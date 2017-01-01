«В материальном плане FIFA непривлекательна. Но тут все зависит от тебя». 10 советов для тех, кто хочет стать успешным фифером

Геймпад и улыбчивый Ройс при загрузке FIFA 17 вытесняет реальный футбол из жизни обыкновенных молодых людей. На смену свежему воздуху, зарубам на «коробках» приходит киберспорт, который постепенно становится профессиональной дисциплиной. Алексей Алферьев, который среди фанатов виртуальной реальности больше известен как «Rage_DJKVEST», неоднократно выступал на российских и европейских турнирах по Fifa. А теперь рассказал читателям еженедельника «Футбол», что нужно делать, чтобы стать успешным игроком в FIFA.

1. Как понять, что тебе надо играть именно в фифу?

Впервые я сыграл в фифу 10 лет назад. Это было дома на приставке, то есть ни на каком-то серьезном турнире. Потом забил. Но спустя 7 лет сыграл с друзьями на компе. А года два назад начал играть несерьезные матчи по сети.

Год назад начал играть онлайны, добился локальных успехов и понял, что нужно двигаться дальше: узнал, что в Москве проводятся различные турниры и начал ездить по ним, участвовать.

2. Как правильно тренироваться?

Любая тренировка – это онлайн игра с кем-либо. То есть можно просто зарегистрироваться на какой-то турнир и тренироваться. У каждого есть свой собственный стиль: кто-то любит контролировать мяч, кто-то любит контратаки. Мне нравится больше второй вариант. К тому же я играю за «Юве»: отзащищался, отдал передачу на Куадрадо, убежал.

Думаю, что можно научиться играть в фифу и при этом не смотреть футбол. А что, фифа – это такая же игра, и в ней кто угодно может разобраться. Ты же не ходишь в пейнтбол с друзьями, чтобы хорошо играть в «Counter Strike». Есть, конечно, полезные вещи. Но можно придумывать что-то свое, не включая телевизор и не посещая стадионы. Реальный футбол – это совсем другое, там все медленнее: игроки намного дольше развивают свои атаки.

Когда я готовился к чемпионату России, то просто сидел и рубился в товарищеских матчах со знакомыми фиферами. К тому моменту я уже хорошо изучил игру. Нужно было просто хорошо настроиться на длинные игры. Ведь это не так легко. Сколько времени нужно играть, чтобы не тронуться? Лично мне становится тяжело уже после третьей игры подряд. Иногда делаю паузу, смотрю какой-нибудь сериал, а потом беру геймпад и продолжаю.

3. За какую команду и в каком режиме нужно начинать играть, чтобы набивать скилл?

Вообще, я – болельщик «Реала», но почему-то начал играть за «Баварию». Правда на одном из недавних турниров по Fфифу 17 я все же сменил команду: мюнхенцами там совсем невозможно было играть. Поэтому и переключился на «Юве». Мне кажется, у них лучшая оборона!

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Не думаю, что можно научиться играть, если практикуешься на компьютере, а не на человеке. Карьера – это чисто расслабиться, получить удовольствие. А киберспортсмены сейчас играют больше в Ultimate Team. Дело в том, что там появился интересный режим «Foot Champions». Суть в том, что ты отбираешься на турнир «Weekend League», в котором играешь максимум 40 игр и улучшаешь свой рейтинг. В зависимости от того, как ты отыграл в это режиме, ты получаешь призы и возможность попасть на мировые турниры.

Я играл в этом режиме: 29 побед и 11 поражений. Но проблема в том, что у меня не самый сильный состав. Самое оптимальное – собрать оборону «Ювентуса», а дальше формировать полузащиту и нападение из игроков других команд. Я считаю, что, чтобы игрок добивался определенных успехов, у него в команде должны быть Мануэль Нойер, Боатенг, Погба и Роналду. Но они все дорогие. В этом списке нет игроков «Барселоны». Они очень дорогие. В предыдущей версии фифы за них никто не играл. Но в «семнадцатой» появился новый движок. Я пару раз сыграл за «Барсу»: такое ощущение, что у них мяч от ноги не отлипает.

4. Как нужно настраиваться на матчи и какие существуют приметы?

У всех по-разному. Никаких особых примет и привычек нет: не отключаю уведомления в «В контакте», не убираю звук на телефон. Я просто во время матчей слушаю музыку, потому что это помогает абстрагироваться от обстановки вокруг: везде крики, кто-то нервничает в параллельном матче, орет и матерится. У многих это вызывает смех, у многих – раздражение. Но лично мне фиолетово, что там происходит. Не хочется терять концентрацию, поэтому и слушаю музыку.

5. Важен ли выбор геймпада?

Я какое-то время играл на ПК c геймпадом от X-Box 360. Расположение стиков абсолютно отличается от расположения на Dual Shock (геймпад для PlayStation). Было тяжело на первых турнирах играть на геймпадах от PS. Поэтому этот фактор очень сильно влияет на твою игру. Особенно, когда привыкаешь к одному виду геймпадов, а приходится играть на совсем другом.

