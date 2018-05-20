Участники чемпионат мира-2018. Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Еженедельник «Футбол» продолжает представление команд-участниц ЧМ-2018. Очередными сборными этого сериала стали участники группы Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Сборная Бразилии

Бразильцы без особого труда пробились на чемпионат мира и приедут в Россию в статусе одного из главных фаворитов турнира.

Сборная Бразилии – это комплекс мелких проблем, мощно бьющих по репутации «пентакампеонов». Сначала мировая пресса пылесосила Тите за отсутствие опыта руководства большими командами. Потом кто-то увидел, что коуч предпочитает одних игроков (Алисон, Паулиньо) и игнорирует других (Эдерсон, к примеру). В-третьих, Тите очень долго восстанавливал игру сборной и искренне недоумевал, когда слышал от футболистов, что его предшественник Карлос Дунга не проводил занятия по тактике.

Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

По дороге на ЧМ-2018 бразильцы отправили отдыхать абсолютно всех в отборочном турнире от Южной Америки, потерпев лишь одно поражение (от чилийцев, которые сами не пробились в Россию), но знатно понервничали из-за травм ведущих игроков. Сначала «сломался» Неймар: самый дорогой футболист планеты получил травму в матче за «ПСЖ» против «Марселя», пропустив весеннюю часть французского сезона, но вроде бы успевает вернуться в строй к ЧМ. Об этом заявил главный врач «пентакампеонов» Родриго Ласмар: «Неймар очень хорошо тренируется. Его восстановление проходит наилучшим образом, точно по графику. Цель – помочь ему полностью вылечиться и вернуться как можно скорее. Он много и усердно работает. Ожидаем, что Неймар сможет отлично подготовиться к чемпионату мира. Куда меньше повезло Дани Алвесу. Защитник получил повреждение в финале Кубка Франции, из-за которого и пролетит мимо ЧМ-2018.

Сборная Бразилии сделала все, чтобы забыть немецкую казнь на домашнем ЧМ-2014 (поражение в полуфинале от немцев 1:7), наплевала на все неудачи и сконцентрировалась на успешном выступлении на турнире в России. Неудивительно, что многие легенды этой национальной команды спешат дать действующим игрокам советы. Роберто Карлос, например, утверждает, что во время ЧМ-2018 нужно максимально абстрагироваться от видеоигр. Дида рекомендует Тите разрешать футболистам сборной почаще видеться с женами и подругами. Хотя самый лучший совет получил форвард «МанСити» Габриэл Жезус. Бывший игрок «Барселоны» Ромарио сказал, что тому нужно побольше заниматься сексом, чтобы достичь отличного результата.

Главный тренер: Тите – поддержал Неймара на одной из пресс-конференций и довел его этим до слез.

Алисон – голкипер «Ромы» — лучший вратарь Серии А по версии GdS, TuttoSport и многих других источников.

Марсело – лучший друг Криштиану Роналду пообещал, что сборная Бразилии будет бороться за победу на ЧМ-2018.

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Жоао Миранда – легенда «Интера» Джузеппе Бергоми сравнивает этого защитника «нерадзурри» с неприступным бункером.

Маркиньос – однажды поругался с Унаи Эмери, потому что не хотел отрабатывать финты, хотя испанец утверждает, что это необходимо делать каждому футболисту.

Фагнер – бывший футболист «ПСВ» и «Вольфсбурга» должен заменить самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса (38 трофеев) на правом фланге обороны бразильцев.

Каземиро – в 14 лет у нынешнего полузащитника «Реала» врачи нашли гепатит, но он сумел вылечиться.

Неймар – самый дорогой футболист в истории, перешедший прошлым летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро. Близок к тому, чтобы стать игроком «Реала».

Ренато Аугусто – полузащитник, который мог перейти в «Спартак» или «Зенит», но в итоге выбрал «Бэйцзин Гоань», потому что считает, что китайская лига скоро станет ведущей в мире.

Паулиньо – опозорился на презентации в «Барселоне», не сумев почеканить мяч больше трех раз.

Фелипе Коутиньо – полузащитник «Барселоны» — самый техничный в мире, а на животе у него вытатуирован портрет Микки-Мауса

Габриэл Жезус – форвард «МанСити», вытесняющий из основы Агуэро. После тренировок выпивает коктейль из бананов и овса, которые помогает ему избежать мышечных спазм.

arrived in belfast👍 A post shared by Ricardo Rodriguez (@rrodriguez.68) on Nov 7, 2017 at 11:50am PST

Сборная Швейцарии

Вероятно, самая толерантная и интернациональная сборная ЧМ-2018, в которой уживаются представители балканских и африканских государств.

