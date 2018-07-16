Удар в сердце. Денис Вдовин — о победе сборной Франции на ЧМ-2018

Франция – чемпион мира! «Трехцветные» уверенно выиграли турнир в России. И создалось впечатление, что для этого им не потребовалось максимальных усилий. На ЧМ команда Дидье Дешама сыграла 7 матчей, одержав в них 6 побед, а самыми результативными стали встречи с аргентинцами (4:3) и финал с хорватами (4:2). Французы включались в игру эпизодами, но и этого оказалось достаточно для большого успеха.

Сразу после завоевания Кубка мира Дешам скажет:

«Однозначно мы сыграли лучше, чем другие. У нас была очень молодая команда. Сборная проявила себя максимально хорошо, у нас случались заминки, но уже это неважно. Следует запомнить, что мы чемпионы мира на ближайшие четыре года».

Однако французов вряд ли можно назвать законодателями футбольной моды. Эта сборная не плетет комбинации, она отдает сопернику мяч и пространство, усыпляет, а потом внезапно бьет в самое сердце. Да так, что оправиться от такого удара никто не может. А если вдруг находит в себе силы вернуться в игру, то все повторяется вновь и вновь. И каждый раз так молниеносно, что осознание бесполезности сопротивления появляется только с финальным свистком. Не зря Франция на чемпионате обошлась вообще без овертаймов.

В игре «трехцветных» нет колдовства, а есть холодный расчет и жесткая дисциплина. Когда-то в 1990-х опорный полузащитник Дидье Дешам выступал за «Ювентус», выиграв в его составе девять трофеев, он был неброским и моторным футболистом, практически никогда не допускавшим ошибок. Став тренером, Дешам создал команду, тоже специально максимально упрощающую все что возможно. Огромная физическая выносливость и талант разрушения чужих атак – вот секрет, который не спрятать, но и придумать противоядие от него чрезвычайно трудно. Тем более когда в составе есть суперскоростной вундеркинд Килиан Мбаппе, постоянно держащий в напряжении сразу трех защитников соперника.

Поддержки целого мира мало. Сборная Франции — двукратный чемпион мира

Нынешняя Франция — вообще своеобразная команда, про нее даже говорят, что это шестая африканская сборная на ЧМ. Определенный смысл тут есть: в составе «трехцветных» пятнадцать игроков с африканскими корнями: Умтити, Погба, Дембеле, Толиссо, Канте, Матюиди, Н’Зонзи, Манданда, Фекир, Сидибе, Менди, Лемар, Рами, Кимпембе и все тот же Мбаппе. Однако они продукт французской футбольной системы. И никакого подвоха здесь не найти.

Ну а главная звезда сборной Дешама — Антуан Гризманн. Ему одному в этой команде позволено чуть больше свободы, чем остальным. Для полузащитника мадридского «Атлетико» игра, в которой надо в первую очередь пользоваться ошибками, а не заставлять ошибаться, – привычна. Неслучайно именно Гризманн стал лучшим не только в своей сборной, но и на всем турнире по системе «гол + пас», забив четыре мяча и отдав две передачи. Два года назад на домашнем для французов Евро-2016 Гризманн забил вообще шесть и был признан главной звездой турнира, только его сборная уступила в финале португальцам. Сейчас в России Маленький принц стал по-настоящему лучшим!

ЧМ-2018. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

До финала чуть ли не на каждой пресс-конференции Дешама спрашивали, как он относится к тому, что может оказаться третьим человеком в истории мирового футбола, который выиграет чемпионат мира и как игрок, и как тренер. И каждый раз чемпион мира-1998 уходил от ответа. Теперь это свершилось: вслед за Марио Загало (1958, 1962 – как игрок; 1970 – как тренер) и Францем Беккенбауэром (1974; 1990) он вошел в когорту выдающихся!

Текст: Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев