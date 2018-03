В Англии обсуждают бойкот ЧМ-2018 в России. Они это серьезно? Все, что нужно знать о возможном протесте английской сборной

Английские политики и СМИ все громче говорят о возможности бойкота чемпионата мира 2018 года. Пока речь идет о том, что в Россию не поедут государственные чиновники Великобритании. Но сборная Англии тоже может отказаться от участия в турнире, как и национальные команды стран-союзников Великобритании. Это станет возможно, если Скотланд-Ярд докажет причастность России к отравлению в Лондоне бывшего своего гражданина экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в свое время за шпионаж.

Кто такой Скрипаль?

Экс-полковник Сергей Скрипаль, 66 лет. Был уволен из Главного разведывательного управления (ГРУ) еще в 1999 году, а в 2004-м на него завели уголовное дело по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2006-м он был осужден за государственную измену на 14 лет. Как писали «Известия» и ВВС, полковник ГРУ работал в управлении кадрами, знал о многих российских агентах за рубежом и сдавал их иностранным спецслужбам. Правда, размер денежного вознаграждение за 9 лет такой работы не впечатляет: издание «Коммерсант» утверждает, что Скрипаль получил от британской МИ-6 всего 100 тыс. долларов.

В ходе следствия бывший полковник признал себя виновным и получил срок 13 лет. А в 2010 году его, как и нескольких других пойманных шпионов, обменяли на рассекреченных в США российских агентов. Скрипаль поселился в городке Солсбери на юго-западе Англии и позже перевез туда семью. Но в последние несколько лет экс-полковник ГРУ пережил несколько ударов: его жена умерла от рака в 2012 году, а в 2017-м в Санкт-Петербурге скончался его 43-летний сын.

Британские СМИ поспешили обвинить Россию в организации покушения на когда-то пойманного шпиона. Но следствие только ведется, и сейчас Скотланд-Ярд очень активен на кладбище, где похоронены родственники Скрипаля.

При чем тут ЧМ-2018?

Все скандалы, связанные с Россией, в Англии принято проецировать на ЧМ-2018. Российская заявка на проведение турнира в свое время конкурировала как раз с британской, и проиграв, англичане вот уже восемь лет так или иначе говорят о необходимости отнять чемпионат или о его бойкоте.

В этот раз первым об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Это довольно знаменитый в Британии политик, экс-мэр Лондона, бывший журналист, и он всегда был резко настроен к России.

Вскоре в МИД уточнили: речь идет о составе политической делегации, но было уже поздно. Гари Невилл в своем огненном твиттере тут же обозвал министра «бессмысленным дураком», но идея о бойкоте пошла гулять по Великобритании и перекинулась на другие страны.

