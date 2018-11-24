«В футболе сегодня ты бог, а на следующий день – кусок дерьма». Марк Видука и его долгий путь к признанию

При упоминании сборной Австралии у многих на ум сразу же приходит имя Марка Видуки. Он был главным любимцем фанатов «Лидса» в начале 2000-х, песня болельщиков «Мидлсбро» в его честь стала хитовым синглом, а его переезд в Хорватию организовал президент страны.

Спасение вундеркинда

«Я думаю, что моя карьера закончена. Я действительно считаю, что ей пришел конец», — в отчаянии кричал 19-летний Видука своему наставнику Рону Смиту. С тех пор как Марк начал обучение в Австралийском институте спорта, Смит стал для него практически вторым отцом. Именно ему посреди ночи позвонил обеспокоенный тренер австралийской сборной Эдди Томсон. Шел 1995 год, когда футболисты «Соккеруз» отправились в тренировочный лагерь в Перт. Во время одного из занятий Видука ощутил сильнейшую боль в паху. Он не мог не то что бегать, а даже ходить. Смит дал Томсону указания посадить юношу на рейс до Канберры, где организовал ему встречу с Питером Фрикером – светилом науки и медицины Австралийского института спорта.

Когда Смит узнал, что у Видуки может быть остеит лобка (часто неразрешимое воспалительное состояние паха), он был в недоумении. Ведь ранее Марк всегда добросовестно работал на тренировках и следовал советам специалистов АИС. А еще в возрасте 16 лет ему прописали обязательные упражнения по растяжке ввиду недостаточного вращения бедер. Но затем юноша признался, что забросил свои занятия из-за издевательств и насмешек партнеров по «Мельбурн Найтс». На протяжении шести недель три раза в день Марк проходил лечебные процедуры, но даже после этого он мог бегать не более пяти минут.

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Видука был подавлен и уже готовился распрощаться с мечтами о профессиональной карьере. Но наставник уверял австралийца набраться терпения и не делать поспешных выводов. И оказался прав. «Последнее, о чем мы хотели думать, так это о том, что его карьера развалится еще до того, как она начнется. Прошло много месяцев, прежде чем он смог вернуться к полноценным тренировкам. Это был большой урок для него», — подводит итог той истории Смит.

Миссия от президента

Бывший партнер Видуки по «Мельбурн Найтс» защитник Владо Ванис ненавидел действовать против него на тренировках: «Этот парень доставлял мне неприятности. Он умело защищал мяч, а когда я бил или давил на него, Марк не жаловался – просто продолжал играть в свой футбол». Единственной уязвимостью 19-летнего вундеркинда был шоколадный торт. Во время выездных матчей после нескольких бутылок пива он давал волю эмоциям, заливаясь слезами по своей девушке. Но на поле Видука оставался собран и сконцентрирован, забивая почти в каждой игре. Его отъезд из Австралии был делом времени. Особенно когда свой интерес обозначили «Реал» и «Ювентус», а дортмундская «Боруссия» и вовсе предложила контракт. Но даже им было не под силу тягаться с президентом целой страны.

В то время первый демократически избранный президент Хорватии Франьо Туджман осуществил государственный визит в Австралию. В первоочередном порядке Туджман попросил о встрече с семьей Видуки – выходцами из Хорватии. Он изложил свой план сделать загребское «Динамо» (тогда «Кроациа» Загреб – Ред.) грозной силой в Европе, а Видуку – ключевой фигурой команды. Туджман собирался доставить 19-летнего форварда в Хорватию на своем частном самолете. Но Марк предпочел прибыть туда самостоятельно несколько недель спустя.

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Впрочем, амбициозные планы хорватского президента так и остались мечтами. «Я был польщен, что Туджман пригласил меня, но потом наступило напряженное время. Клуб управлялся правительством, а президент вкладывал в него деньги. Сначала правительство было популярно после успеха в войне , но позже возникло ощущение, что ожидания не оправдались», — вспоминает Видука.

Сам австралиец в результате стал невольной жертвой резкой перемены настроений болельщиков. Из-за его отношений с президентом хорваты перед каждой игрой выражали ему всю свою «любовь» самыми оригинальными способами. «Помню один матч: я забил гол и стал игроком матча, а они освистывали меня и кричали: «Видука педик!» В то время я не был мотивирован играть и смутился. Я не понимал, что мне нужно сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Это на время отвратило меня от футбола», — рассказывает форвард.

«Дружелюбная» Британия

«Думаю, что смогу вписаться в большинство европейских лиг. Я не слишком люблю Англию и считаю, что это слишком быстрый чемпионат для меня, а я вроде как ленивый игрок. Не очень люблю бегать так много», — откровенничал Марк, еще будучи игроком «Мельбурн Найтс». По иронии судьбы именно в Англии он сделал себе имя, предварительно блеснув в шотландском «Селтике». Но и там его встретили не с распростертыми объятиями.

