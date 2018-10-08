Унылый матч лидеров, воля «МЮ» и сенсационные середняки. Главные события 8-го тура АПЛ

Нули на «Энфилде», очередное поражение «Ньюкасла» и потрясный гол Сигурдссона. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 8-го тура АПЛ.

Ожидаемая тройка топов

Ко второй паузе на игры сборных трио лидеров подошло вровень. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вместо ожидаемого голевого пиршества выдали блеклую игру, в которой больше повезло «красным» — за десять минут до конца Рияд Марез запустил мяч с пенальти по гостевому сектору. «Челси» воспользовался осечкой лидеров и, легко переиграв «Саутгемптон», сравнялся с ними по очкам. «Ливерпуль» не может победить уже в четырех играх во всех турнирах кряду и пауза на Лигу наций должна вернуть мерсисайдцам необходимый тонус для возвращения чемпионства.

«МЮ» — танцы над пропастью

Матч с «сороками» вновь мог стать последним для Жозе Моуринью. Первый тайм завершился двумя безответными мячами «Ньюкасла», тогда как «МЮ» выглядел откровенно жалко. Тем удивительнее было преображение «красных дьяволов» во второй половине – голы Маты, Марсиаля и Санчеса перевернули ход игры с ног на голову – 3:2! Теперь у Жозе есть две недели, чтобы стабилизировать игру команды и рассеять слухи о своей возможной отставке. К слову, «Ньюкасл» проиграл в восьмой раз в истории АПЛ, когда открывал счет в матчах с «МЮ».

Огненный «Борнмут» продолжает победную серию

Коуч «вишенок» Эдди Хау – главный долгожитель среди тренеров в АПЛ. В текущем сезоне «Борнмут» выдает лучший старт в истории и не намерен останавливаться. В отчетном туре «черрис» вынесли в гостях крепкий «Уотфорд», одержав рекордную гостевую победу в АПЛ (4:0). Нельзя забывать про благосклонность арбитров к команде – «Борнмут» получил право на шестой пенальти в стартовых восьми турах. Если так пойдет и дальше, Эдди Хау уже в ближайшее время может возглавить клуб с более весомыми амбициями и солидным кошельком.

First #PL win against Watford ✅ Biggest ever #PL away win ✅ Clean sheet ✅ As for as away wins go, that's not bad eh! 👌 pic.twitter.com/KUSMpZWmvp — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 6, 2018

Голодные «волки» оставили без очков очередного соперника

Новички АПЛ вновь выиграли и на старте сезона выглядят главной сенсацией. Гостевую победу над «Кристал Пэлас» принес любимец фанатов «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти, прошивший ближний угол ворот Хеннесси. На перерыв «волки» уходят седьмыми, в трех очках от зоны Лиги чемпионов и с неожиданно свалившейся эйфорией. Если хищная стая Нуну не снизит к себе требования, «Уондерерс» уже в этом сезоне может восхитить не только своих суппортеров.

Гилфи Сигурдссон второй тур подряд приносит победу «Эвертону»

После двух очков в четырех играх, «Ириски» вновь вышли на победную серию. В последней игре «Эвертон» одержал трудовую победу над неуступчивым «Лестером», а героем, как и в предыдущем туре, стал исландский плеймейкер. В качельной игре ключевую роль сыграло удаление кэпа «лис» Моргана (второе в чемпионате) и гол-красавец Сигурдссона, из-за штрафной размазавший дальнюю «девятку» ворот Каспера. К тому же, это первая гостевая победа «Эвертона» в сезоне.

«Арсенал» врывается в список претендентов?

Шестая победа подряд – повторение рекорда сезона – подняла «канониров» в зону Лиги чемпионов. Идеи Унаи Эмери все основательней закрепляются в умах игроков «Арсенала». В игре на «Крэйвен Коттедж» гости вдоволь поиздевались над «Фулхэмом», продолжающим поиски себя в АПЛ. Александр Лаказетт все более напоминает себя времен «Лиона» — сделав дубль, француз забил 4-й гол в сезоне. Не отстает от напарника по атаке и Пьер-Эмерик Обамеянг – габонец отличился дважды, также доведя голевой счет до четырех мячей. После очередного разгрома (1:5) фаворитом на первое увольнение сезона можно считать уже Славишу Йокановича из «Фулхэма».

W W W W W W W W W#WeAreTheArsenal 🔴 pic.twitter.com/E3L8mSvdru — Arsenal FC (@Arsenal) October 7, 2018

Цитата тура:

«К сожалению, парням сейчас нужно ехать в сборные и играть в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в мире футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов»

— так со скепсисом Юрген Клопп отметил «важность» Лиги наций.

Результаты тура:

Брайтон энд Хоув Альбион – Вест Хэм Юнайтед – 1:0 (1:0)

(Мюррей, 25).

Бернли – Хаддерсфилд Таун – 1:1 (1:0)

(Воукс, 20; Шиндлер, 66).

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

(Доэрти, 56).

Лестер Сити – Эвертон – 1:2 (1:1)

(Рикарду, 40; Ришарлисон, 7, Сигурдссон, 77)

Тоттенхэм Хотспур – Кардифф Сити – 1:0 (1:0)

(Дайер, 8).

Уотфорд – Борнмут – 0:4 (0:3)

(Брукс, 14, Кинг, 34 – с пенальти, 45, Уилсон, 47).

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 3:2 (0:2)

(Мата, 70, Марсиаль, 77, Санчес, 90; Кенеди, 7, Муто, 10).

Фулхэм – Арсенал – 1:5 (1:1)

(Шюррле, 44; Лаказетт, 29, 49, Рэмзи, 67, Обамеянг, 79, 90).

Саутгемптон – Челси – 0:3 (0:1)

(Азар, 30, Баркли, 57, Мората, 90).

Ливерпуль – Манчестер Сити – 0:0.

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси») — 7 голов, Митрович («Фулхэм»), Агуэро («МС»), Кейн («Тоттенхэм»), Мюррей («Брайтон») – по 5 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»