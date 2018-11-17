«В детстве мой отец заставлял меня каждый вечер пить банку «Гиннесса». Робби Сэвидж и его аморальное поведение

Человек-неприятность, грязный симулянт и провокатор, самый ненавидимый британский футболист начала XXI века. И это лишь самые благопристойные отзывы о Робби Сэвидже. Валлиец лучше других знал, как вывести из себя окружающих, а на все обвинения и оскорбления отвечал своей голливудской улыбкой.

Дикарь

«Я, наверное, посмотрел каждый фильм для взрослых, когда-либо снятый. В расположении сборной Уэльса попросту больше нечего делать! И это был единственный способ немного скоротать время, когда наступала смертельная скука», — откровенничает в своей автобиографии Робби Сэвидж.

Выпускающему редактору даже не понадобилось придумывать оригинальное название для этой книги. Ее так и назвали – Savage. В переводе с английского фамилия валлийца означает «дикарь», или «варвар». И можете не сомневаться, на футбольном поле Робби делал все необходимое, чтобы оправдать свою фамилию.

Навязанная подружка в «МЮ»

Этот факт может кого-то удивить, но футбольная карьера Сэвиджа началась в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то что ему так и не довелось дебютировать за основную команду, он был тесно знаком с главными звездами «дьяволов» начала 1990-х. Возможно, даже чересчур тесно.

Дело в том, что футболисты главной команды «МЮ» развлекали себя издевательствами над резервистами клуба. К примеру, быть запертым в сушильном шкафу или принимать на себя удары мячом, находясь на массажном столе, – еще полбеды. 16-летнему Сэвиджу однажды выпала честь развлекать старших товарищей заигрываниями со шваброй. Пока кто-то из игроков баловался со светом, включая и выключая его, тем самым имитируя обстановку в ночном клубе, валлийцу предстояло соблазнять швабру, словно девушку на танцполе.

«Короче говоря, мне пришлось заниматься любовью со шваброй на медицинской кушетке, в окружении футболистов мирового класса стоимостью в миллионы фунтов. Я точно не был тем, кого можно было бы назвать достаточно опытным, когда дело доходит до такого рода вещей», — вспоминает Сэвидж.

Суеверия

«Мне всегда нравились оскорбления на футбольном поле. Это вдохновляет меня, заставляет чувствовать себя лучше, я процветаю», — уверяет валлиец. Если бы болельщики знали о настоящей уязвимости Сэвиджа, они бы не тратили силы на освистывания и оскорбления в его адрес. Вместо этого они попросту опустошали бы винные магазины в окрестностях Лестера накануне матча своей любимой команды против «лис».

«Мы с друзьями каждый четверг выпивали по 8-12 бутылок белого вина. По пятницам перед домашними играми у меня в меню было несколько бокалов, а если мы отправлялись на гостевой матч, я запихивал бутылку в сумку и тайно пил ее в своей комнате. Это было глупо, но я был достаточно суеверный и имею обсессивно-компульсивное расстройство, поэтому я боялся менять привычки», — объясняет свое пьянство Сэвидж.

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Он подчеркивает, что всегда испытывал отвращение к алкоголю, но из-за своих суеверий настойчиво продолжал давиться вином. Однако самое увлекательное в этой истории – влияние отца Робби. «Мне никогда не нравился алкоголь, может быть, потому, что в детстве мой отец каждый вечер заставлял меня выпивать банку «Гиннесса», чтобы сделать меня более собранным». Собранным для чего именно – Сэвидж так и не уточнил. И все же пагубная привычка в итоге принесла свои плоды. «Сначала я осушал стакан за ночь до игры, потом полбутылки, затем бутылку. И я стал лучшим игроком года!» — делится секретом успеха Робби.

Рождественский подарок

Лучше всего отношения между Сэвиджем и его партнерами по команде описывает цитата экс-защитника «Челси» Грэма Ле Со: «Однажды я выносил мяч и попал Сэвиджу по голове, отправив его в нокаут. Пара его одноклубников, которых, наверное, лучше не называть, сказали мне потом, что это лучшее, что случилось в сезоне».

Но наибольшую любовь к нему проявил Деннис Уайз. В декабре 2001-го на рождественской вечеринке «Лестера» он вручил Сэвиджу трогательный подарок – плюшевого медведя в футболке «лис», насаженного на фаллоимитатор. «Возьми это. Ведь ты единственный хрен в форме «Лестера» на данный момент», — объявил Уайз.

Сэвидж в ответ размазал по его лицу шоколад, сопроводив это несколькими оскорблениями. Спустя мгновение эти двое были готовы поубивать друг друга, но вмешались партнеры по команде.

