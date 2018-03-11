В Англии обсуждают бойкот ЧМ-2018 в России. Они это серьезно? Все, что нужно знать о возможном протесте английской сборной

Английские политики и СМИ все громче говорят о возможности бойкота чемпионата мира 2018 года. Пока речь идет о том, что в Россию не поедут государственные чиновники Великобритании. Но сборная Англии тоже может отказаться от участия в турнире, как и национальные команды стран-союзников Великобритании. Это станет возможно, если Скотланд-Ярд докажет причастность России к отравлению в Лондоне бывшего своего гражданина экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в свое время за шпионаж.

Кто такой Скрипаль?

Экс-полковник Сергей Скрипаль, 66 лет. Был уволен из Главного разведывательного управления (ГРУ) еще в 1999 году, а в 2004-м на него завели уголовное дело по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2006-м он был осужден за государственную измену на 14 лет. Как писали «Известия» и ВВС, полковник ГРУ работал в управлении кадрами, знал о многих российских агентах за рубежом и сдавал их иностранным спецслужбам. Правда, размер денежного вознаграждение за 9 лет такой работы не впечатляет: издание «Коммерсант» утверждает, что Скрипаль получил от британской МИ-6 всего 100 тыс. долларов.

Нарушая запреты. Что нужно знать о коррупционном скандале в Англии

В ходе следствия бывший полковник признал себя виновным и получил срок 13 лет. А в 2010 году его, как и нескольких других пойманных шпионов, обменяли на рассекреченных в США российских агентов. Скрипаль поселился в городке Солсбери на юго-западе Англии и позже перевез туда семью. Но в последние несколько лет экс-полковник ГРУ пережил несколько ударов: его жена умерла от рака в 2012 году, а в 2017-м в Санкт-Петербурге скончался его 43-летний сын.

4 марта Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены без сознания на лавочке около торгового центра Солсбери. Оба доставлены в тяжелом состоянии в больницу, где установили, что отец и дочь были отравлены редким нервно-паралитическим газом.

Британские СМИ поспешили обвинить Россию в организации покушения на когда-то пойманного шпиона. Но следствие только ведется, и сейчас Скотланд-Ярд очень активен на кладбище, где похоронены родственники Скрипаля.

При чем тут ЧМ-2018?

Все скандалы, связанные с Россией, в Англии принято проецировать на ЧМ-2018. Российская заявка на проведение турнира в свое время конкурировала как раз с британской, и проиграв, англичане вот уже восемь лет так или иначе говорят о необходимости отнять чемпионат или о его бойкоте.

В этот раз первым об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Это довольно знаменитый в Британии политик, экс-мэр Лондона, бывший журналист, и он всегда был резко настроен к России.

На этот раз он сказал, что, если выяснится причастность к покушению на Скрипаля российских спецслужб, Англия пересмотрит состав делегации на ЧМ-2018. Учитывая репутацию Джонсона, многие подумали, что речь идет о бойкоте турнира сборной Англии.

Вскоре в МИД уточнили: речь идет о составе политической делегации, но было уже поздно. Гари Невилл в своем огненном твиттере тут же обозвал министра «бессмысленным дураком», но идея о бойкоте пошла гулять по Великобритании и перекинулась на другие страны.

He’s a useless fool !! Why bring football into it? https://t.co/L2wW2wyMcx — Gary Neville (@GNev2) March 6, 2018

Проблема 2018 года. Что будет с российским футболом после чемпионата мира

Кто может поддержать бойкот?

Издание The Times пишет, что бойкот действительно возможен, причем самый жесткий его вариант – со стороны самой сборной Англии. А то, что государственная делегация полетит в Россию в усеченном составе, вопрос вообще уже чуть ли не решенный. Причем Великобритания, по информации издания, уговаривает присоединиться к санкциям и своих союзников – Австралию, Японию, Польшу.

Что ждет сборную Англии?

ФИФА официально никак пока не комментирует скандал. Но в положениях есть пункт, согласно которому сборная, отказывающаяся от участия в чемпионате мира, пропускает и следующий турнир. Так что, если англичане решат не лететь в Россию, они не смогут участвовать и в ЧМ-2022 в Катаре. ФИФА можно понять: любой бойкот – это удар по спонсорам, ситуация с которыми и так сейчас не слишком хороша, и по телеконтрактам.

