«В моих ногах всегда находился мяч. Всегда! Только в нашей гостиной постоянно лежало 15 мячей». Почему Жоау Фелиша называют новым Роналду и стоит ли он 120 млн евро

За 19-летнего португальца Жоау Фелиша Секейру топ-клубы Европы предлагают по 80-90 млн евро, только «Бенфика» все равно не продает нападающего. Заявленный клубом отступной ценник – 120 млн евро! Еженедельник «Футбол» знакомит с тем, кого признал своим преемником сам Криштиану Роналду.

Статус: лакомый кусок на рынке

Еще год назад о Жоау Фелише (João Félix Sequeira) говорили разве что фанаты игры Football manager. А к началу весны 2019-го у «Бенфики» уже имелись предложения по нему от «МанСити», «МЮ», «Ювентуса» и «Ливерпуля».

После того как Жоау «разобрал» «Айнтрахт» в Лиге Европы и стал самым юным автором хет-трика в истории турнира, о нем услышал весь мир, и «Бенфика» захотела повысить сумму отступных до 200 млн евро. В конце концов президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра смягчил позицию: «Мы приняли решение не продавать Фелиша дешевле 120 млн евро. Сам игрок просит его отпустить. Мы стараемся сделать все, чтобы он остался. Нас устроил бы вариант продажи его сейчас, но чтобы новый клуб оставил его у нас в аренде на сезон». Так откуда он вообще взялся?

Кто такой: сын тренера из Визеу

«В моих ногах всегда находился мяч. Всегда! — вспоминает Жоау. — В нашей гостиной постоянно лежало 15 мячей, и я не преувеличиваю. Видишь ли, мяч для нас был чем-то большим… Это был подарок для тебя и меня». Такое количество мячей в доме объясняется тем, что его отец Карлос Секейра был тренером. В свободное время он не прочь был поиграть с друзьями и иногда брал сына с собой. «Однажды в перерыве он вышел на поле вместе с остальными, кто хотел размяться, коснулся мяча и сразу же привлек внимание, – рассказывал Карлос. – Жоау всегда тянулся к мячу, и я начал водить его на тренировки».

«Со временем я понял, что я люблю: держать мяч и играть в красивый, счастливый футбол, — говорит Фелиш. — Если я собираюсь дать тебе пас, то должен тебе доверять». Один из тех, кому он доверяет, — его младший брат Уго. Он тоже занимается в академии «орлов», поэтому если видите, как Фелиш после гола бежит обнимать болбоя, — не удивляйтесь: это по-братски. «Люди считают, что он лучше, чем я был в его возрасте, — говорит Жоау. — Но я в этом не уверен».

Драма: «Бенфика» против «Порту»

Главный поворот в судьбе Фелиша — переход в «Бенфику» из академии «Порту», где он был забракован после шести лет тренировок. Бывший капитан «драконов» Родолфо Рейш впоследствии бросил: «Хочу взять деревянную палку и треснуть по голове того, кто его отпустил».

Когда Жоау исполнилось семь, папа впервые отвез его на тренировку в «Порту». С тех пор он ежедневно проезжал по 120 километров в одну сторону, чтобы заниматься в школе «драконов». Но когда ему было 13, «Порту» «слил» его, посчитав недостаточно развитым физически. «Они не верили в меня так, как я верил в себя, — вспоминает сам Фелиш. — Они убирали меня с поля, забрали мой мяч. В «Порту» я потерял радость от игры».

На счастье, Жоау попался на глаза журналисту Вальтеру Маркесу. Именно тот обратил внимание «орлов» на Фелиша и пролоббировал его переход в академию «Бенфики». С приходом Бруну Лаже на пост главного тренера первой команды Жоау быстро превратился из перспективного дублера в одного из ведущих игроков «Бенфики».

Качества: техника и мышление

«Он очень талантливый и техничный игрок. У него превосходные качества принятия решений, — считает Жоау Тральяу, бывший тренер академии «Бенфики» и экс-помощник Тьерри Анри в «Монако». — У него точно элитный уровень. Он очень скромен, любит работать и слушать то, что ему говорят». Тральяу вторит известный в прошлом форвард Нуну Гомеш: «Он гораздо круче обычного игрока в плане техники. И у него есть преимущество в скорости мышления. Его характер и работа с мячом напоминают мне Зидана. Будущее — за ним».

Бруну Лаже предложил «Бенфике» выступать по схеме 4+4+2, отведя Фелишу роль второго нападающего. Это развязало руки и ноги молодому футболисту, которому было не столь комфортно играть вингера в 4+3+3. Жоау не обладает скоростью Мбаппе или мощью Криштиану, поэтому атаковать с флангов ему не так сподручно. Но техника и быстрая оценка ситуации делают его опасным в зоне «под нападающими», ближе к центру. Его расположение, движение и манера ближе скорее к Месси, чем к Роналду, а своими кумирами Фелиш называет Кака и Руя Кошту — их влияние заметно.

С тех пор как его изгнали из «Порту», Фелиш подрос до 180 см, но все еще остается субтильным. Бывший защитник «Ювентуса» Жорже Андраде как-то отметил: «Если бы я все еще играл, то просто вломил бы ему. После этого в матче больше не было бы никакого Жоау Фелиша». В условиях плотной борьбы Жоау и впрямь нередко теряется. Неспроста он признался, что испанский чемпионат для него предпочтительнее других. «Реал» и «Барса» пока считают его неоправданно дорогим, но времени у Жоау еще полно.

Статистика: главное — эффективность

На счету Фелиша 15 голов и 7 ассистов в сезоне португальской Суперлиги — более чем достойно для дебюта. Две трети болельщиков «орлов» на сайте фан-клуба проголосовали за него как за лучшего

игрока команды, хотя его партнеры Бруну Фернандеш, Пицци и Рафа Силва получали более высокие оценки. Сам Фелиш провел всего лишь 62% матчей в основе и далеко не всегда оставался на поле до конца, так что по соотношению сыгранного времени и полезных действий он не сильно уступает тому же Бруну Фернандешу.

На первый взгляд ничем особенным по цифрам Фелиш не выделяется: точность паса — около 77%; в среднем 1,1 ключевой передачи за игру — от плеймейкера хочется большего (лучший в лиге показатель — 3,6 — у Родриго Соареша из «Авеша»); дриблинг — 0,7 за игру (у лидера турнира по обводкам Ясина Браими — 2,6). По этим показателям Жоау Фелиш не попадает даже в топ-10 игроков чемпионата — но это если не брать в расчет голы. А они в футболе, как известно, решают все.

Перспективы: огранка под присмотром мастера?

Еще в марте появилась информация, что «Ювентус» готов заплатить те самые 120 млн за Фелиша и сделать из него подмастерье Криштиану Роналду, который, хоть и превосходен в свои 34, все же не бессмертен. Возможность тренироваться бок о бок с Роналду высоко оценивает сам Жоау, поэтому переход в «Юве» вполне реален. Правда, Жорже Мендеш еще не успел стать его агентом, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.

С авансами лучше не спешить: сколько таких уже было? Можно вспомнить недавнего «голден боя» Ренату Саншеша, который едва не растворился в Чемпионшипе и с трудом реанимируется в «Баварии», или Мартина Эдегора, вынужденного все по новой доказывать «Реалу» в «Витессе».

Проверка медными трубами для Фелиша только началась. «Меня не пугают ни цифры, которые крутятся вокруг меня, ни различные сравнения, предлагаемые СМИ, ни интерес от сильнейших клубов мира. Но я польщен, — говорит он. — Успех помог мне во многом, особенно с девушками: они присылают мне фотографии, где они обнаженные». Пока он стесняется этого и предпочитает возиться с мячом в компании младшего брата. Но когда любовь к женщинам начнет перевешивать любовь к мячу — вот тогда у Фелиша и начнется настоящее испытание.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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