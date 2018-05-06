Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Еженедельник «Футбол» начинает представление сборных-участников ЧМ-2018. Первыми сборными этого сериала стали участники группы H: Польша, Сенегал, Колумбия и Япония.

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ

«Белые орлы» — одна из самых любопытных команд ЧМ-2018. У коллектива Адама Навалки есть все: чувство футбола, классные игроки, результат. Главное, чтобы все эти положительные качества не покинули его в России.

В отборочном этапе поляки столкнулись с датчанами, черногорцами, румынами, армянами и казахами и, как и предполагалось, практически не столкнулись с трудностями. Причем квалификационный раунд стал персональным праздником для Роберта Левандовски. Во-первых, нападающий «Баварии» настрелял 16 голов в ворота соперников. Во-вторых, сразу после последнего матча с Черногорией Роберт стал бакалавром в области спортивного менеджмента. В-третьих, прошлым летом власти города Кузня-Рациборская уже оценили вклад Роба в успех команды и переименовали улицу Кароля Сверчевского (герой коммунистического режима) в честь 29-летнего форварда.

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Клубный футбол Польши – настоящий цирк.

Там мало денег, почти нет классных игроков, а федерация устраивает праздник после каждого попадания команд в квалификационный раунд еврокубков. У завистников есть повод поругать и сборную. Последний раз поляки приезжали на мировое первенство в 2006 году. В Германии «орлов» растерзали эквадорцы и немцы, поэтому Артуру Боруцу, Эби Смоляреку и Мариушу Йопу пришлось досрочно вернуться в Варшаву. Последний успех на ЧМ и вовсе состоялся еще в ХХ веке: на чемпионате мира в Испании поляки добыли вторую «бронзу» в своей истории (первая была на ЧМ-1974 в Германии. – Ред.). Предстоящий турнир в России – отличная возможность для Адама Навалки и его футболистов доказать, что их национальная команда еще что-то может на мировом уровне.

В составе «орлов» – лидеры «Ювентуса», «Наполи», «Сампдории» и рвущегося к чемпионству в России «Локомотива». Польские СМИ называют этот коллектив одним из сильнейших в истории сборной. Сам Навалка, кстати, не очень любит похвалы со стороны журналистов. К примеру, на вопрос о том, как он заставляет игроков из разных чемпионатов показывать классный футбол, Адам сперва вообще отказался отвечать. Но потом подумал и сказал: «Я лишь зову их на тренировки. Профессионалы привыкают друг к другу мгновенно. Всегда нужно ставить перед собой амбициозные цели, но и реалистами нужно быть. Едем на чемпионат с оптимизмом. Верю в свою команду. С нашей обороной мы можем выиграть у любой команды». Весьма вероятно, что скромный коуч разрушит стереотипы о своей неконфликтности и мощными ударами выдолбит сборной первое место в группе H.

Главный тренер: Адам Навалка – стал первым польским тренером, выводившим сборную на Евро, как тренер никогда не покидал родную страну и в последнее время черпает для себя что-то новое из записей игры «Манчестер Сити».

Состав:

Лукаш Фабьяньски – вместе с «Суонси» может вылететь из АПЛ, но в сборной, несмотря на Войцеха Щенсны, продолжает быть первым номером

Артур Енджейчик – два года выступал за «Краснодар», после чего уехал обратно в «Легию» и покорил чемпионат Польши.

Камил Глик – в детстве у защитника обнаружили порок сердца, но он успешно восстановился, сделал карьеру в Италии и стал чемпионом Франции вместе с «Монако».

Михал Паздан – когда защитник «Легии» впервые прибыл в расположение сборной Польши, швейцар отеля не сразу впустил его, потому что не узнал в нем футболиста национальной команды.

Лукаш Пищек – в юности играл в нападении. В Германии же из него сделали одного из сильнейших правых защитников Бундеслиги.

