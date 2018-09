Вдарим рок в этой дыре. Роберто Манчини тренирует сборную Италии под музыку, но пока получается не очень

В «Зените» 53-летний специалист отработал меньше года и сбежал в сборную Италии. Теперь Манчини пытается вылечить «скуадру адзурру» после провала в отборе к ЧМ-2018, но процесс не будет простым. Даже сам тренер, кажется, не понимает, чего он хочет от команды.

Музыка их связала

Роберто Манчини умеет удивлять. Теперь на занятиях «скуадры адзурры» на полную звучит музыка из колонок, которые ставятся в середину поля. Возможно, у Манчини есть дар психолога: многие врачи утверждают, что музыка способна улучшить производительность во время физических нагрузок. Но главное в этом деле — подобрать любимые треки, и здесь возникают вопросы.

Музыкальный вкус — дело сугубо личное, а тренировка сборной — не фан-встреча с Оксимироном: угодить всем 30 игрокам сразу невозможно. К тому же итальянская SportMediaset обнародовала такой командный плей-лист: в нем есть современные поп-звезды (Imagine Dragons, нестареющие Black Eyed Peas, Major Lazer), но большая часть этого списка — рок 20-30-летней выдержки (AC/DC, Queen, Bon Jovi, Deep Purple).

О музыкальных предпочтениях спорить бесполезно, но средний возраст всех приглашенных сборников составляет 25 лет, и мало верится в их склонность к хитам прошедшей эпохи. Вы верите в любовь к року того же Балотелли, который этим летом прогуливал тренировку в «Ницце» ради приезда на концерт популярного рэпера 6ix9ine?

Итальянский стыд. Италия проиграла свой самый важный матч в этом десятилетии

Давайте, до свидания

У Манчини все слишком сложно не только с музыкой, но и с пониманием реального потенциала этой сборной Италии. Трудности в обороне дополняются излишеством в атаке, и за первые матчи Роберто не превратил солянку в кулинарный шедевр. Новый главный тренер, кажется, сам запутался. А неудачные матчи против Польши (1:1) и Португалии (0:1) – не тот официальный дебют, которого от него ждали.

A post shared by FIGC Vivo Azzurro — Nazionale (@azzurri) on Sep 10, 2018 at 1:12am PDT

View this post on Instagram

Когда Италия не смогла забить Швеции в ответном стыковом матче ЧМ-2018, после чего впервые за 60 лет не попала на мировое первенство, в стране начали прощаться с местными ветеранами. В слезах с «Сан-Сиро» уходил Буффон, Де Росси отказывался от выхода на замену в пользу атакующего Инсинье и тоже объявил об уходе из сборной, завершил международную карьеру Бардзальи. В том же направлении на выход собирался отправиться и Джорджо Кьеллини, но что-то его остановило: теперь он капитан и главный дядька этой национальной команды.

Что делать с обороной

В первом матче Лиги наций с Польшей 34-летний Джорджо все время стерег Левандовски и других соперников, а позже получил итоговую оценку 6,9 за матч (лучший результат среди итальянцев вместе с Доннаруммой). Но на одном мастерстве Кьеллини не выедешь, тем более при остальном хаосе в обороне «скуадры адзурры»: фланговые футболисты Бираги и Дзаппакоста не успевали возвращаться на свою половину поля и запомнились неудачными забросами имени Дмитрия Комбарова, а Бонуччи не смог войти в игру. В запасе сидели еще не восстановившийся от травмы Кришито, дебютанты национальной сборной — Ладзари из СПАЛа и Эмерсон из «Челси», а также миланцы Кальдара и Романьоли. Небогатый выбор помощников для капитана.

Кьеллини и Бонуччи чаще всех взаимодействуют с Жоржиньо, но теперь его прикрывают сразу несколько соперников, отчего напарникам по «Ювентусу» приходится переводить мяч на мертвые фланги. Манчини попытался изменить печальную ситуацию и полностью перекроил оборонительную линию к матчу против португальцев — в старте вышли Кришито, Кальдари, Романьоли и Ладзари. Но все стало еще хуже: несыгранные футболисты подставляли Жоржиньо и выдавали ему пасы, когда тот был в португальском окружении. Также они устраивали танцы у своей половины поля вместо обычного выноса мяча и тонули в собственном техническом браке. И как добиться результата с товарищами, которые так любят рисковать?

Ждем перемен. «Интер» и чемпионство, Роналду и мотивация – представление нового сезона Серии А

Схема, которой нет

С подбором атакующих футболистов у Манчини, наоборот, полный порядок: в сборную спустя четыре года вернулся центрфорвард Балотелли, есть выбор из крайних игроков (Инсинье-Бернардерски-Кьеза), ближайшими резервистами считаются Белотти и Иммобиле. Но трудностей у Роберто от этого еще больше.

Проблема №1 — подбор оптимальной схемы. На тренировках специалист вроде как рассматривал два основных варианта – 4+3+3 и 4+2+3+1. В первом случае есть надежда на талант Жоржиньо: опорник заиграл при схеме тотального футбола в «Наполи», поэтому и в «Челси» Сарри отправил его на привычную позицию, даже сдвинув для этого на фланг чемпиона мира Канте.

Но в итальянской сборной полузащитник только примеряет на себя роль основного героя, поэтому пока все неоднозначно: полякам Жоржиньо забил с пенальти, но в то же время потерял мяч во время дриблинга, что привело к пропущенному голу. Да и скилл «точные пасы вразрез» в этот раз у него совсем не увеличился, а то и стал хуже. «Мы слишком часто допускали ошибки при переходе из обороны в атаку, и Польша получала возможность контратаковать» — после матча Манчини не стал скрывать главную причину неудачи, ответственность за которую лежит и на Жоржиньо.

#Azzurri 🇮🇹

Italy lose out in Lisbon following a goal from Andre Silva.

➡️ https://t.co/d4f3K8R1eO#VivoAzzurro 🇵🇹🇮🇹 #PORITA#NationsLeague pic.twitter.com/p7OUcAtaZS

— Italy (@azzurri) September 10, 2018