В стиле робота. Питер Крауч в 38 лет вернулся в АПЛ

С момента вылета «Сток Сити» из АПЛ самый высокий форвард Англии забил всего два раза: 18 августа «Престону» в Чемпионшипе и 5 января «Шрусбери» в кубке. Но низкая результативность не помешала ему вернуться в высший дивизион: 30 января Питер отпраздновал 38-летие, а 31-го подписал контракт с «Бернли» до конца сезона. «Кларетовые» посчитали, что знаменитый танец Робокрауча еще может быть актуален в Премьер-лиге.

Крауч всему голова

Сегодня на счету Пита 53 мяча в АПЛ, забитых головой, – это абсолютный рекорд Премьер-лиги, занесенный в Книгу Гиннесса. И не надо думать, что с ростом в 201 сантиметр человек автоматически превращается в повелителя воздуха. Когда в самом начале карьеры Крауча занесло в шведский клуб «Хассельхольм», местные были в ужасе от его навыков. «У него ноги как спагетти, но он был просто ужасен в игре головой. Казалось, он становится ниже, когда прыгает», – вспоминал экс-партнер по команде Александр Седерберг.

Рост сыграл важную роль в успехах Краучи, но ему пришлось упорно работать над собой, чтобы поставить голы на поток и в итоге превзойти Алана Ширера по голам со второго этажа.

Учитывая тактику «Бернли», требующую наличия форвардов, сильных в игре головой, а также желание «Стока» купить Сэма Воукса, стороны нашли компромисс: «бордовые» продали Воукса за 7 млн фунтов, а взамен получили Крауча свободным агентом. Питер вполне удачно подходит на роль его сменщика в обойме «Бернли».

На нужном стиле

Сэм Воукс – тяжеловесная 190-сантиметровая башня, заточенная на продавливание соперников за счет мощного корпуса; Краучи легче него почти на 20 килограммов, зато существенно выше, подвижнее и техничнее с мячом. В воздухе оба здорово используют свои преимущества в габаритах – незамысловатая игра «Бернли» в атаке (команда делает больше всех лонгболлов в лиге и выигрывает больше всех верховых единоборств) вполне подходит обоим. Более того, «Сток» в последние годы часто играл по той же схеме 4+4+2, что и «Бернли», так что стилистически прошлая и нынешняя команды Крауча весьма схожи.

Еще один важный плюс Питера для такой «рабоче-крестьянской» команды, как «Бернли», – он бесстрашен в единоборствах, хотя порой кажется, что его тоненькие ножки разлетятся в мелкие щепки в очередном стыке. Сказалось воспитание. Крауч вспоминает случай, который его изменил: «Однажды я тренировался в академии «шпор», а мой отец наблюдал за тренировкой. Мне было 13. В этом возрасте ты боишься жестких стыков. Он увидел, что я уклоняюсь от доброй половины подкатов. Он был так расстроен моим поведением на поле, что уехал домой один. Мне пришлось добираться до дома своим ходом».

Душа коллектива

Питер Крауч – один из самых забавных персонажей британского футбола, человек, который не только не обижается на шутки в свой адрес, но и подкалывает себя сам. Нет ни одного его интервью, где он не пошутил бы на тему своего роста, внешности или игровых качеств. Зрители любят Питера, хотя в свое время ему пришлось пройти через ненависть и презрение. Крауча с детства дразнили за нескладное телосложение и худобу. Его освистали в дебютном матче за сборную: болельщики не могли принять, что конкурентом самого Уэйна Руни может быть эта долговязая каланча с ногами-спичками и полоумной улыбкой.

Досталось ему и после вылета сборной с ЧМ-2006, когда Гари Линекер и прочие эксперты в один голос заявляли, что Свену-Йорану Эрикссону не стоило брать на турнир «баскетболиста».

Пит обернул слабость в силу, научившись смеяться над собой, и преуспел: фанаты повернулись к нему лицом, а специалисты признали, что он не такой уж плохой игрок. Особенно после того, как Крауч несколько раз забил ножницами через себя, что с его телосложением выглядело как экзамен в цирковом училище. Сам Питер остался общительным и позитивным парнем, предпочитающим быть частью коллектива. Одной из самых негативных перемен в современном футболе он называет… наушники: «Раньше футболисты больше разговаривали друг с другом. Это началось, когда стали внедряться портативные DVD. Сейчас каждый наедине со своими наушниками, смартфонами. Дух товарищества отошел в сторонку». Люди с подобными ценностями особенно важны в командных видах спорта, так что с приходом Крауча в раздевалке «Бернли» должна установиться более приятная атмосфера.

Звезда медиапространства

Еще больше Пита начали обсуждать в СМИ, когда в 2010-м он женился на известной модели Эбби Клэнси. Тогда же появилась его фирменная шутка: «Кем бы я был, если бы не стали футболистом? Девственником». Общественность стала пристально следить за звездной парой, тем более что та время от времени подкидывала пищу для обсасывания вроде кокаинового скандала с Эбби или измены Пита с проституткой в Мадриде. Но семья не распалась, что еще больше настроило публику в пользу Крауча. Сегодня Эбби ждет от него четвертого ребенка.

Подруга робота. Сексуальная жена Питера Крауча – Эбби

В прошлом году настоящий фурор произвела выпущенная им книга «Как стать футболистом» с аннотацией «смешные анекдоты от профессионального английского футболиста». Она заняла второе место в списке бестселлеров Sunday Times и вошла в шорт-лист премии Telegraph Sports Book Award 2019.

Гуманитарные способности Пита уже оценены по достоинству: у футболиста есть еженедельная колонка в Daily Mail и подкаст, который он записывает для BBC.

Почему трансфер Краучи может пойти на пользу «Бернли»? Да хотя бы потому, что «бордовые» – одна из самых незаметных команд АПЛ. У нее нет ни ярких персонажей, ни яркой игры, ни славной истории, ни больших денег – пожалуй, это самый неинтересный клуб Премьер-лиги. Здесь даже имена настолько одинаково односложны, что похожи на лагерные прозвища: Ник Поуп, Джек Корк, Крис Вуд, Джо Харт, тот же Шон Дайч; Барнс, Лонг, Уорд… Даже по звучности фамилии Крауч удачно вписывается в новый клуб, а его известность, открытость в медиа и репутация весельчака могут помочь «Бернли» привлечь к себе внимание и стать более привлекательным в маркетинговом плане.

Фанат игры

В 2019 год Питер Крауч вошел с более 450 игр в АПЛ за плечами; он стал самым возрастным игроком, перешагнувшим отметку в 100 голов в Премьер-лиге. У него приличная статистика за национальную команду (22 гола в 42 встречах); еще в 2006-м он стал первым английским форвардом со времен Второй Мировой, кому удалось забить 10 голов за сборную в течение одного календарного года. У него есть фирменный танец, которым он запомнился и принцу Чарльзу, и Микки Рурку, и миллионам рядовых фанатов. Но главное – он все еще болеет футболом. И сейчас Питер готов повторить слова, сказанные им пару лет назад: «Когда я начинал карьеру, люди заканчивали играть в футбол в 31, 32 года. Я не понимаю их. Я тренируюсь каждый день, и мне по-прежнему это нравится. Ничего нет лучше ощущения вколачивания мяча в ворота».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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