Камил Гросицки – один из лидеров сборной Польши, в свободное время инвестирует в бизнес по созданию энергетического напитка «Супер Грошик».

Петр Зелиньски – один из самых перспективных полузащитников Европы, за которым следят «Рома», «Челси» и «Ливерпуль».

Гжегож Крыховяк – любимчик Эмери не прижился у «тренеришки» в «ПСЖ» и теперь спасает карьеру в тонущем «Вест Бромвиче».

Якуб Блащиковски – на его глазах отец убил его мать, а футболистом он стал благодаря мотивациям от бабушки и дяди.

Аркадиуш Милик – всего за год нападающий дважды рвал передние крестообразные связки колена (на разных ногах), но продолжает вместе с «Наполи» штурмовать «Ювентус» в Серии А.

Роберт Левандовски – лучший нападающий Бундеслиги, который, кажется, всеми силами пытается сбежать в другой топ-клуб.

🙏Well done boys 👌🤙 A post shared by Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) on Nov 10, 2017 at 9:00pm PST

СБОРНАЯ СЕНЕГАЛА

На пути к ЧМ-2018 сборной Сенегала пришлось бороться не только с соперниками, но и сражаться в судах с преступным синдикатом и азиатcкими букмекерами.

Самым значимым достижением сборной Сенегала на чемпионатах мира остается единственное участие в финальной стадии турнира в 2002 году. У нынешних «львов Теранги» много общего с той командой Брюно Метсю: молодой и талантливый коллектив без должного опыта выступлений на крупных форумах. Однако куда любопытнее не это, а уникальный случай, произошедший с командой по ходу отборочного турнира.

Сборная Сенегала стала участником исторического события – переигровки встречи отборочного цикла ЧМ-2018. Предметом разбирательств послужил их матч против сборной ЮАР, проведенный в ноябре 2016-го. А если точнее – пенальти, назначенный в ворота «львов Теранги» в концовке первого тайма. Ганский арбитр Джозеф Одарти Лэмпти зафиксировал игру рукой Калиду Кулибали в своей штрафной, хотя было отчетливо видно, что мяч попал в ногу защитнику.

По сообщениям африканских СМИ, судья матча работал в сговоре с нелегальным синдикатом и должен был обеспечить ЮАР победу со счетом 2:1 (именно так и закончилась встреча). Все подозрительные ставки были сделаны через азиатских букмекеров. Согласно расследованию, проведенному ФИФА, было установлено, что никто из членов футбольной ассоциации не причастен к манипулированию результатом игры. Такой вывод был сделан на основании спортивного анализа матча и отчетов, полученных от различных международных компаний по контролю ставок.

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По решению Дисциплинарного комитета ФИФА Лэмпти наградили пожизненным баном.

Другой арбитр, Дэвид Лайонхарт Ларья, также находившийся под подозрением, был оправдан. Итоговое решение о переигровке матча было вынесено Спортивным арбитражным судом, подтвердившим дисквалификацию Лэмпти.

Южноафриканцы согласились на переигровку, хотя и выразили недовольство тем, что их лишили победы, посчитав решение несправедливым. Куда больше возмущались представители сборной Буркина-Фасо, конкурировавшей с Сенегалом за выход на ЧМ-2018. Они обжаловали решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде, назвав его «злоупотреблением властью». Однако их протест был отклонен. Переигровка состоялась в ноябре прошлого года и завершилась победой сенегальцев (2:0), гарантировавшей им путевку в Россию.

Главный тренер: Алиу Сиссе – главный новатор сборной, прививающий команде европейский стиль игры с высоким прессингом и компактной центральной линией.

Хадим Н’Диайе (здесь фамилия пишется с апострофом) – самый неочевидный игрок основы на наиболее проблемной позиции в сборной.

Юссуф Сабали – воспитанник «ПСЖ» набирался опыта в молодежных сборных Франции, но в прошлом году сделал выбор в пользу Сенегала.

