Вера в Карреру, видеоповторы и французские голы-шедевры. Фотоподборка главных событий прошедших выходных

Очередной гол Уэйна Руни за «Эвертон», лондонское и московское дерби, открытие сезона чемпионами Германии и Италии, гол с центра поля. Еженедельник «Футбол» показывает самые запоминающиеся моменты прошедших футбольных выходных.

Спартак – Локомотив – 3:4

Как выяснилось на неделе, проблем с руководством «Спартака» у главного тренера красно-белых Массимо Карреры нет, болельщики поддерживают, команда в дерби с «Локомотивом» уходит на перерыв с преимуществом в два мяча. Счастье итальянца казалось так близко…

Разрушителями идиллии стали Баринов, Миранчук, Коломейцев и Фернандеш. Этот поезд вратарю «Спартака» Селихову остановить не удалось.

Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания. A post shared by Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) on Aug 20, 2017 at 3:29am PDT

Главным антигероем встречи стал Александр Самедов. Полузащитника «Спартака» удалили с поля после получения на 45-ой минуте второй желтой карточки за симуляцию. Первую хавбек заработал за срыв атаки в середине первого тайма. После матча Самедов взял всю вину за проигрыш клуба на себя и попросил прощения у болельщиков красно-белых.

Семин рассказал, что даже не ругался на команду в перерыве при счете 0:2, будто знал, что цифры на табло еще изменятся их пользу. Кажется, комфортнее всех на мягких креслах стадиона «Открытие Арена» чувствовал себя в тот день именно он. «Мы отыгрались за Суперкубок. Никому ничего не прощаем», — отметил главный тренер «железнодорожников».

Бавария – Байер – 3:1

Новый сезон чемпионата Германии начинался встречей между чемпионом страны, «Баварией», и леверкузенским «Байером».

Перед стартовым свистком состоялась церемония открытия, на которой на поле появились шары с эмблемами всех команд Бундеслиги, а известная немецкая певица Намика исполнила гимн страны.

В матче с «Байером» сразу два футболиста «Баварии» — Никлас Зюле и Корентин Толиссо – отметились дебютными голами за новую команду.

Последний раз подобное случалось ровно 10 лет назад, когда первые мячи за мюнхенский клуб забили Мирослав Клозе и Лука Тони в игре против «Ганзы».

Перед перерывом разразился такой сильный ливень, что начало второго тайма было задержано почти на 15 минут. Вот такая спартаковская погода в Германии.

Тоттенхэм – Челси – 1:2

Поражение от «Челси» на домашнем стадионе стало для «Тоттенхэма» первым за 15 (!) месяцев. В последний раз «шпоры» оставались на Уэмбли ни с чем в мае 2016 года после встречи с «Саутгемптоном» (1:2).

Какое лондонское дерби без драматичной развязки и решающего гола на 88-ой минуте? Защитник Маркос Алонсо, сделав дубль, отыграл матч за себя и за того парня по фамилии Батшуайи, который переправил мяч после штрафного в свои же ворота мимо опешившего Куртуа и сравнял счет.

Победа над «шпорами» стала лучшим подарком для главного тренера «Челси» Антонио Конте. Итальянец провел у руля «синих» юбилейный 50-ый матч. После проваленной игры с «Бернли», на которую он прибыл в тренировочных штанах, Конте решил приманивать фарт привычным строгим дресс-кодом. «Больше никаких спортивных костюмов?» — поинтересовались репортеры. «Да, моя команда сказала мне то же самое», — посмеялся коуч.

Ювентус – Кальяри – 3:0

Чемпион Италии – туринский «Ювентус» – начал сезон победой на старой арене, но получившей новое название. «Ювентус Стэдиум» теперь переименован в «Альянц Стэдиум», а на его вершине красуется измененная эмблема.

Серия А – один из тех чемпионатов, который с лета этого года начинает использовать систему видеоповторов. Помощь техники оказалась необходима судьям в первом же матче. Арбитр встречи не увидел фол защитника «Юве» в штрафной площади, но справедливость все же была восстановлена и пенальти назначен. Однако Джанлуиджи Буффон с легкостью отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Не успел Блез Матюиди приехать в Турин, как буквально через день дебютировал за новый клуб. Долгожданный трансфер для болельщиков «Ювентуса» — наконец-то в команде появился новый опорный полузащитник!

Барселона – Бетис – 2:0

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в столице Каталонии. Футболисты сине-гранатовых провели матч в специальных футболках с надписью «Барселона» вместо фамилий. Автор одного из забитых мячей Херард Деулофеу рассказал, что команда хотела посвятить свою первую победу в Ла Лиге погибшим горожанам. «Это было ужасно. Мы не боимся, но надеемся, что подобное больше не произойдёт», — отметил вингер.

Несмотря на то, что «Барселона» справилась с «Бетисом» без особого труда. Один игрок каталонцев точно уходил с поля не в лучшем расположении духа.

Лионель Месси вряд ли сможет занести себе в актив этот матч — десятку его ударов не хватало то точности, то силы, а трижды аргентинец и вовсе умудрился зарядить аккурат в штангу ворот Адана. Все еще скучает по Неймару?

Манчестер Сити – Эвертон – 1:1

Этим летом Уэйн Руни покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в родной «Эвертон», но продолжает расстраивать принципиальных соперников «манкунианцев». Не хватило всего 10 минут, чтобы 200-й гол нападающего в АПЛ стал победным в матче.

Вот такие гости присутствовали на матче. Кажется, Жозе Моуриньо уже задумывается о том, чтобы вернуть Руни обратно в Манчестер. Несмотря на эмблемы вокруг тренера, в красную половину города.

Лион – Бордо – 3:3

On se fait plaisir avec le but de ouf signé @nabilfekir !! 🚀😍😘 #teamol #lyon #olfcgb #goal #golazo #fekir A post shared by Olympique Lyonnais (@ol) on Aug 21, 2017 at 6:40am PDT

#Bordeaux’dan #Malcom'un attığı golü formalarınızla selfie video çekerek anlatın, Çarşamba günü #ALObeIN programında yayınlayalım. Videolarınızı Whatsapp hattımıza da iletebilirsiniz: 0532 555 54 55 #beINSPORTS #futbol #football #gol #goal A post shared by beIN SPORTS Türkiye (@beinsportstr) on Aug 21, 2017 at 6:26am PDT

Представители французской Лиги 1 «Лион» и «Бордо» выдали один из самых результативных матчей прошедших выходных. Они не только забили шесть голов на двоих, но и выдали как минимум по одному шедевру. Вы только посмотрите на эти удары!

Текст: Юлия Древова и Никита Воробьев

Фото: Global Look Press, официальный сайт ФК «Барселона», официальный сайт ФК «Локомотив», официальный сайт ФК «Спартак», официальный сайт ФК «Тоттенхэм Хотспур», официальный сайт ФК «Челси», официальный сайт ФК «Ювентус», твиттер Маркоса Алонсо, инстаграм Александра Самедова, инстаграм ФК «Лион», инстаграм BEIN SPORTS, Телеграф

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