Европейская команда претендует на звание самой интернациональной сборной, ведь в ее составе швейцарцы уживаются с выходцами из Албании, Боснии, Македонии и стран Африки. Секрет такого единения в том, что Швейцария вот уже 200 лет не ввязывается в крупные международные ссоры. А потому здесь нередко оказываются беженцы из разных стран мира.

Участники чемпионат мира-2018. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Таких примеров полно и в футбольной сборной. Стопроцентно швейцарской здесь можно назвать лишь вратарскую линию команды. Ян Зоммер, Роман Бюрки и Марвин Хитц родились в стране часов и сыров и имеют единственное гражданству. А вот одна из главных звезд команды Рикардо Родригес появился на свет в Цюрихе в семье испанца и чилийки. Имеет испанское подданство и в совершенстве владеет немецким и испанским языками.

В обороне преобладают выходцы из африканских стран. Йоан Джуру — из Кот-д’Ивуара, но в возрасте двух лет был усыновлен первой женой своего отца, уроженкой Швейцарии. Франсуа Мубандже — из экономической столицы Камеруна, города Дуала. Мануэль Аканджи — из семьи нигерийца и швейцарки в Визендангене. Опорник Желсон Фернандеш является уроженцем Кабо-Верде, в Швейцарию он перебрался в пятилетнем возрасте вместе с матерью. Они поселились в Сьоне, так как его отец работал агрономом в одноименном футбольном клубе. Родители Дениса Закарии иммигрировали в Швейцарию из Южного Судана и ДР Конго.

В команде есть целая группа футболистов с албанскими корнями: Нико Эльведи, Валон Бехрами, Блерим Джемайли, Гранит Джака, Адмир Мехмеди, Джердан Шакири. Джака родился в Базеле в семье албанцев, перебравшихся в Швейцарию из Сербии. Албанские родители Блерима Джемайли эмигрировали из Македонии, когда ему было четыре года. Бехрами оказался в Швейцарии в пятилетнем возрасте, когда его мать и отец лишились работы в Митровице. Мехмеди родом из македонского Гостивара, а Шакири – уроженец косовского Гнилане.

Но самой интернациональной стоит признать линию нападения швейцарской сборной. Здесь есть два боснийца (Сеферович и Гавранович), два камерунца (Эмболо и Оберлен), хорват (Дрмич) и турок (Дердийок). При этом иммигрантами оказались лишь Эмболо и Оберлен, перебравшиеся в Швейцарию вместе с родителями в раннем возрасте. Если вам близки толерантность и идеи межнационального единения, то сборная Швейцарии заслуживает ваших симпатий на ЧМ-2018, как никто другой.

Главный тренер: Владимир Петкович – наличие сразу трех гражданств (боснийского, хорватского и швейцарского) делает его самым подходящим наставником для межнациональной швейцарской сборной.

Ян Зоммер – предводитель «банды» швейцарских голкиперов из Бундеслиги. Опыт игры с защитниками менхенгладбахской «Боруссии» приучил его быть настороже все 90 минут матча.

Рикардо Родригес – еще пару лет назад ведущие топ-клубы предлагали за него баснословные суммы. Все закончилось переездом в «Милан» и трансформацией из потенциально звездного защитника в добротного игрока обороны.

Мануэль Аканжи – очередная звезда академии «Базеля». Зимой дортмундская «Боруссия» заплатила за его трансфер свыше 20 млн евро.

Фабиан Шер – после отъезда из «Базеля» не сумел пробиться в основу «Хоффенхайма», а нынешней весной вылетел в Сегунду вместе с «Депортиво». Но даже после этого он предпочтительнее возрастного Йоана Джуру.

Стефан Лихтштайнер – нестареющий ветеран «Ювентуса» и лидер сборной. Даже в 34 года способен на протяжении всей игры вдохновенно вспахивать правый фланг.

Гранит Джака – обладатель мощного дальнего удара, а также самый недисциплинированный и грубый игрок сборной, способный удалиться на ровном месте в любой момент.

Денис Закария – еще один представитель Бундеслиги. Цепкий и неуступчивый хавбек, с ходу закрепившийся в основе гладбахской «Боруссии». Будущая звезда сборной.

Стивен Цубер – старый знакомый российских болельщиков, отыгравший один год в составе ЦСКА. Последние четыре сезона выступает за «Хоффенхайм».

Блерим Джемайли – один из ключевых исполнителей в игровой модели Петковича. Формально выступает на позиции «десятки», но при обороне опускается ниже и становится третьим опорником.

Джердан Шакири – экс-игрок «Баварии» и «Интера» вместе со «Сток Сити» вылетел из АПЛ и предстоящим летом будет совмещать выступления на ЧМ-2018 с поисками нового клуба.

Харис Сеферович – форвард «Бенфики», не сумевший закрепиться в «Айнтрахте», выигрывает конкуренцию на самой проблемной позиции в сборной из-за ужасной формы других футболистов атаки.

Сборная Коста-Рики

Сборная Коста-Рики никого не оставила равнодушным на прошлом турнире. На этот раз команда снова появится на чемпионате мира в качестве возможного покорителя фанатских сердец.

Сборная Коста-Рики в пятый раз в своей истории вышла на чемпионат мира. Те, кто начал смотреть футбол не вчера, при упоминании Коста-Рики моментально вспомнят невероятный и рекордный успех команды на мировом первенстве-2014 в Бразилии. В то время пока Испания и Англия не могли выйти из группы, Коста-Рика танком прошла по соперникам, пробилась в плей-офф и остановилась лишь в четвертьфинале. Сейчас команда Оскара Рамиреса приедет в Россию в качестве теневого фаворита от КОНКАКАФ.

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Коста-Рика серьезно настроена повторить рекордное достижение 2014 года, когда сборная сумела дойти до четвертьфинала. Надо сказать, что команда действительно готова к этому и уже давно построила план на турнир. Во-первых, Коста-Рика потребовала максимальную конфиденциальность от хозяйки ЧМ: место постоянного проживания сборной, по просьбе тренера, будет обнесено высокой стеной во избежание любых сливов и для сохранения 100%-ной неприкосновенности игроков. Во-вторых, Коста-Рика стала одной из тех продвинутых стран, что сотрудничают с видеопомощниками для полного контроля и анализа движений игроков не только во время матчей, но и во время тренировок. «Федерация предоставляет нам очень важный инструмент под названием Instat. Он позволяет постоянно следить за движениями футболистов на поле, возвращаться к ошибкам и анализировать их» — Оскар Рамирес раскрыл все карты. В-третьих, товарищеские матчи. Сборная Коста-Рики провела две товарищеские встречи против Шотландии и Туниса. Дело в том, что стиль этих команд схож со стилем Сербии и Швейцарии — соперников сборной по группе.

Ну и последний, но важный момент в подготовке сборной Коста-Рики — функциональное состояние игроков. Тренер по физподготовке сборной Эрик Санчес приезжал на место, где команда будет жить в России, и замерял расстояние маршрутов, которые будут преодолевать футболисты во время турнира. И это еще одно свидетельство серьезных амбиций костариканцев.

Главный тренер: Оскар Рамирес — в 2006-м и 2015-м коуч числился в сборной Коста-Рики помощником, а в августе 2015-го сменил Пауло Ванчопе. Ранее работал только в коста-риканских клубах.

Брайан Руис — капитан и главная опасность для защитников соперников сборной. Один из опытнейших представителей команды.

Маркос Уренья — нападающий три года провел в «Кубани», но так и не заиграл. Спустя четыре года возвращается в Россию.

Кристиан Боланьос — полузащитник, обладающий хорошей техникой. Отлично использует свободные удары и делает хорошие пасы навесом.

Брайан Овьедо — прошлый ЧМ игрок пропустил из-за перелома ноги. В этот раз футболист едет в Россию в качестве основного игрока «Сандерленда».

Ельцин Техеда — тот самый игрок, чья мама обожала Бориса Ельцина. Наконец полузащитник посетит страну, к которой напрямую имеет отношение.

Сельсо Борхес — основной опорник сборной Коста-Рики. Незаменим для команды.

Кристиан Гамбоа — представитель шотландского чемпионата. Игрок «Селтика» получает не так много практики, но в сборную защитник попадет.

Франсиско Кальво — второй сезон выступает в МЛС за «Миннесоту». Один из не самых возрастных представителей. Франсиско 25 лет.

Кендалл Уостон — рослый центральный защитник. Был номинирован на звание лучшего защитника МЛС.

Бисмарк Акоста — футболист норвежского «Бранна». Выступает за сборную с 2010 года.

