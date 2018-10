Унылый матч лидеров, воля «МЮ» и сенсационные середняки. Главные события 8-го тура АПЛ

Нули на «Энфилде», очередное поражение «Ньюкасла» и потрясный гол Сигурдссона. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 8-го тура АПЛ.

Ожидаемая тройка топов

Ко второй паузе на игры сборных трио лидеров подошло вровень. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вместо ожидаемого голевого пиршества выдали блеклую игру, в которой больше повезло «красным» — за десять минут до конца Рияд Марез запустил мяч с пенальти по гостевому сектору. «Челси» воспользовался осечкой лидеров и, легко переиграв «Саутгемптон», сравнялся с ними по очкам. «Ливерпуль» не может победить уже в четырех играх во всех турнирах кряду и пауза на Лигу наций должна вернуть мерсисайдцам необходимый тонус для возвращения чемпионства.

«МЮ» — танцы над пропастью

Матч с «сороками» вновь мог стать последним для Жозе Моуринью. Первый тайм завершился двумя безответными мячами «Ньюкасла», тогда как «МЮ» выглядел откровенно жалко. Тем удивительнее было преображение «красных дьяволов» во второй половине – голы Маты, Марсиаля и Санчеса перевернули ход игры с ног на голову – 3:2! Теперь у Жозе есть две недели, чтобы стабилизировать игру команды и рассеять слухи о своей возможной отставке. К слову, «Ньюкасл» проиграл в восьмой раз в истории АПЛ, когда открывал счет в матчах с «МЮ».

Огненный «Борнмут» продолжает победную серию

Коуч «вишенок» Эдди Хау – главный долгожитель среди тренеров в АПЛ. В текущем сезоне «Борнмут» выдает лучший старт в истории и не намерен останавливаться. В отчетном туре «черрис» вынесли в гостях крепкий «Уотфорд», одержав рекордную гостевую победу в АПЛ (4:0). Нельзя забывать про благосклонность арбитров к команде – «Борнмут» получил право на шестой пенальти в стартовых восьми турах. Если так пойдет и дальше, Эдди Хау уже в ближайшее время может возглавить клуб с более весомыми амбициями и солидным кошельком.

First #PL win against Watford ✅

Biggest ever #PL away win ✅

Clean sheet ✅

As for as away wins go, that's not bad eh! 👌 pic.twitter.com/KUSMpZWmvp

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 6, 2018