Блеф-клуб. Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира

Кроме того, в уставе ФИФА прописан «принцип невмешательства», согласно которому государствам запрещено влиять на футбольные решения. Таким образом, в случае бойкота сборной вся Футбольная ассоциация Англии может быть лишена членства в ФИФА, а это чревато исключением английских клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы, а национальной команды – из отбора Евро-2020.

А вдруг? Кто тогда поедет вместо Англии?

В истории чемпионатов мира были разные прецеденты. Например, в 1938 году место Австрии (она вошла в состав Германии) не отдали вообще никому, и в турнире участвовали 15 команд. А в 1950-м снялись сразу три сборные – Индия, Турция и Шотландия. Их путевки тоже никому не достались, и титул разыгрывали 13 национальных команд.

Но сейчас так поступить невозможно. Каждый матч – это деньги от ТВ, билетов и спонсоров. И замену если что искать придется. Но отработанного механизма нет.

Мировые цены. Сколько стоили билеты на чемпионаты мира прошлых лет

Единственная параллель – участие Дании в Евро-1992. На тот турнир пробилась сборная Югославии, но из-за распада страны ее путевку отдали финишировавшей второй в отборочной группе Дании. Экстренно отозванные из отпусков датчане тогда сотворили сенсацию – выиграли турнир. По этой логике в случае отказа Англии на ЧМ-2018 должна ехать сборная Словакии (2-е место в группе F, где выступали англичане).

Но есть еще один теоретический вариант: если место освободится — отдать его сборной, имеющей наивысший рейтинг ФИФА, но не попавшей на ЧМ. Сейчас такой командой является сборная Чили (10-е место в рейтинге ФИФА). Если же надо будет заменить именно европейцами, то на данный момент высшее место в рейтинге из них занимает Италия (14-е).

Бывало такое раньше?

Футбольные чемпионаты мира переживали всякое, в том числе и такие кризисы. В 1938 году сборная Австрии была одной из сильнейшей на планете. Но после того как страна была аннексирована Германией, австрийская федерация потеряла самостоятельный статус. Кто-то из австрийских игроков вошел в сборную Германии, кто-то наотрез отказался, а ФИФА начала искать замену выбывшему участнику ЧМ-1938.

Литве, которая уступила Австрии, вообще ничего не предложили. Зато позвали Аргентину. В Буэнос-Айресе с ФИФА затребовали денег – компенсацию расходов за срочный приезд. И конечно просчитались: в Международной федерации футбола чеки подписывать отказались. В Буэнос-Айресе болельщики немного побуянили: как так отказываться от чемпионата мира? Аргентину ждали до последнего, а когда она не прилетела, Швецию автоматом пропустили в 1/4 финала.

В 1950 году получился парад отказников. Германию и Японию выкинули сразу – как поджигателей войны. А что творилось в отборе, словами не передать: сборные одна за другой отказывались играть друг с другом. А когда отбор закончился, из числа финалистов выбыли трое – Турция, Шотландия и Индия.

У шотландцев случились какие-то местные разборки, и согласно своим регламентам они отказались от поездки. Турция, прикинув, во сколько им обойдется поездка в Бразилию, где проходил чемпионат мира, вздохнули и тоже сдали путевку. Но круче всех причина отказа была у Индии. Как раз накануне ЧМ-1950 ФИФА приняла правило, что играть на таком уровне можно только в обуви. Индусы, проложившие себе путь на чемпионат мира босиком в буквальном смысле этого слова, были в шоке: футбол в бутсах для них превратился в какой-то совсем другой вид спорта. Так Индия вынуждена была отказаться от исторического для себя турнира.

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Что будет со сборной Англии и чемпионатом мира, сейчас невозможно предсказать. Ситуация меняется с каждым днем. Напряжение растет. И каким бы невероятным сейчас ни казался сценарий с бойкотом ЧМ, произойти может что угодно. Еще полгода назад в России тоже не думали, что придется выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, да еще и без многих лидеров, не обвиненных в употреблении допинга, но все равно не допущенных до участи в Играх в Пхенчхане.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»