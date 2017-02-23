«Вам с Матой или без?» Есть ли у Хуана Маты будущее в команде Жозе Моуринью

Когда Моуринью вынудил Мату сменить «Челси» на «МЮ», многие недоумевали, как можно было отдать такого мастера прямому конкуренту. Сошлись на том, что игрок не подходит тренеру. После прихода Жозе в «Манчестер Юнайтед» испанцу советовали паковать чемоданы. Оказалось – преждевременно.

Если Хуан Мата выходит на поле в стартовом составе, «МЮ» в этом сезоне не проигрывает. С испанцем средняя результативность команды увеличивается почти вдвое (с 1 до 1,93), а количество пропускаемых голов заметно сокращается (с 1,09 до 0,64). Сам Мата занимает второе место в клубе после Златана по системе «гол+пас», при том, что не провел в АПЛ ни одной игры от начала до конца. Точность его передач составляет 90,3% — второй результат после Кэррика (90,6%). Как бы ни восхищались Мхитаряном, как бы ни возносили Погба, Мата приносит нынешнему «МЮ» колоссальную пользу, даже несмотря на то, что между ним и Моуринью не все ладно со времен «Челси».

«Думаю, он завоевал его доверие, и это правильно. Он очень хороший игрок и великолепный профессионал. Ключ к эффективности Хуана заключается в наличии бегущих ног рядом с ним. У него футбольные мозги, а когда параллельно ему следует Антонио Валенсия, когда Маркус Рэшфорд открывается на флангах, с энергией Андера Эрреры и мощью Полю Погба ему становится гораздо легче, потому что ему не приходится много бегать, хотя он и может», – поделился мыслями об испанце Райан Гиггз. Сегодня Хуан, хоть и не играет постоянно, все же видится важным звеном в «МЮ» и не выглядит явным кандидатом на уход.

Стабильность – вот что отличает Мату в лучшую сторону. Он стабильно полезен, куда бы его ни пихали. В «Челси» он успел поиграть на пяти различных позициях и везде приносил результат. Даже обидно, что после двух фееричных сезонов пришел Моуринью и задвинул испанца на второй план, предпочтя ему Оскара. Жизнь всех расставила по местам: Оскар в 25 лет завязал с большим футболом, уехав в Китай на зарплату 20 млн фунтов в год, а мученик Мата опять вынужден преодолевать неприязнь Жозе в «МЮ». И пока ни Мхитарян, ни Марсьяль, ни Лингард не могут выиграть конкуренцию у испанского хавбека. Более того, практика показывает, что с тем же Мхитаряном Мата составляет очень взрывоопасную связку.

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Что же не нравится португальскому наставнику в человеке, который уже несколько лет идет среди лидеров АПЛ по количеству обостряющих передач? Не самая высокая скорость, не самая лучшая мобильность, посредственная игра в отборе, невысокий рост – есть, к чему докопаться. Но работа тренера и заключается в том, чтобы использовать положительные стороны игрока и нейтрализовать его недостатки. В «Челси» Моуринью этим заниматься не хотел.

Португалец – тренер перестройки. Приходя в новую команду, он ломает ее уклад и делает все заново по собственным представлениям. Жертвой этого, как правило, становятся лидеры. В «Челси» самым сильным игроком на момент прихода Жозе был именно Мата, не Азар. При этом испанец даже по личностным качествам вряд ли вписывался в понятия Моуринью о настоящем вожаке. Португалец любит таких же самоуверенных и упертых личностей, как и он сам. Тех же, кто не отстаивает свою точку зрения, готов безропотно подчиняться и пишет лирические стихи на досуге, Моуринью не особо уважает. Добряк и тихоня Мата абсолютно не подходит Жозе по складу ума.

«Сейчас он один из самых недооцененных игроков АПЛ. Думаю, пора оценивать игру Маты как человека, входящего в группу лучших игроков премьер-лиги, потому что он к ним относится. И это не просто какая-то вспышка, он находится на этом уровне уже 5-6 лет. Пора проявлять к нему больше уважения», – говорит про испанца Джейми Каррагер. И правда, люди вроде Марио Балотелли, которые один месяц играют, а остальные 11 – пускают пыль в глаза, в разы популярнее интеллигентов типа Маты.

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Но сейчас Жозе, как бы он ни относился к испанцу, прекрасно понимает, что «Манчестеру» этот игрок очень нужен. У него есть другие лидеры, которые тянут пиар-одеяло на себя. А Мата с его универсальностью и креативом тихо добивает соперника в том случае, если у его гламурно-пафосных партнеров что-то не клеится. «С тем составом «Челси» и задачами перед клубом у меня была одна идея, с нынешним составом «МЮ» и тем, что я постараюсь сделать с клубом, – ситуация абсолютно иная. Поэтому Хуан в «Челси» – это один игрок, а Хуан в моем проекте в отношении «Манчестер Юнайтед» – совершенно другой», – подтверждает Моуринью.

Здесь у Жозе другой кандидат на «отрезание по-живому» — Уэйн Руни. Возможно, что кто-то из пары Мхитарян-Мата и станет его заменой. Тем не менее, испанца вряд ли устраивает количество отведенного игрового времени. Поскольку характерами с тренером они не сошлись, шансов на то, что ему будет дана главная роль, немного, особенно в свете возможного приезда Антуана Гризманна. Мата вполне может смириться со своим текущим статусом. Однако хотелось бы, чтобы этот великолепный игрок еще заявил о себе на полную катушку, пока еще не поздно. Слишком трудно поверить, что это может случиться под руководством Моуринью.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press