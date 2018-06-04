Удар быка. «Реал» и Зидан расстались. Кто виноват и что делать?

Зинедин Зидан, самый успешный тренер в новейшей истории «Реала», объявил о своем уходе из клуба после третьей победы в Лиге чемпионов еще несколько дней назад. Но до сих пор никто не может убедительно ответить на вопросы, повисшие в небе Мадрида после самой загадочной отставки года. «90 минут» собрал все версии.

Вопрос №1: Почему Зидан ушел?

Версия Зидана: Устал. «Команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение», — заявил главный тренер «сливочных» после очередного триумфа в Лиге чемпионов. Говорят, Зидан действительно устал. Говорят, ему стало скучно. Говорят, у француза были потухшие глаза, работа самым успешным тренером превратилась для него в рутину, а в его поведении психологи ищут признаки профессионального выгорания. Главное занятие Зидана в «Реале» — разговаривать со звездами и делать так, чтобы команду не развалили изнутри чьи-то амбиции. Когда-то это действительно надоедает.

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Версия издания AS: Зидан поссорился с президентом «Реала» Пересом. Одно из самых влиятельных изданий страны сообщает, что главного тренера «Реала» беспокоила неопределенность: уйдет ли Криштиану Роналду? Останется ли Гарет Бэйл? Перес хочет купить Левандовски и Неймара — Зидан сомневался, нужны ли они Мадриду. Последней каплей, по мнению инсайдеров АS, стала идея президента подписать вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. А Зизу вполне устраивал Кейлор Навас. Еще одна подробность про вратарей: пару недель назад в основе «Реала» дебютировал голкипер Люка Зидан, сын главного тренера. Совпадение?.. Закончите эту фразу сами.

В любом случае в испанской прессе популярна версия, что Зидан сыграл на опережение: если бы он не подал в отставку сейчас, Перес уволил бы его ближе к зиме.

Версия хейтеров Зидана: Зизу испугался. При Зидане «Реал» приобрел всего трех игроков, потратив на них 70 млн евро. С одной стороны, это огромный плюс тренеру: он не покупает победы. Но теперь есть повод говорить, что Зидан выигрывал на багаже Бенитеса и даже Анчелотти. А сейчас пришла пора строить новую команду, подбирать под нее исполнителей, выходить на рынок, а Зизу этого никогда не делал. Отсюда и версия: он просто испугался, что не справится с новым вызовом.

Вопрос № 2: Куда Зидан пойдет дальше

Версия Зидана: никуда. Экс-главный тренер «Реала» последователен. «Я пока не собираюсь тренировать другой клуб», — заявил он на той памятной пресс-конференции. Если он действительно устал, то взять паузу в работе было бы логично. Но теперь, в каком бы топ-клубе ни освободится тренерское место, Зидана неизменно будут включать в шорт-листы потенциальных сменщиков под первыми номерами.

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Версия бизнесмена: в сборную Катара. Предприниматель Нагиб Савирис написал в своем твиттере: «Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к ЧМ-2022. 50 млн евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают?» С одной стороны, где Катар, а где Зидан? Работа главным тренером маленькой, пусть и богатой сборной — совсем не профиль Зидана. Его сильная сторона – выстраивание отношений со звездами. А тут нужны селекция и строительство пирамиды национальных сборных в целой стране. Но весь мир вцепился в этот твит, потому что там есть деньги и потому что его написал Нагиб Савирис – один из самых богатых бизнесменов Египта с состоянием в 5,7 млрд долларов.

Савирис действительно знаменит. Состояние он сделал на телекоммуникациях и то и дело взрывает информационное пространство провокационными заявлениями. Это он предлагал выкупить один из островов Греции и заселить его беженцами из Африки и таким образом решить проблему с мигрантами. Это он прогнозировал скачок цен на золото, да и вообще твиты Савириса принято цитировать широко и активно.

Версия Marca: «Пари Сен-Жермен». Впрочем, это новость трехмесячной давности. Но еще весной Marca писала, что «ПСЖ» хочет получить Зидана. Но у французского чемпиона уже есть новый главный тренер: Томас Тухель подписал контракт на два года. Теперь, что бы он ни делал, над ним постоянно будет висеть тень Зидана.

Версия Дешама: сборная Франции. «Не знаю, что решил Зидан. Думаю, сейчас он хочет насладиться отдыхом с семьей. В будущем он определенно станет главным тренером сборной Франции», — заявил наставник сборной Франции, когда его спросили о будущем Зизу. Но это «когда-нибудь», по словам президента французской федерации футбола Ноэля ле Граэ, наступит нескоро: «У нас контракт с Дешамом до 2020 года». А что бы он говорил перед самым стартом ЧМ-2018? Но если «синие» провалятся в России, то все возможно.

Версии от аналитиков: куда угодно. Как только Зизу объявил о своем решении расстаться с «Реалом», началась веселая игра «Пристрой Зидана в какой-нибудь клуб». Мелькают самые разные названия: от «МЮ» и «Челси» до «Милана» и «Марселя». Кажется, вся Европа лежит у ног Зидана. Так что ему будет из чего выбирать. А потенциальным работодателям надо помнить: в «Реале» Зизу получал 8 млн евро в год.

Вопрос № 3. Кто возглавит «Реал»

Версия Marca: Маурисио Почеттино. Эта фамилия всплыла сразу же после сенсационного заявления Зидана об уходе. Но аргентинский тренер только-только переподписал контракт с «Тоттенхэмом». А владелец «шпор» Даниэль Леви – очень сложный переговорщик. Журналист-инсайдер Гильем Балаге рассказал, что Переса испугала как раз перспектива общения с Леви. Балаге довольно конкретно описал медиа-активность «Реала»: испанский клуб якобы специально вбросил новость про интерес к Почеттино, чтобы посмотреть на реакцию его «Тоттенхэма». Также «уткой» была информация про то, что якобы у аргентинского тренера был пункт в новом контракте, что в «Реал» он может уйти бесплатно. Ситуация оказалась намного сложнее: в соглашении Почеттино со «шпорами» вообще нет суммы отступных. Это значит, что Леви на перговорах будет плотно держать Переса за все части тела.

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Версия букмекеров: Арсен Венгер. Плана «Б» после отказа от варианта с Почеттино у «Реала» нет. Так что букмекеры открыли линию, кто возглавит «Мадрид», и наибольшие шансы тут у Арсена Венгера. Экс-наставнику «Арсенала» 68 лет, и он вроде бы говорил, что готов работать в клубе с большими амбициями. Сразу же в сети появилась карикатура от Омара Мамани: Венгер сидит у телефона и ждет звонка из «Реала». Но сейчас немного кокетничает и заявляет, что не уверен, хочет ли он принять еще один вызов. Торгуется?

Версия The Sun. Микаэль Лаудруп. Когда нет основных вариантов, всплывают самые неожиданные. Например, Микаэль Лаудруп. Он действительно был звездой «Реала», он умеет общаться со звездами и ставить симпатичную игру. Но у него никогда не было топ-клуба. После работы с «Хетафе», «Спартаком», «Мальоркой» и «Суонси» Лаудруп осел в Катаре: с 2014 года он находится в золотой ссылке на краю футбольного мира, риск отдать ему сильнейший клуб Европы слишком велик.

А неожиданных вариантов хватает. Мелькают фамилии Луиса Энрике (его хочет и скорее всего получит «Челси») или Гути (работает в системе «Реала», но совсем без опыта). Но все это значит только одно: президент «Реала» Перес совсем не ждал, что останется без Зидана именно сейчас.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Instagram «Реала», Instagram «Реала», Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»