Калиду Кулибали – лидер обороны «Наполи» и сборной, за которым уже несколько лет следят ведущие топ-клубы мира.

Салиф Сане – один из лучших защитников Бундеслиги и будущий игрок «Шальке».

Ламин Гассама – в 2016 году мог оказаться в РФПЛ, но слухи об интересе «Локомотива» не подтвердились и он осел в Турции.

Идрисса Гуйе – ведущий игрок центра поля и самый опытный футболист команды (58 матчей за сборную). Бюджетная версия Н’Голо Канте.

Шейку Куяте – капитан команды и игрок основы «Вест Хэма», отметившийся выступлением на Олимпийских играх в Лондоне в составе сборной.

Баду Ндиайе (здесь фамилия пишется без апострофа) – в прошлом сезоне игрока хотели подписать «Атлетико» и «Спартак», но он транзитом через «Галатасарай» оказался в «Сток Сити» за 16 млн евро.

Бальде Кейта – обучался в академии «Барселоны», имеет двойное гражданство, но выступлениям за сборную Испании предпочел «львов Теранги».

Диафра Сахо – форвард, четыре сезона отыгравший за «Вест Хэм», но так и не сумевший закрепиться в составе. Сейчас борется за место в основе «Ренна».

Садио Мане – главная звезда сборной и самый дорогой сенегалец в истории футбола: «Ливерпуль» заплатил за него свыше 40 млн евро.

Джокер: Исмаила Сарр – 20-летний вингер «Ренна», заменивший в клубе Усмана Дембеле и способный стать одним из открытий турнира.

Vamos paso a paso 🇨🇴 A post shared by Falcao (@falcao) on Mar 24, 2018 at 12:07pm PDT

СБОРНАЯ КОЛУМБИИ

Сборная Колумбии приедет на чемпионат мира с лучшим составом в XXI веке. В этот раз «кофейщики» пойдут в бой со своим лидером — Радамелем Фалькао.

Футбольная Колумбия — сейчас невероятно грозная сила. Команда Пекермана четыре года назад влюбила в себя весь мир, а Хамес Родригес стал национальным героем. «Кофейщикам» не страшны ни саранча, ни погодные условия, ни сложные соперники. Совсем недавно они обыграли сборную Франции в гостях (3:2), после чего довольный Йерри Мина хвастался, что выиграл спор у Умтити.

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И в этот раз, в отличие от поездки в Бразилию, в составе колумбийцев лидером обещает быть тот, чье имя не называли на ЧМ в Бразилии и чью травму оплакивали всей страной, — Радамель Фалькао. Он служил знаменем футбольной Колумбии и вызывал у нее гордость. Но нападающему было не суждено сыграть на чемпионате мира в Бразилии: в начале июня 2014 года страна узнала, что ее сборная едет на турнир без своего Тигра. Фалькао повредил крестообразные связки, и ему не хватило полгода на восстановление. Это была национальная трагедия. В результате Колумбию под своим знаменем повел Хамес, но сил и авторитета оказалось недостаточно, чтобы переиграть хозяев турнира.

Карьера Фалькао со скоростью света пикировала в пропасть: Англия явно не пошла на пользу игроку, он перестал забивать и переехал на скамейку. Из бездны колумбийца вытащил родной «Монако»: возвращение в клуб стало решающим для Радамеля. Последние два сезона 32-летний игрок проводит на уровне, который показывал в свои 26. Он забивает невероятные голы, внушает уверенность своей команде и страх соперникам.

Именно Фалькао — недостающий пазл в сборной Колумбии. И дело тут далеко не в его результативности, хотя она, безусловно, поражает. Он тот самый человек, который может одним присутствием на поле и авторитетом заставить игроков сражаться до конца. Хамес пытался осуществить подобное четыре года назад, но юный возраст и мягкость стали помехой. Колумбийский Тигр обещает преподнести на этом чемпионате мира много сюрпризов. В конце концов, он шел к нему всю жизнь.

