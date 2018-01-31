В ритме «Сампы». Марко Джампаоло собрал идеальную «Сампдорию»

Марко Джампаоло возглавил «Сампдорию» в 2016 году, но кажется, что специалист руководил генуэзской командой всегда. В этом сезоне Джампаоло необыкновенным образом вывел «Сампу» в еврокубковую зону. Яркая и результативная игра, персональные всплески отдельных футболистов – все это радует болельщиков со стадиона «Луиджи Феррари».

«Я и Маурицио Сарри? Сравнивать нас – чистейший бред. Маурицио управляет топ-клубом по мировым меркам. «Сампдория» пока что не такой глобальный проект, но мы к этому идем», — отвечает Марко Джампаоло, когда его сравнивают с главным тренером «Наполи». По факту «Дория» здорово прибавила в тактическом плане в этом сезоне: футболисты начали действовать дисциплинированнее, допускают меньше ошибок, лучше опекают оппонентов. «Сампдория» даже входит в семерку лучших команд Серии А по качеству прессинга.

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Кажется, Джампаоло сейчас собрал идеальную команду. При этом нельзя сказать, что игроки, собранные здесь, мирового уровня. По классу они значительно уступают монстрам из «Ювентуса», «Наполи», «Лацио» и «Интера». Зато «Дория» версии-2017/18 – сочетание футболистов, которые идеально дополняют друг друга и совместными усилиями перекрывают кислород даже более мощным врагам (например «Роме», с которой «Сампа» сыграла вничью – 1:1). Там, где в скорости уступают Матиас Сильвестре и Джанмарко Феррари, на помощь приходят Лукас Торрейра и Гастон Рамирес. Там, где не хватает опыта Деннису Прату, всегда можно рассчитывать на великолепного Квальяреллу.

Но даже в таком сбалансированном коллективе есть явный лидер – Фабио Квальярелла. Тридцатичетырехлетний капитан «синих» давно перебрался в категорию «пенсионеров» даже по меркам Серии А, но продолжает жечь: забил уже 16 голов в 21 матче и идет в тройке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Он все такой же жгучий форвард и до сих пор надеется стать для кого-нибудь кем-то вроде Диего Марадоны. В родном Неаполе ему это сделать не удалось: Квальярелла проигрывал конкуренцию, отвлекался на провокации анонимного недоброжелателя, который в СМС-атаках обвинял форварда в педофилии, связях с мафией и употреблении допинга. С «Ювентусом» Фабио выиграла три чемпионских титула, но не стал важной фигурой для «старой синьоры». В «Торино» Квальяреллу разочаровывали не очень хорошие отношения с болельщиками. Но для фанатов из синей части Генуи он точно стал своим. Фабио Квальярелла забил 9 из последних 12 голов «Сампы», отклонил многомиллионное предложение от китайского клуба ради продолжения карьеры в составе «Дории» и продлил с клубом контракт до лета 2019 года. Говорят, ее болельщики звонили сумасшедшему президенту Массимо Ферреро и просили пролонгировать соглашение с клубом своего кумира.

«Мне нравится наша команда. Она молодая, амбициозная. У нас есть много опытных игроков, и они помогают новичкам привыкнуть к тренировкам, к установкам на игры. Кого я выделю? Не люблю этого делать, но назову фамилии Квальяреллы, Прата и Торрейры», — выбирает лучших в своей команде Марко Джампаоло. Так уж получилось, что трансферная политика «Сампдории» ориентирована на поставку молодых и классных кадров сильным покупателям. За Прата этой зимой «Ювентус» предлагал 25 млн евро, мадридский «Атлетико» вроде бы хантил Торрейру и отсылал в офис «Сампы» факс с 40-миллионным предложением. На все это тренерский штаб и руководители «Дории» плевали и никак не реагировали.

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«Продавать лидеров посреди сезона – это чистое самоубийство», — говорил Массимо Ферреро. Он прав. Клубу, который в последний раз добивался чего-то существенного в 1994 году, обязательно нужно сохранить своих ведущих игроков. Если не для завоевания бронзовых медалей, то хотя бы для попадания в еврокубки.

«Сампдория» почти наверняка отпустит лидеров за огромные суммы летом. Но пока что об этом не стоит задумываться. Нужно просто сесть и наслаждаться постановкой Марко Джампаоло, которая плавно покоряет сердца болельщиков со всей Италии.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press