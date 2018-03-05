В авангардном стиле. Как аутсайдер ФНЛ бьется за Кубок России

Игра курского «Авангарда» похожа на одноименный термин в искусстве: воспринимать это творение могут далеко не все. Команда проводит первый после долгого отсутствия в ФНЛ сезон, но их промежуточные результаты (10 поражений, 1 балл от зоны вылета) отлично характеризуются символом мирового авангардизма — картиной Мунка «Крик». И все же проблемы в чемпионате не помешали команде Биджиева бороться за звание «Сенсация года»: куряне пробились в четверку сильнейших клубов национального кубка.

Камбэк спустя 7 лет

Повышение в классе считается для «соловьев» труднопреодолимой задачей: за 19 сезонов в ПФЛ в копилке у клуба только два «золота» и три «серебра». Во второй лиге сине-белых привыкли видеть на восьмом и последующих местах. Да и в первом дивизионе «Авангарду» не слишком везло на турнирные расклады: команда выступала в ФНЛ четыре раза, но выше 10-го места не поднималась.

О проведении пятого сезона в ФНЛ футбольный Курск мечтал больше шести лет: в 2010 году «Авангард» вернулся во второй дивизион. Только прошлой весной черноземцам покорилась зона «Центр», причем триумф стал уникальным: во всех своих победных играх в чемпионате (а их было 14) «соловьи» пропустили только один мяч.

Смена деятельности

На родных «Трудовых резервах» зрители погружаются в атмосферу конца XX века: старенькие трибуны 11-тысячного стадиона, проезжающие рядом с ареной троллейбусы, колоритные болельщики в одежде ушедшей эпохи. Все здесь выглядит так, будто руководство арены делает акцент на модные сейчас 1990-е годы. Похоже, и новичок ФНЛ поначалу переместился в худшую эпоху своей истории: после первого домашнего тура и победы над «Тамбовом» сине-белые не могли выиграть в последующих 9 матчах. В начале сентября не выдержал главный тренер Игорь Беляев — он подал в отставку, но с несколькими условиями: до подписания контракта с новым специалистом он работал в клубе с приставкой «и.о.», да еще и в новом тренерском штабе за ним «застолбили» место помощника.

Соловьиная сенсация

Возглавил же новичков лиги экс-главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев. Результаты в чемпионате изменились, но не кардинально — максимальные серии без поражений достигают всего три игры, да и болтаются сине-белые на 14-м месте. Зато игроки «Авангарда» удивили в другом турнире: прошедшей осенью черноземцы побили клубный рекорд, выйдя в четвертьфинал Кубка России. А 27 февраля 2018 года стало триумфальной датой для курского футбола — еще ни одна команда региона не была так близка к серьезному титулу, пробившись в 1/2 финала.

На Пафосе. Кому нужен Кубок ФНЛ

Первая полуфинальная пара заставила вас истерично смеяться? Как сказал бы типичный учитель: «Посмеемся над результатами в конце года». Действительно, хорошие оценки в виде полуфинала у «Авангарда» неслучайны. Победа в заснеженной битве 1/4 финала против «Амкара» (пусть и в серии пенальти) указала на командный почерк курян при Биджиеве: защитники Гоцук, Никитин и Дашаев выносили мяч в аут в обороне и начинали контратаки. Тут видна работа экс-защитника Чугайнова, пришедшего в клуб вместе с Биджиевым.

Создать же момент в нападении способны Коробов и Тлупов — они не боятся взять инициативу на себя. Засушить игру и воспользоваться своими моментами — разве не так побеждают в современном футболе? В похожем стиле сине-белые выбили из кубка и ЦСКА, и «Тамбов».

Непредсказуемая весна

В прошлом сезоне «авангардисты» почти не пропускали в победных играх ПФЛ. Эта традиция не умерла — теперь она продолжается в кубке: во всех трех играх на выбывание в ворота Саутина и Кобзева не залетело ни одного мяча, если не считать послематчевые голы от игроков «Амкара» с пенальти. Это ли не чемпионское везение?

Движение на март. Что происходит в ФНЛ во время зимнего перерыва

«Не помешают ли кубковые успехи в борьбе за выживание? Сейчас мы переключимся на чемпионат, будем поправлять свои дела там. А по мере приближения полуфинала с «Шинником» начнем думать, как проводить этот матч. Задача не очень простая, но мы будем стараться», — заявил о планах на начало весны сам Биджиев. Первый матч после возобновления «соловьи» «просвистели» – 0:3 от «Енисея». И от этого стало еще любопытнее: получится ли у «Авангарда» попасть в еврокубки, попутно приближаясь к вылету из ФНЛ?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Авангард», пресс-служба «Енисея»