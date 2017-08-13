В августе 2017-го. Взгляд с трибун на дерби между ЦСКА и «Спартаком»

В историю главного футбольного противостояния России вписан новый матч. За несколько минут ЦСКА не только сумел уйти от поражения, но и добыть волевую победу над «Спартаком». Еженедельник «Футбол» побывал на матче непримиримых соперников и оценил антураж московского дерби.

Ни намека на агрессию

Колорит предстоящей встречи ощущался уже в переходах на зеленую ветку метро «Белорусская». Среди толпы армейских болельщиков затесался один красно-белый смельчак, бесстрашно проскандировавший кричалку про любовь к родной команде. Своим поведением он будто исполнил композицию рок-группы AС/DC «Are You Ready?».

За два с лишним часа до матча стражи порядка были на чеку: от станции «Сокол» до стадиона стоял большой кордон из полицейских, поэтому возможность стычек между фанатами была сведена к минимуму.

По пути на «ВЭБ-Арену» (в полутора километрах от стадиона) расположен парк. «Вот там-то и случится фанатский «забив», — такую версию можно было услышать по пути к стадиону. Но спокойствие мирно гуляющих людей не было нарушено: на лавочках встречались лишь небольшие группы болельщиков, которые безобидно пили газированную воду. На парнях отсутствовала клубная атрибутика, но узнать в молодых людях фанатов было проще, чем вычислить корень из 25 — их «сдавало» обильное количество татуировок со славянской тематикой.

Обычно за полчаса до начала московского дерби ультрас обоих клубов уже вовсю посвящают друг другу матерные обращения. Но в этот раз фанатский крик не бил по ушам пришедших на стадион, а причина этому проста: люди из «Фратрии» никак не могли занять свои места. «Да ты бы видел, что за х***я творится на гостевом секторе! Слишком много суматохи на проходе», — журналист из пресс-ложы «культурно» и вкратце вводил своего напарника в суть дела.

День дерби выдавался на удивление спокойным.

Вопросы и загадки

Вратарская тема стала ключевой в обсуждении стартовых составов. Те, кто поддерживал ЦСКА, радовались возвращению в основу Игоря Акинфеева — приветствие армейцами своего капитана на предматчевой разминке было очень громким.

Спартаковцы же пробовали себя в роли экспертов, размышляя на тему успешности выхода Александра Селихова. Похоже, Каррера решил подкинуть сопернику «джокера в перчатках»: ведь многие так и не были уверены, что позицию голкипера займет Артем Ребров. Место козыря в тактической схеме «Спартака» было вакантным.

Одной из неожиданностей в этом августовском дерби стало появление на поле Евгения Малкина. Обладатель Кубка Стэнли вышел нанести символический удар по мячу в бейсболке «Барселоны» (!), а позже помахал двум непримиримым секторам. Внимание, вопрос: за кого болел хоккеист?

Пора и на отдых

Первый тайм не будет вписан в золотую коллекцию спорта №1. Команды действовали бодро, но голевые атаки не складывались. Главными хэдлайнерами во время игрового затишья стали братья форварда ЦСКА Оланаре: два чернокожих парня в футболках с фамилией родственника и большими золотыми цепями на шее были запечатлены не на один десяток смартфонов.

«Зе Луиш травмировался? Забил «Арсеналу» в прошлом туре впервые с октября, пора и на заслуженный отдых», — так колоритный мужчина в красно-синей атрибутике со злой иронией отреагировал на вынужденную замену игрока соперников. Позже станет известно: африканец повредил мышцу бедра, восстановление от травмы займет около месяца.

Во всем виновата поддержка

Пока болельщики в подтрибунных помещениях завершали свои чайно-перекусочные дела, «Спартак» открыл счет в начале второго тайма: при помощи рикошета Василия Березуцкого Марио Пашалич забил свой первый гол за красно-белых. «Вы можете побыстрее сфотографироваться? Заняли весь проход, а я все самое интересное пропустил», — вбежавший на арену мужчина с кофе безуспешно пытался пробраться сквозь толпу девушек, делающих селфи прямо на ступеньках.

Никто толком не понял, готовили ли армейцы в момент неожиданного взятия ворот после удара Пашалича и рикошета от защитника хозяев красочный перфоманс. Но во время вражеского празднования фан-сектор ЦСКА забросал гостей белыми лентами, похожими на туалетную бумагу.

Пришедшие на стадион люди долгое время наблюдали за веселой картиной – с начала второго тайма болельщики «Спартака» никак не могли развернуть баннер. Лишь под конец встречи они все же довели свое дело до конца, но элемент поддержки вновь изменил ход поединка.

Первый гол хозяев стал бенефисом Головина: на 83-й минуте хавбек убрал в штрафной площади Пашалича и Комбарова, а позже отдал мяч Щенникову. Тот сравнял счет, а ЦСКА загорелся мыслью о победе. И вновь Головин решил взять инициативу на себя: 21-летний полузащитник перехватил мяч у Фернандо и начал победный штурм красно-синих. «Саша сделал этот матч! Теперь он — настоящий лидер», — кричали журналисты, а благодарные болельщики ЦСКА поддерживали эти слова.

Теперь любители теорий заговоров твердят: «Элементы поддержки повлияли на результат».

Веселые полицейские, грустные итоги

— Смотри, а этот за «Спартак болеет.

— С чего ты взял?

— Да у него вон рожа какая кислая, наушники одел и идет.

Игру «угадай, за кого болеет прохожий» была популярна среди полицейских в кордоне. Но если у служителей правопорядка день подходил к концу, то работа в пресс-ложе кипела.

Пока зрители шли к метро и разъезжались по разным районам Москвы, тренеры обеих команд отчитывались о матче перед СМИ. Массимо Каррера проклинал злополучные две минуты расслабленности, а Виктор Гончаренко делился секретом атакующих подвигов защитника Щенникова (в текущем сезоне Георгий забил уже два гола за ЦСКА).

Любители футбола в очередной раз насладились непредсказуемостью столичного противостояния. Жаль только на «ВЭБ-Арену» пришли 24 тысячи зрителей – аншлага не случилось.

Можно бесконечно искать проблемы в изменившемся характере прошлогодних чемпионов, да и трудности красно-синих на лицо: ЦСКА старается вести за собой один Головин, «остальные стесняются». Но и в худшие времена для команд людей привлекала вывеска «Спартак» — ЦСКА, за заветные квитки на матч выстраивались многочасовые очереди.

Сейчас же билеты реализовываются по непонятным законам: они вроде есть, но в то же время их нет. В одном ряду с загадкой о Бермудском треугольнике стоит вопрос – почему в свободную продажу билеты поступают за несколько часов до матча, а в день игры есть множество свободных мест, но закрыты кассы? С таким отношением к великому противостоянию футбольная Россия рискует потерять самое дорогое – полные трибуны на московском дерби.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев