Утешить рыдающих. Волонтеры ЧМ-2018, которые помогают иностранцам

Перед отправлением из Санкт-Петербурга на встречу с Лео Месси в Нижний Новгород Максим Михалко прибыл на московский вокзал заранее. Получив у девочки-волонтера моментальный ответ о расположении нужного поезда, еще раз восхитился феноменальной компетентностью тех, кому поручено на вокзалах и стадионах помогать гостям чемпионата мира информацией. И вот ведь удача – мои свободные 15 минут совпали с коротким отдыхом волонтера, который Анастасия с удовольствием потратила на рассказ о том, как ЧМ-2018а выглядит с незнакомой для нас стороны.

«Смены у нас чередуются – вчера я работала на стадионе, а сегодня уже на вокзале, — рассказывает 18-летняя Анастасия. Домой после матча приехала около трех ночи, а в шесть была уже на ногах – надо было ехать на вокзал».

Каждый второй иностранец среди главных впечатлений о пребывании в России отмечает именно работу волонтеров. Их коммуникабельность, осведомленность и слаженность оцениваются исключительно эпитетами «fine» и «beautiful». Я и сам готов засвидетельствовать – по сравнению с Кубком Конфедерации волонтеры добились огромного прогресса. Противоречия в их нструкциях теперь исключены и кажется, не существует вопроса, который мог бы их поставить в тупик.

Впрочем, компания, в которой трудится собеседница, продолжает работать над повышением качества услуг. После каждой смены сотрудники обязаны сдать отчет, в котором указывает характеристика работы, возникшие сложности, а также вопросы, по которым гости турнира обращаются особенно часто.

Вопросы эти обычно традиционно. На вокзале самые популярные просьбы – помочь обменять билет. Да, да – гости чемпионата мира планы менять горазды. Одна из главных причин – желание подольше побыть в Санкт-Петербурге. На стадионе основной запрос среди болельщиков – «где купить пиво». Наиболее популярным пенный напиток в последние дни оказался у египтян. По словам Анастасии, в течении нескольких часов до матча казалось, что кроме пива гостей из Египта не заботит в этот вечер ничего.

Почти круглосуточное общение с иностранцами подразумевает весьма уверенный уровень владения английским. «Если хочешь работать в основных местах пребывания иностранцев, а это – московский вокзал и «Санкт-Петербург Арена», то требуется знать английский не ниже уровня «Intermediat». «Каждый желающий работать волонтером проходил тест-собеседование на знание английского», — рассказывает собеседница. Каких-то других специфических требований нет. А если даже языка не знаешь, то взять тоже могут, но отправят на Витебский вокзал. Туда гости чемпионата мира приезжают гораздо реже. Была там однажды – мне показалось, там иностранцев вообще нет».

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Кстати, именно на Витебском вокзале (туда обычно прибывают поезда из Беларуси и прибалтийского направления) произошел один из инцидентов за первую неделю чемпионата мира. Волонтерам пришлось приводить в чувство психически больную немку, опоздание на свой поезд встретившая истеричным криком, который никак не удавалось унять. «Психически больная» в данном случае вовсе не речевой оборот – как-то выяснилось, что женщина действительно страдает одной из форм психоза, поэтому команде волонтеров пришлось потрудиться основательно.

Второй инцидент случился на вокзале Московском. К ребятам и девчатам в бело-синей форме прибежал рыдающий марокканец, который за пару минут до этого лишился мобильного телефона. Тот беспечнобыл оставлен хозяином на скамейке. Но это для нас беспечно, а для представителя северо-западной Африки это оказалось открытием-потрясением. Он долго со слезами на глазах причитал о том, что не понимает – как могла в многолюдном месте пропасть его вещь. Аргументировал свое удивление тем, что у них в стране оставить что-то без присмотра и не беспокоиться – обычное дело. В Марокко, как парень заверил, на улицах не воруют. А если и своруют, полиция тут же пропажу вернет.

Столь же высоки ожидания были у пострадавшего и от нашей полиции – марокканский гость даже отказался ехать на поезде, ожидая, что вскоре телефон к нему вернется. А когда все же убедился, что лучше посещение Лужников под сомнение не ставить, не смог купить билет по причине…отсутствия средств. «У него на карте даже двух тысяч рублей не было», — вспоминает Анастасия. Но потом парня успокоили, накормили и все же отправили в Москву.

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Круглосуточные беседы с иностранцами вроде как должны обострять слух до такой степени, чтоб по нескольких фразам отличать шведский английский от мексиканского. Но выпускница языковой школы, владеющая языком Шекспира на продвинутом уровне, разницы не видит. «Для меня общение на «Инглише» естесственно, поэтому свободно общаюсь с иностранцами из любой точки мира, — поясняет собеседница. Исключение – марокканцы. Вот их я почти вообще не понимала. До такой степени, что мне показалось: легче с ними говорить на французском. Это мой второй язык, изучала его несколько лет. Моего среднего уровня вполне хватает для содержательной беседы».

Третий рассказанный Настей случай оказался более прозаичен – болельщики из Египта очень уж порой страстно выражают свое удовольствие от общение с девочками- волонтерами. Перед матчем с Россией, по словам собеседицы, на поклонники Салаха и вовсе запылали: лезли целоваться уж совсем открыто… Представители других стран в столь явных порывах пока не замечались.

Как же выдерживать почти круглосуточный режим таких приключений? Когда к тому же денег за такую работу не платят. Здесь и понимаешь, почему каждый иностранец впечатляется волонтерами – в них идут по зову души. «Мне нравится так уставать, очень полезной на будущее окажется регулярная практика на английском и опыт решения организационных вопросов с иностранцами. А еще приятно осознавать, когда получается людям помочь, и тем самым формировать мнение иностранцев о России», — обьясняет свой выбор Анастасия.

Ежедневное общение с гостями со всего мира по нескольких фразам убеждает, что собеседница с коллегами с глобальной миссией справляются. И вспоминать чемпионат мира в России ее гости будут в первую очередь душевность и атмосферу тотального веселья, а не пропавший телефон.

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко, Сергей Дроняев