Основной плюс консоли в том, что все крупные турниры проводятся на приставках. Теоретически можно тренироваться на ПК, а потом играть на консоли. Но потом очень трудно перестроиться. Есть, конечно же, исключения. На Кубке Лоусона играл Миша Ковалев. До этого турнира он тренировался на ПК и перешел на PS только в полуфинале «Лоусона».

6. Нужно ли вступать в какую-либо команду?

Кстати, я совсем не понял, как попал в команду «Rage». Я был совсем неизвестен и только иногда играл онлайн-матчи, когда мне написал менеджер команды «Rage».

Вообще, смысл в таких командах есть. Первое – она оплачивает поездку на чемпионат России. Во-вторых, говорят, что лучшим киберспортсменам руководство команды предоставит хорошее оборудование, чтобы популярировать себя среди молодежи и развивать медийные площадки.

Особо никаких стратегий и тактик с ребятами из «Rage» не придумываем: просто играем матчи и таким образом тренируемся.

7. Есть ли популярность у сверстниц и как относятся к твоему увлечению друзья?

Лично мои друзья, когда узнали, что я побеждаю на турнирах, только радуются за меня: поддерживают, приободряют: заводи твитч. Иногда узнают на турнирах, подходят, спрашивают, как играть стал. Я с тем же Кефиром рубился на чемпионате России. А у него много фанатов-школьников. Они и спрашивали, какой он, сложно ли с ним играть.

Сейчас я в магистратуре и свободного времени стало больше. Поэтому ничто не запрещает мне прийти после пар домой и сыграть пару матчей. Да и родители особо не против. Главное, чтобы это не мешало учебе, приносило доход и хорошо.

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8. Стоит ли идти в киберспорт чтобы срубить денег?

Во-первых, не считаю абсолютной дикостью то, что за онлайн игры платят деньги. Сейчас в нашей стране так принято. Но в материально плане фифа малопривлекательна — есть парочка игр, которая лучше в этом плане: Dota, к примеру. Фифа хороша тем, что тут все зависит только от тебя, а не от команды. То есть кто-то играет несколько лет и ничего не может достичь. Я стабильно играю год, но у меня пока все получается.

Самая большая сумма, которую я получал за победу или участие – 500 евро. Пару раз выигрывал по 50 евро на европейских соревнованиях. Почему так мало? Там нет никаких взносов. То есть, чтобы срубить много денег, нужно изначально при регистрации расстаться с определенной суммой. Ведь основной призовой фонд складывается из взносов. Самую большую сумму я получил именно на Кубке Лоусона. Даже на чемпионате мира платят меньше. Туда едут в основном за репутацией, а не для того, чтобы срубить бабла. Да и в фифе пока что мало спонсоров, так как это только развивающаяся кибердисциплина.

9. Что нужно делать, чтобы достичь успехов?

Даже в чемпионате России фиферы играют за «Реал» и другие топовые команды. Формат такой: можешь брать любые клубы. Ты можешь, конечно, выбрать «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», а соперник возьмет «Реал». И все. Нет никакой договоренности, что в чемпионате России мы должны играть командами из РФПЛ.

Такая же система и на клубном чемпионате мира. То есть совершенно нереально взять состав условного «Оренбурга», поехать на ЧМ и выиграть. Слышал, что организация турнира специально выделяет каждому участнику 1000 долларов на сборку состава. Но это вроде бы вранье. Наш фифер (Тимон – Ред.) играл на последнем розыгрыше с аккаунта другого геймера.

Многих привлекают случаи, когда фиферы выбирают составы из Ultimate Team. Это интереснее для тех, кто следит за онлайн-соревнованиями, потому что появляется хоть какое-то разнообразие. Не смотришь, как бегают одни и те же Модрич, Кроос, Бэйл.

Многие покупают паки (комплект из карточек с футболистами). Я сам отдал за них максимум 1500 рублей. Многие тратят деньги по приколу, а многие ведут онлайн трансляции, тратят большие деньги на футболистов и получают еще больше.

Один из ключевых моментов в пиаре – канал на YouTube или Twitch. В скором времени планирую этим заняться. Для начала нужно сделать хотя бы пару роликов, разобраться, как это все работает. А то я пока совсем ничего не понимаю. Друзья обещали помогать. Так как я живу в общежитии, то у меня есть идея связать как-то мой контент с общагой. Многие предлагали творить что-нибудь на заднем плане, пока я буду играть. Пока ничего серьезного.

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10. Нужно ли стремиться подписать контракт с клубом РФПЛ?

Я считаю, что самый осознанный шаг в этом плане сделали только «Спартак» и «Уфа». Москвичи заключили контракт с Кефиром — у человека огромная публика. Он даже сам говорил, что хочет попасть на клубный чемпионат мира и представлять там «Спартак». Уфимцы же подписали чемпиона России и мира. Кстати, «Волга» из Ульяновска первыми в России подписали фифера. Для чего – не знаю.

Вообще, контракт с клубом — это больше пиар. Сейчас все больше идут на сотрудничество с командами ради популяризации: в форме фирменной ходить, попадать на официальные сайты.

Текст: Илья Егоров, Сергей Сергеенко

Фото: Global Look Press, EA Sports