Главный тренер: Хосе Пекерман — прекрасный специалист по работе с молодежью в Южной Америке. Аргентинец повторит рекорд сборной Колумбии и во второй раз привезет команду на чемпионат мира.

Состав:

Радамель Фалькао — капитан сборной и безоговорочный лидер Колумбии. Его место в старте непоколебимо, несмотря на существование Карлоса Бакки.

Эдвин Кардона — именно этого парня в конце прошлого года дисквалифицировали на пять матчей из-за расистского жеста в адрес игрока сборной Кореи.

Хамес Родригес — колумбиец переродился в «Баварии» в этом сезоне и готов повторить успех четырехлетней давности.

Хуан Куадрадо — главный колумбийский специалист по итальянскому футболу. В начале этого года игрок перенес операцию, но уже успел восстановиться.

Абель Агиляр — самый возрастной футболист сборной Колумбии. Пару лет назад португальский «Белененсеш» подписал его по переписке в WhatsApp.

Карлос Санчес — полузащитник за свою карьеру успел поиграть в четырех из пяти топ-чемпионатов Европы. Этот сезон колумбиец слабо проводит в «Эспаньоле».

Франк Фабра — для 27-летнего левого защитника ЧМ в России станет первым в карьере. Единственный кандидат на место в сборной на своей позиции.

Кристиан Сапата — последние шесть лет выступает в составе «Милана». Становился обладателем Суперкубка Италии.

Йерри Мина — защитник не имеет постоянной практики в «Барселоне», но Пекерман не откажется от молодого таланта.

Сантьяго Ариас — единственный представитель Эредивизие в сборной Колумбии. Трехкратный чемпион Голландии.

Давид Оспина — не имеет постоянной практики в «Арсенале», но и не сталкивается с конкурентами в сборной Колумбии.

СБОРНАЯ ЯПОНИИ

Сборная Японии за последние годы потеряла в мощи, но по-прежнему выше России в рейтинге ФИФА (60-я строчка). Пример ее роста поучителен.

Прогрессом двигают безумцы. Один из них — Сабуро Кавабучи. Он выступал за сборную в 1970-х и никак не мог смириться с равнодушием к футболу в стране. После завершения карьеры игрока он прошел 10-летний путь до главы футбольной федерации и начал масштабные реформы. Дело в том, что китом, на котором стоял клубный футбол в Японии до начала 1990-х, были частные корпорации. Государству было не до раскрутки игр с мячом, а подобную экзотику могли себе позволить лишь крупные бизнесмены. Чемпионат между собой разыгрывали «Янмар Дизель», «Фуджита Индастриз», «Ниппон Стил», «Нагоя Банк», «Ниссан Моторс» и другие клубы со знакомыми названиями. В 1991 году Япония сформировала комиссию по созданию заявки на проведение ЧМ-2002. Сабуро задействовал максимум ресурсов и знакомств, чтобы Страна восходящего солнца за 10 лет превратилась в футбольную державу.

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Первый шаг – создание полноценного дивизиона. Джей-лигу основали в 1993-м, и для вступления в нее требовалось: а) наличие трехуровневых (базовая зарплата, премиальные, бонусы за игру) контрактов с игроками; б) стадион с вместительностью не менее чем на 15 тыс. мест; в) собственная академия. Так Кавабучи отпугнул спонсоров, ведь первые годы проект был абсолютно убыточным. Сабуро это понимал и осознанно шел на затраты.

Зато гигантским образом возрос зрительский интерес, и вскоре возложенные средства стали медленно, но окупаться. Дальше титульным спонсором лиги стала Sony Creative Products, а к клубам потянулись инвесторы. Шаг второй — завлечь фанатичных японцев атрибутикой и развлечениями: для этого открыли около тысячи магазинов с официальной продукцией. Шаг третий – привлечь популярных игроков и тренеров: капитан сборной Бразилии Дунга, Зико, Леонардо, Гари Линекер, Сальваторе Скиллачи, Арсен Венгер – имена, раскрывшие японцам глаза на футбол.