Дебют австралийца откладывался из-за того, что руководство «кельтов» не торопилось выплачивать за него компенсацию. Пока «Селтик» и «Кроация» грызлись между собой, Видука улетел в Мельбурн. Но и там до него добрались британские СМИ. «Чего они только не писали! Даже то, что я распереживался и попал в одну из психушек Глазго. А одна газета и вовсе утверждала, что я болен СПИДом», – позже сокрушался Марк.

Наколотив под три десятка голов за сезон и не получив обещанного улучшенного контракта Видука перебрался в «Лидс», где сразу стал своим. А в ноябре 2000-го состоялся памятный матч против «Ливерпуля», где он оформил покер. «После третьего забитого гола я посмотрел на Эдди Грея (тогдашний ассистент главного тренера «Лидса». — Ред.), и он сказал мне: «Ты забьешь четвертый». На что я ответил ему: «Ты настаиваешь на этом, не так ли?» А спустя минуту я оформил покер», – делится воспоминаниями игрок.

Главный герой

Был вечер пятницы, 9 января 2004-го, когда из Мельбурна поступил звонок — отец Марка Джозеф Видука находится в реанимации. Он вернулся домой с головной болью, попал в больницу, и у него обнаружили кровоизлияние в мозг. Через полчаса его прооперировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения. «Я хотел бы поблагодарить всех людей из той больницы. Их своевременные действия спасли жизнь моему отцу», – вспоминает Видука.

У него было разрешение тренера Эдди Грея немедленно вернуться домой, но на следующий день он остался выступать против «Тоттенхэма». «Они не собирались будить папу в течение нескольких дней, поэтому я решил, что должен играть. Но в первом тайме я был настолько полон эмоций, что не мог продолжать. Подумал: «Что я делаю, гоняясь за этим чертовым мячом, когда мой отец лежит при смерти на другом конце света?» Некоторые вещи важнее этой игры», – говорит Марк.

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Видуку заменили в перерыве, и он сразу же поехал в аэропорт. Во время полета нападающий не находил себе места, а голова разрывалась от мыслей и вопросов. «Отец был в коме 15 дней. Он мой главный герой. Будучи строителем, папа приехал в Мельбурн из Хорватии ни с чем и вырастил пятерых детей. Из-за кредитов он все время пребывал в стрессе и пару раз оказывался на грани банкротства. Но отец всегда усердно работал и помогал нам», – рассказывает австралиец.

Аллилуйя

После крушения «Лидса» Видука блистал в «Мидлсбро», с которым добрался до финала Кубка УЕФА в 2006 году. Выходец из Мидлсбро певец-песенник Алистер Гриффин был настолько впечатлен игрой австралийца, что написал о нем хит. Основой для будущего хита стала мелодия из трека Леонарда Коэна «Аллилуйя», которую Гриффин нередко исполнял на своих выступлениях. Ее премьера состоялась во время благотворительного концерта на «Риверсайде» в феврале 2007-го. Восхваление футболиста, озадачивающего вратарей соперников и наносящего точные удары своей «золотой» бутсой, особенно впечатлило главного тренера клуба Гарета Саутгейта, который попросил Гриффина сделать ему копию записи, и уже на ближайшем матче на «Риверсайде» она звучала на стадионе.

«Не каждый из нас знал слова, но припев был достаточно хорош и прост. Так что мы с парнями распевали ее в раздевалке. Марк был немного смущен, но я думаю, что ему понравилось», – вспоминает экс-голкипер «Боро» Марк Шварцер. Болельщики «Мидлсбро» моментально превратили ее в хит, исполняя на фанатских секторах. А вскоре трек был выпущен в качестве благотворительного сингла, получив одобрение Леонарда Коэна. Все собранные средства пошли в фонд благотворительной организации для борьбы с раком Macmillan Cancer Support.

Быть собой

Карьера Марка Видуки завершилась достаточно рано и слишком внезапно – в 33 года. А двумя годами ранее он провел последний матч за сборную Австралии, с которой блистал на ЧМ-2006 с капитанской повязкой на руке. Многие убеждены, что Видука не реализовал свой потенциал и был слишком ленив, но у австралийца есть что ответить: «Если вы в таком бизнесе, как футбол, то однажды вы бог, а на следующий день — кусок дерьма. Сегодня они выкрикивают ваше имя, а завтра кричат, чтобы вы свалили. Пусть люди вокруг вас делают что хотят, но вы должны оставаться уравновешенным и быть собой».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter