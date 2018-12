В бой идет один Квальярелла, черный праздник для «Милана», лидерские 1:0. Обзор 16-го тура Серии А

View this post on Instagram

"Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!" Sono passati 119 anni da quando Herbert Kilpin, insieme ad altri soci, fondò una della squadre più vincenti della #SerieATIM! Tanti auguri @acmilan! // "We will be a team of devils. Our colours will be red like fire and black like the fear we will invoke in our opponents." It’s been 119 years since Herbert Kilpin and his partners founded one of the most winning team of the #SerieATIM! Happy Birthday AC Milan! #compleAnni