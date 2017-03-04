В ожидании чуда. Как ЦСКА и «Зенит» возобновили чемпионат

С футболом в России плохо, а без него — еще хуже. После двухмесячного перерыва ЦСКА и «Зенит» скучным матчем возобновили чемпионат. Главные соперники «Спартака» на двоих ударили в створ ворот только два раза. Болельщики скучали, мерзли на трибунах и иногда дрались друг с другом. Такое начало может понравиться только «красно-белым», у которых завтра появится шанс еще больше оторваться от «Зенита».

Бросить вызов гладиатору

Результат решал многое. ЦСКА с Леонидом Слуцким отмучился осенью, но сохранил шансы на борьбу уже для Виктора Гончаренко. От того, на сколько хорошо закончилась бы для армейцев игра с «Зенитом», становилось ясно, на что смогут претендовать армейцы: медальная тройка, место в Лиге чемпионов или вовсе защита чемпионства. С питерцами же все яснее. Провалившись в Лиге Европы, у «Зенита» не осталось выбора, как догонять «Спартак» в борьбе за «золото».

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Весенний призыв

Перед началом матча ведущий на стадионе представил «новичков». За зиму ЦСКА пополнили: работавший ассистентом Леонида Слуцкого в течение последнего чемпионского сезона — Виктор Гончаренко, вернувшийся после двухгичной ссылки на родину — бразилец Витиньо и сломанный в финале последнего Кубка России против все того же «Зенита» — нигерийский форвард Оланаре. Главным же трансфером клуба в условиях тотальной «голодовки» стал футболист с непривычным префиксом «кибер», игрок в FIFA Андрей Гурьев. Под ником Timon он выиграл в Уфе первый кубок России по киберфутболу, где каждый клуб РФПЛ выставил по одному представителю. «Это все благодаря болельщикам, спасибо вам. ЦСКА всегда будет первым» — поблагодарил пришедших Тимон.

Столица — одна

Ближе к стартовому свистку весеннее тепло сменил осенний холод и не только из-за перемен погоды. Фанаты, позабыв про футболистов, сфокусировались на ненависти друг к другу. Яркий перфоманс на два гостевых яруса представили поклонники «Зенита» с посланием: «Удача миф, но эту веру сами мы создали, подняв со стрелкой флаг». Москвичи, подняв плашки любимых цветов и заряжая «столица одна, столица — Москва», вывесили огромное полотно с изображением Юрия Долгорукого. В течение всего матча враждующие лагеря оскорбляли и жгли атрибутику друг друга. Так в середине первого тайма за воротами Юрия Лодыгина началась потасовка на стыке армейского и питерского секторов. Стюарды разняли фанатов, но накал от этого меньше не стал.

Нефутбол

Агрессия чувствовалась не только от фанатов. То ли от напряжения, свойственной подобным играм, то ли от собственного бессилия, футболисты постоянно цеплялись друг к другу. Самого футбола было мало. Игроки попросту не могли сделать даже одну острую передачу, а первый удар в створ и вовсе случился только на 77-ой минуте. Спасибо Маурисио. Большую же часть игрового времени футболисты выясняли отношения. С самого начала не заладилось общение у запредельно заряженного Понтуса Вернблума и героически вернувшегося на поле Мигеля Данни. Партнеры португальца объясняли, что швед от своей манеры борьбы не откажется, но новый капитан «Зенита» до последнего надеялся вразумить опорного полузащитника. Окончательно взорвалась игра уже во втором тайме, когда на 65-ой минуте Хави Гарсия и Александр Головин сцепились словесно после стыка. Заметно окрепший и осмелевший полузащитник ЦСКА получил предупреждение, а уже через пять минут сдали нервы Понтуса Вернблума. Впервые за годы нахождения в армейском клубе швед был удален с поля. Последние 20 минут армейцы отбивались, надеясь на то, что Витиньо организует контратаку. Итоговая нулевая ничья не обрадовала ни ЦСКА, ни их гостей. Зато еще больше обнадежила тех, кто не видел трофеев с 2003 года.

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По-Газзаевски

ЦСКА выставил в заявку на матч 12 запасных, всю допустимую квоту. Красно-синие с переполненной скамьей — это что-то из эпохи Газзаева, нежели Слуцкого. При Леониде Викторовиче армейцы ограничивались вратарем Сергеем Чепчуговым и 3-4 кандидатами под усиление. Виктор Гончаренко в новой обстановке напоминал Наполеона Бонапарта. Далеко глядя, он следил, как футболисты чувствуют себя при схеме 3-5-2. Подобная расстановка была популярна у Валерия Газзаева в середине нулевых. В вечной тройке Игнашевича с братьями Сергея сыграл, вернувшийся из аренды, Виктор Васин. В роли Чиди Одиа на правом краю выступил Марио Фернандес, а слева играл Георгий Щенников. Юрию Жиркову оставалось лишь ностальгировать на противоположном краю. Кстати, на 90-ой минуте вместо Щенникова вышел Зоран Тошич и закрыл весь левый край. Правда, вынужденно и всего на три добавленные минуты, но любопытно само явление. Последний раз подобное с сербом в ЦСКА случалось в 2010-м, когда Леонид Слуцкий только знакомился с возможностями вингера.

Футбольный отчет об этом матче способен уместится в двух эпизодах. В первом Оланаре пробил выше ворот и тут же Дзагоев саданул мимо. Во втором, уже после перерыва, — Маурисио пробил в штангу. На этом все. До и после была борьба, стыки, фолы и карточки.

После драки

После матча Мирча Луческу поругал поле, но отметил, что с ЦСКА на их арене легко не будет никому. По мнению румына, «Зенит» вел игру на протяжении всего матча и его игрокам не хватило до победы одного точного удара. «Бурлящий котел», — дал оценку антуражу Виктор Гончаренко. «При такой атмосфере плохо играть нельзя, но когда после каждого касания арбитр свистит, играть в высоком темпе — невозможно». Теперь «Спартак» в случае победы над «Краснодаром» имеет шанс оторваться, но даже в этом случае, еще ничего неясно, а самое интересное — впереди.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев