В тигровой шкуре. Что нужно знать о «Халл Сити» — новом клубе Леонида Слуцкого

С этого сезона у российских болельщиков прибавляется еще один турнир, в котором есть за кого болеть и переживать. Впервые отечественный тренер возглавил английскую команду: Леонид Слуцкий теперь работает в «Халл Сити». В минувшем сезоне клуб вылетел из АПЛ, так что дебют российского специалиста на туманном Альбионе состоится в Чемпионшипе. Пришло время познакомиться поближе с новой командой Слуцкого и оценить их совместные перспективы.

Если кто-то еще считает, что Чемпионшип – низкопробный турнир, взгляните на то, сколько представителей различных национальных команд участвуют в этом соревновании. Или на текущее положение в отборе к ЧМ-2018 сборных Ирландии и Северной Ирландии, на две трети составленных из представителей Чемпионшипа. Если что, эти команды опережают чехов и австрийцев, чьи лучшие кадры блистают в Серии А и Бундеслиге. Наконец, сравните финансовые возможности здешних клубов с середняками ведущих европейских турниров: вы не найдете существенной разницы.

«Средний бюджет клуба, который не имеет «парашюта», – порядка 45 млн фунтов. Уровень лиги достаточно серьезный. Допустим, Сигурдссон, который был основным игроком «Краснодара» и является основным в сборной Исландии, в «Фулхэме» большую часть сезона не то что не играл, а даже не попадал в протокол. Мне было легче наблюдать за «Фулхэмом», поскольку я жил недалеко от его стадиона, так что изучал турнир по матчам с участием именно этой команды. Так вот, в ее стартовом составе шесть игроков различных национальных сборных» — так описал Леонид Слуцкий турнир, в котором ему предстоит дебютировать со своим новым клубом.

История

По меркам Англии, «Халл Сити» относительно молод: он появился на футбольной карте страны в 1904 году. На тот момент в городе Кингстон-апон-Халл, что расположен в графстве Йоркшир, уже почти 40 лет как существовала регбийная команда – одна из старейших в мире. В 1882 году жители восточной части Халла создали собственный регби-клуб– «Халл Кингстон Роверс». Город раскололся на две конкурирующие стороны. Местное население было повально увлечено регби, так что футбол долгое время не вызывал в этих краях большого интереса, да и сегодня регбийные традиции Кингстон-апон-Халла занимают доминирующее место в спортивной жизни города.

Возможно, именно с целью повышения интереса футбольная команда почти сразу придумала себе прозвище «тигры» и стала носить характерные янтарно-черные футболки в полоску. Впоследствии хищная кошка появилась и на клубном гербе. Долгое время «Халл» не мог похвастать ничем, кроме имиджа: первое значимое достижение пришлось на 1930 год, когда он добрался до полуфинала Кубка Англии. После чего на 70 с лишним лет затаился в безвестности между низшими футбольными дивизионами.

Руководство

К середине 1990-х «тигры» оказалось под угрозой исчезновения, однако в 2001-м на пост президента клуба пришел бывший коммерческий директор «Лидса» Адам Пирсон и вытащил команду из глубочайшего кризиса. Спустя 7 лет Пирсон (который сегодня, к слову, владеет легендарным местным регбийным клубом) продал «Халл» Полу Даффену, и в 2008 году случилось историческое событие: «тигры» впервые вышли в Премьер-лигу. Сегодня «Халл Сити» имеет репутацию главной команды-лифта: с сезона-2007/08 он уже четыре раза поднимались в АПЛ и вылетал обратно.

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В 2010 году клуб был продан осевшему в Англии египетскому бизнесмену Ассему Алламу. Предприниматель вложил в него 40 млн евро, чтобы покрыть долги. Еще одним достижением египтянина стало приглашение на тренерский пост Стива Брюса, который через два года работы вывел команду в финал Кубка Англии и поставил новый клубный рекорд.

Отношения болельщиков и руководства «Халла» резко испортились в 2014 году после нашумевшей истории с попыткой Аллама переименовать клуб в «Халл Тайгерз». По его мнению, это пошло бы на пользу с точки зрения маркетинга, но фанаты чуть не устроили в городе революцию. С тех пор разочаровавшийся Аллам пытается продать команду, однако желающих на горизонте пока не видно.