К ЧМ-2002 у сборной Японии появились полноценные звезды: Есикацу Кавагути – вратарь «Портсмута», Хидэтоси Наката – один из лидеров «Пармы», Синдзи Оно – легенда «Фейеноорда» и Дзюнъити Инамото, числившийся в лондонском «Арсенале». Последний на глазах 66 тысяч болельщиков обыграл в одиночку сборную России. «Синие самураи» с первого места вышли из группы, и с тех пор европейские клубы без смущения приглядываются к игрокам из Страны восходящего солнца.

В отношении футбола у нас принято ориентироваться на европейские страны, будь то формула проведения чемпионата, «закладка» молодых игроков или строительство стадионов. Но обычно европейский подход малоэффективен в столкновении с российской действительностью. Возможно, в Азии можно найти более походящие примеры.

Главный тренер: Акиро Нисино – сменщик уволенного за два месяца до старта ЧМ-2018 Вахида Халилходжича. Как тренер сформировался в «Касива Рейсол», с которым выигрывал Джей-лигу в 1999-м. Большую часть карьеры работал с «Гамба Осака» и побеждал с командой в Лиге чемпионов Азии в 2008 году.

Состав:

Эйдзи Кавасима – вратарь «Метца». В 18 лет его не взяли в «Парму», а во Францию футболист сбежал из Бельгии, когда местные фанаты стали выкрикивать: «Кавасима – Фукусима!»

Юто Нагатомо – левый защитник миланского «Интера». Влюбившись в чемпионскую команду Жозе Моуринью, Юто уже 7 лет ждет возрождения «нерадзурри», а чтобы ожидание давалось легче, ушел в аренду в «Галатасарай».

Гэн Сёдзи – центральный защитник, лидер «Касима Антлерс» и трехкратный чемпион Японии. Мечтает блеснуть на ЧМ-2018 и переехать в Европу.

Мая Йосида – центрдеф «Саутгемптона». «Убил» партнеров заявлением о том, что ему не нравится фиш-энд-чипс. По совету Кейсуке Хонды перешел в 2010-м в голландский «Венло».

Хироки Сакаи – футболист, способный закрыть всю правую бровку. В «Марселе» и сборной играет крайнего защитника, а прославился благодаря фланговым проходом в составе «Ганновера».

Макото Хасэбэ — опорный полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» и капитан сборной Японии, в составе которой выступает с 2006 года.

Генки Харагучи – главный универсал сборной. Начинал как форвард, а в Бундеслиге превратился в затычку, которой главный тренер «Герты» Паль Дардаи закрывает проблемные позиции.

Такаси Усами – настырный и напористый вингер «Фортуны» из Дюссельдорфа. В Германию переехал семь лет назад по приглашению Юппа Хайнкеса. В составе «Баварии» сыграл в трех матчах, а затем был отправлен в дубль.

Синдзи Кагава – первый японец, подписавший профессиональный контракт еще до окончания средней школы, один из лидеров дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа, в составе которого дважды становился чемпионом Германии.

Кейсуке Хонда – человек, обманувший Евгения Гинера. Сейчас скрывается в чемпионате Мексики, выступая за местный «Пачук». По-прежнему способен отправить мяч с любой дистанции левой ногой.

Синдзи Окадзаки – форвард и главный весельчак сборной Японии. Постоянно разыгрывает партнеров по «Лестеру», а однажды потерял меру, не оценил масштаб шутки и выиграл с «лисами» чемпионат Англии.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Никита Котов.

Фото: Global Look Press, еженедельник «Футбол», Instagram Садио Мане, Instagram Радамеля Фалькао

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