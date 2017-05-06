«Укрыться от давления болельщиков, руководителей клуба и футболистов невозможно – критика и советы летят отовсюду». Юрий Семин – о своем секрете тренерских побед

Сегодня у рекордсмена среди российских тренеров по кубковым победам пять хрустальных трофеев, причем выбил эту «пятерку» Юрий Семин всего из шести попыток. Но за празднованиями сочинского триумфа и приятными для Палыча подсчетами укрылся любопытнейший факт. Кубковым специалистом он себя показал еще на заре тренерской работы, когда в 1990-м году вывел свой «Локомотив» в финал Кубка СССР.

О секрете успешного долголетия в профессии, а также молодых тренерах, Семин рассказал в вышедшей в апреле книге «Театр футбола — от фаната и агента до президента», написанной футбольным агентом Алексеем Сафоновым и автором еженедельника «Футбол» Максимом Михалко.

Да, в 1990 году железнодорожники оказались разгромлены 1:6, но во—первых, в соперниках было пышащее звездами киевское «Динамо» с еще только собирающимися уезжать на Запад звездами – Олегом Протасовым, Геннадием Литовченко, Алексеем Михайличенко, Олегом Кузнецовым, и молодой звездой Олегом Саленко, сделавшим тогда хет-трик. Во-вторых, дошел до решающего матча тогда «Локо» в качестве команды первой лиги. Символично, что первый и последний (на сегодня) кубковый финал Семина объединяет одна дата – 2 мая. Весной 1990-го он был начинающим специалистом, имея за плечами лишь пару сезонов работы на высшем уровне. Сегодня это почти 70-летний аксакал с опытом работы в пяти странах, продолжающий побеждать даже вопреки ожиданиям некоторых коллег.

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Юрий Семин:

— Если тренер хочет двигаться вперед и побеждать, он должен постоянно меняться. Таковы требования современного футбола. Причем, для успеха в профессии перестраиваться и учиться должны все, независимо от стажа работы и количества выигранных титулов – это касается и молодых, и опытных, и заслуженных тренеров. Чтобы добиться результата нужно замечать и учитывать все новое, что происходит в футболе. Не только в тренировочных методиках, но и психологии, общении с игроками. Сейчас молодые люди более независимы, чем раньше. У многих нынешних футболистов вне поля совсем не такие интересы, какие были у их старших коллег. Потому общаться с ними надо совсем по-другому.

А глобальную информацию для анализа и пополнения тренерского багажа дает конец каждого сезона, когда проходят решающие матчи еврокубков. Я уже много лет посещаю финалы Лиги чемпионов — для меня это обязательная программа. Ведь встречаются лучшие из лучших. Глядя на финалистов, тренер всегда может почерпнуть много полезного – за счет каких качеств команды достигли большого успеха, какое у них появилось разнообразие в тактике, заметно ли по сравнению с предыдущими сезонами изменилась роль отдельных игроков и насколько успешно это работает. Такая информация обогащает и становится основой для новых идей в работе тренера.

Делать глобальные выводы надо и каждые два года после крупных турниров с участием в сборных. Там тоже всегда можно увидеть новые тенденции. Что, например? Вспомним чемпионат мира в Бразилии. Южноамериканские команды обычно считались в первую очередь атакующими, сильными своими созидателями, форвардами. А в Бразилии эти команды открылись и с новой стороны. Всех отличали очень техничные защитники. Многие замыслы начинали реализовываться у своей штрафной. Но при этом южноамериканцев отличало и другое – все они играли предельно жестко и даже по футбольному агрессивно в обороне. Такие наблюдение и позволяют улавливать новые тенденции и лучше понимать, куда двигается современный футбол. А без этого оставаться всегда востребованным и держать высокий уровень тренер не сможет.

Важно выделить и другое ключевое качество. Сейчас тренеру особенно важно оставаться независимым. Любой из нас обречен постоянно находиться под мощным психологическим давлением со всех сторон – прессы, болельщиков, руководителей клуба, да и футболистов тоже. Укрыться от этого пресса невозможно – критика и советы летят отовсюду. Поэтому основой для успешной работы становится способность убеждать в том, что считаешь правильным, принимать решения без оглядки на критиков и продолжать гнуть свою линию.

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Стоит отдельно сказать про молодых, начинающих специалистов. Многих из них объединяет одна особенность – они продолжают смотреть на футбол глазами игрока. Это большая ошибка. Если ты решил тренировать, в первую очередь нужно поменять свой взгляд на футбол. Первое – забудь, каким ты был игроком, оставь в прошлом свои достижениях на поле, перестрой отношения с футболистами. Нельзя оглядываться на то, что раньше с ними были приятельские отношения. Тренер должен требовать и принимать решения, важные именно для команды. Надо уметь это делать даже если кому-то твои решения не понравятся или кого-то, возможно, обидят.

Текст: Алексей Сафонов, Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

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