FStTntp5iv
— Lega Serie A (@SerieA) December 4, 2018
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube