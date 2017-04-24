Удовлетворение без требования. Илья Казаков – о скандалах

Иногда мне кажется, что судьи ошибаются так часто и столь грубо не просто так. Что у них имеется какая-то цель или миссия, ради которой все они сейчас объединились.

Странное дело, у нас есть профсоюз игроков и тренеров. Даже не один, а, кажется, три. Есть всесильные руководители клубов и лиг. И вдруг (если, конечно, здесь уместно это слово – «вдруг») все они оказываются разобщенными перед людьми когда-то в черном, а теперь в голубом, желтом и прочих цветах радуги.

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Я пытался догадаться, когда и чем могли насолить рефери «Спартак» и ЦСКА, «Локомотив» и «Урал», «Факел» и «Сокол», но не мог найти причины, хотя бы отчасти проливающей свет истины на теорию судейского заговора.

Кроме одной. Не раз и не два от людей, которых хочется назвать «знающими», я слышал утверждение: судьи – самый сплоченный цех в нашем футболе. Обидишь одного — на защиту встанут все. Причем не только действующие судьи, но и бывшие, ставшие инспекторами. Или не ставшие.

Хотя все чаще кажется, что бывших судей, как и бывших разведчиков, не бывает. Так вот, чем дальше, тем охотнее я раздумываю над предположением, что арбитры мстят РФС, а опосредованно – РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Поскольку Российский футбольный союз демонстративно дистанцировался от затянувшейся комедии поиска бывшего тренера сборной Леонида Слуцкого нынешним комитетом по этике Российского же футбольного союза.

История известная: Слуцкий пошутил (или мы так подумали, что пошутил) в детской телепрограмме, сказав, что, когда он видит футбольного арбитра, ему сразу хочется того ударить. Благо что предпосылки для такой шутки были: работая в «Олимпии», Леонид Викторович однажды послал судью в нокаут. Прямо на поле. Не стерпев очередного его решения.

Комитет по этике потребовал от Слуцкого публичных извинений. Более того, захотел пригласить его на свое заседание, но не смог найти. И не может найти до сих пор. Хотя Слуцкий, прилетая в среднем раз в месяц в Москву, продолжает бывать в местах, скажем так, футбольных. Или околофутбольных, если говорить о кафе рядом с РФС, где его в феврале обнаружил один из сотрудников комитета по этике и даже подошел поздороваться. Услышав затем от тренера предложение дисквалифицировать его до конца сезона. Не реализованное комитетом в силу показавшейся им жестокости наказания.

«Дело Слуцкого» так и остается незакрытым. Извинений нет, и, если честно, уже не понимаешь, насколько каждая из шуток на судейскую тему (злых шуток) может оказаться близкой к реальному положению дел. Потому что понять и объяснить происходящее в нашем чемпионате просто невозможно, если не видеть за этим какую-то неназванную схему. И, что характерно, криком кричат уже президенты клубов, а не только тренеры.

Григорий Иванов намерен добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова, удалившего трех игроков его «Урала» в матче открытия нового стадиона в Санкт-Петербурге. Если Иванов это сделает – а, напомню, он как человек решительный резко воспротивился переносу финала Кубка России на другую дату постфактум, о чем уже заговорили как о вопросе решенном, – это будет прецедент, который может если не закрыть судейскую тему, то превратить ее в менее болевую. Хотя в это, честно говоря, не верится.

Стоило тренеру «Факела» Павлу Гусеву наброситься на судью Арсланбекова, поставившего липовый пенальти воронежцам в концовке матча с «Кубанью» (оба клуба претендуют сейчас на попадание в стыковые игры), как сразу же другой рефери – Чистяков из Азова – наказал его команду тремя пенальти в игре с «Тюменью». Тремя! Только один из которых был похож на назначенный по духу правил.

Президент «Факела» Евгений Севергин назвал по горячим следам судейство Чистякова беспределом. И договорился в этом спиче до того, что футбол в России умирает. Посмотрим, какой будет реакция футбольных властей. Хотя зачем?..

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Помните, две недели назад Виталий Мутко публично заявил, что он судейством в этом сезоне удовлетворен. И насколько известно, на прошлой неделе у него была еще одна встреча с представителями судейского корпуса, где им были поставлены жесткие вопросы: и про «Кубань», бьющую сейчас пенальти от тура к туру, и про другие моменты. Как судили, так и судят.

Отчего непонятно, кто сейчас первый человек в нашем футболе – Мутко или судейский босс Андрей Будогосский? Последний, кстати, работой судей тоже удовлетворен. Оказывается, такие люди действительно существуют.

Текст: Илья Казаков

Фото: ФК «Зенит»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»