Сортирный юмор

В апреле 2002-го, накануне матча с «Астон Виллой», Сэвидж усердно глотал антибиотики, чтобы смягчить боль в ноге. Но у лекарства были и побочные эффекты, проявившиеся в не самый удачный момент. За 10 минут до начала игры у валлийца прихватило живот, а обе туалетные кабинки в раздевалке «Лестера» как назло были заняты. «У меня была возможность обосраться или быстро найти другой туалет», — откровенничает Робби.

До гостевой раздевалки было далеко, а потому местом пит-стопа валлиец избрал судейскую. «Я забежал в судейскую Грэма Полла со словами «Мне нужно в туалет» и оставил дверь приоткрытой. Затем в комнату зашел делегат матча, и Полл, взглянув на меня, спросил у него: «Угадай, кто там?» — вспоминает Сэвидж.

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По его словам, все присутствующие посмеялись над этой ситуацией, а уже после игры Робби узнал, что Полл подал на него жалобу. Как выяснилось, у арбитра была своя версия произошедшего: «Проигнорировав просьбы покинуть помещение, Сэвидж уселся на унитаз, оставив дверь широко открытой, и начал громко комментировать процесс. Когда он закончил, я сказал, что его поведение недопустимо. Тот ответил, что не стал смывать и я могу сам все проверить, после чего, смеясь, удалился». Сортирный юмор валлийца оценили в 10 тысяч фунтов штрафа.

Испорченная карьера в сборной

С конца 1990-х по середину 2000-х Робби Сэвидж был, возможно, главным любимцем валлийских болельщиков. И даже такие скандалы, как скомканная им перед телекамерами футболка Паоло Мальдини накануне матча между Уэльсом и Италией в 1998-м, не влияли на его статус.

Все изменилось после громкого ухода Робби из сборной в 2005 году, когда вместо Марка Хьюза во главе «драконов» встал Джон Тошак, не особо ладивший с Сэвиджем. В сборной хавбек особенно обожал поесть – игрокам на выбор предоставлялось шесть или семь вариантов меню. С приходом Тошака лавочку прикрыли. Когда перед Робби появилась тарелка с курицей без подливки и жареными бананами, он не мог усидеть на месте.

В следующее мгновение валлиец нырнул под белую скатерть и пополз под столом с криками: «Где же мои овощи? Может быть, здесь есть подливка для моей курицы?» Пока партнеры ухахатывались над очередной выходкой Робби, Тошаку было не до смеха. В следующий раз игрока в сборную уже не вызывали. В телефонном разговоре Тошак сообщил ему, что собирается попробовать что-то новое. Сэвидж посоветовал тренеру засунуть эти объяснения поглубже себе в задницу и объявил об уходе из сборной. Но болельщики посчитали, что Робби предал их, и освистывали его при каждом удобном случае.

Whazzup!

В своей автобиографии «Второй тайм» Рой Кин рассказал, как, будучи тренером «Сандерленда», хотел подписать Робби. Но хавбек отбил у ирландца это желание при помощи своей голосовой почты. «Я позвонил Марку Хьюзу насчет Сэвиджа, который не был в составе «Блэкберна», и спросил у Марка, можем ли мы купить или арендовать его. Спарки (прозвище Хьюза. – Ред.) сказал: «Да-да. У него просто не получилось здесь, но он все еще может сослужить вам хорошую службу».

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Робби уже потерял в скорости, но я подумал, что он еще может помочь нам со своей длинной шевелюрой как большая личность в раздевалке. Спарки разрешил мне созвониться с ним. Так что я выяснил номер мобильного Робби и позвонил ему. Мне ответил автоответчик: «Привет, это Робби, че-как (whazzup!)?» — как в рекламе пива «Будвайзер». Я так и не перезвонил ему. Подумал: «Такого, на хрен, подписывать нельзя», — подытожил Кин.

Великий игрок

Многим экс-футболистам свойственно нахваливать себя в собственных автобиографиях. Причем далеко не всегда это выглядит обоснованным решением. В отличие от остальных, Робби Сэвидж дал себе самую искреннюю и неоспоримую характеристику: «Нравится вам это или нет, я был в центре внимания. Я создавал заголовки, разделял мнения и, самое главное, выигрывал футбольные матчи. Я уже говорил об этом раньше и скажу еще раз: чтобы играть в Премьер-лиге в течение 11 лет и быть капитаном каждой команды, за которую выступаешь, ты должен быть великим игроком. Конец истории».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, твиттер Робби Сэвиджа