Охладевшее отношение владельца к делам клуба вряд ли пойдет на пользу новому тренеру. С другой стороны, вмешиваться в его работу Аллам тоже вряд ли станет, так что у Слуцкого будет определенная свобода действий. По крайней мере, если он начнет приносить результат. Очевидно, что в ближайшей перспективе задача команды – укрепление позиций в Премьер-лиге. Но сначала надо туда вернуться, и именно этого ждут в наступающем сезоне от российского тренера.

Почему Слуцкий?

«Абрамович – мой друг, он старается помочь мне. Сегодня его проект в российском футболе – это я», — ничуть не стесняясь, заявил Слуцкий в интервью ВВС. Ни для кого не секрет, что новый тренер «Халла» и владелец «Челси» долгие годы находятся в приятельских отношениях и отзываются друг о друге только с положительной стороны. Так что между их клубами определенно будет проходить некое взаимодействие. Судя по всему, речь идет об аренде целой группы молодых игроков «синих» и обкатке их в стане «тигров». Калас, Пьязон и Бейкер – эти фамилии успели прозвучать при обсуждении арендных отношений «Халла» и «Челси», но вряд ли это кому-то о чем-то говорит. Довольны остаются все: Алламу не придется тратиться на покупку футболистов; Абрамович получает в лице «тигров» своеобразный фарм-клуб, где его молодежь сможет получать игровую практику; Слуцкий будет иметь возможность работать с перспективными воспитанниками «Челси» и совершенствовать тренерское мастерство.

Вероятно, спустя какое-то время все это и впрямь приведет к тому, что Слуцкий и Абрамович окажутся в одном клубе. Но пока загадывать слишком рано, для начала российскому наставнику нужно просто сохранить пост до конца сезона и попытаться вернуть «Халл Сити» в Премьер-лигу. Сделать это будет совершенно точно нелегко.

Состав

Провалившись в Чемпионшип, команда растеряла кучу игроков. Группа добротных футболистов вроде Раноккии и Мбокани после истечения срока аренд разъехалась по своим клубам. Еще зимой, почуяв недоброе, ушел в «Вест Хэм» Роберт Снодграсс, а теперь «тигры» лишились сразу двух важнейших защитников: Гарри Магуайр получил возможность остаться в АПЛ и отправился в «Лестер», а Кертис Дэвис ушел к конкурентам из «Дерби Каунти».

Тигры в клетке. «Халл Сити» как центр реабилитации игроков

Судьба других лидеров также пока неизвестна: участь Слуцкого во многом будет зависеть от того, сумеет ли «Халл» сохранить Клукаса, Доусона, Робертсона, Эрнандеса, Хаддлстоуна и Аль-Мухаммади. На каждого из них есть спрос, так что новому тренеру придется проявить себя с лучшей стороны на первых сборах и убедить этих ребят остаться. По меркам Чемпионшипа, состав «Халла» вполне крепок, но стоит лишиться еще пары значимых человек, и задумка с возвращением в Премьер-лигу может оказаться недостижимой. «Нам нужен центральный защитник, или даже два, левый защитник, два нападающих, возможно, еще один атакующий полузащитник. В целом нам необходимы еще 6-7 игроков», — прокомментировал Слуцкий свое видение трансферных задач новой команды.

Перспективы

Отношение к самому россиянину в английских кругах неоднозначное. Фанаты, хоть и желают новому коучу удачи, все же не очень верят в бывшего тренера сборной России. Эксперты критикуют руководство за решение в пользу иностранца вместо приглашения местного специалиста. Огромное значение будет иметь то, удастся ли Слуцкому установить хороший контакт с игроками. Общение на неродном языке, другой менталитет и совершенно отличные от российских реалий требования – все это будет довлеть над нашим специалистом. Нельзя забывать и то, что для «Халла» он стал уже четвертым тренером за год, причем футболисты невольно начнут сравнивать его с последним наставником – Марку Силвой, который оказался одним из открытий АПЛ прошлого сезона. Словом, будет очень трудно. Но если Слуцкий сумеет использовать этот шанс и проявит себя с лучшей стороны, можно быть уверенным, что его карьера резко пойдет в гору. Так и хочется добавить: «Вплоть до назначения в чемпионскую команду»… Но пока все это звучит как полет в космос, а сейчас здесь, на земле, Слуцкого ожидает суровая британская мясорубка под названием «Чемпионшип».

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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