Кейлор Навас — голкипер мадридского «Реала», от которого клуб постоянно пытается избавиться, но вратарь продолжает вытаскивать команду из самых плохих ситуаций.

Сборная Сербии

За полгода до старта ЧМ Сербия осталась без тренера. Славолюб Муслин, выведший «белых орлов» на главный турнир национальных сборных впервые за восемь лет, был отправлен в отставку из-за обвинений в сговоре с агентами.

В рамках отбора сборная Сербии попала в группу D. Жеребьевка сложилась удачно, ведь в группе не было очевидного фаворита. Помимо сербов, большие шансы на выход с первого места имели неудачники Евро-2016 — Австрия, ирландские бойцы Мартина О’Нила и сборная, потерявшая в скорости развития, а также Гарета Бэйла, — Уэльс. Славолюб Муслин построил схему футболистов с тремя центральными защитниками — 3+4+3.

«Орлы» открыли отборочный турнир с домашней ничьей против сборной Ирландии (2:2) и победы над Молдавией (3:0). Команда Славолюба Муслина в «мясорубке» выбила три очка у австрийцев (3:2). Вслед сербы дважды свели вничью матчи с валлийцами (1:1). Беспроигрышную серию оборвало поражение от Австрии, но для выхода из группы оставалось победить грузин. Единственный гол на 74-й минуте забил Александар Прийович, а «орлы» вернулись на крупные международные турниры сборных.

Так почему же выгнали Муслина, создавшего эту команду? «Я не хотел, чтобы кто-то указывал мне, кто и как должен играть, кого нужно вызвать, кто и что заслужил. Никогда в карьере не допускал таких вещей и никогда не допущу. В команде не 11 лучших, а те 11, кто лучше всего подходит моей концепции», — поделился Муслин.

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Муслина в сборной Сербии подозревали в сговоре с агентами. Он вызывал футболистов вроде Неманьи Гуделя и Стефана Митровича в заявке, не имевших никакой практики в клубах. Вскоре на подготовительный сбор сербов Муслин пригласил некоего Александра Седлара. Оказалось, это защитник «Металца», и уже спустя несколько недель его продали в Польшу. Если верить местным СМИ, даже при расторжении контракта с сербской федерацией Муслин разделил неустойку со своими сообщниками. Вдобавок у тренера случился конфликт с Сергеем Милинковичем-Савичем, одним из лидером «орлов». Славолюб еще в начале отбора увидел в нем игрока обороны, но даже вся Италия знает, что полузащитник раскрывает свои качества лучше всего в атаке. Вскоре главный тренер отцепил звезду от национальной команды.

Вместо Муслина сербов в Россию повезет Младен Крстаич. Человек, чья зарплата составляет 0,298 млн евро в год (30-й результат среди тренеров сборных ЧМ), а его талант разглядел даже Юпп Хайнкес, заявивший: «Младен обладает подлинным «менталитетом победителя».

Главный тренер: Младен Крстаич — после увольнения Славолюба Муслина в октябре 2017 года был назначен и.о. главного тренера. В декабре он возглавил команду окончательно.

Состав:

Владимир Стойкович – многолетний вратарь сборной и «Партизана». Его возненавидели фанаты «Црвены», ведь он их воспитанник, перешедший к главному врагу.

Александар Коларов – левый защитник «Ромы», долгое время выступавший за «Лацио», мастер стандартов и с недавних пор капитан сборной.

Душко Тошич – защитник «Бешикташа», призванный заменить травмированного игрока «Шальке» Матию Настасича.

Бранислав Иванович – экс-капитан сборной Сербии, долгое время игравший за «Челси». Выступать за лондонцев смог только после постановления суда, на момент перехода не провел 75 процентов матчей за сборную.

Антонио Рукавина — защитник «Вильярреала». До переезда в Испанию в течение четырех лет выступал за«Боруссию» Д и «Мюнхен 1860».

Адем Ляйич – вместе с Зораном Тошичем бился за шанс проявить себя в «МЮ». В 2012-м, выступая за «Фиорентину», получил удар в лицо от собственного тренера Делио Росси за оскорбление после замены.

Неманья Матич – полузащитник «МЮ» и лидер сборной Сербии. С недавних пор перестал давать интервью СМИ из Сербии после информации о конфликте с экс-капитаном Ивановичем.

Сергей Милинкович-Савич – звезда «Лацио», победитель Евро U-19 в 2013-м. Савич входит в число 10 лучших игроков Серии А по количеству успешных обводок.

Андрия Живкович – вингер из «Бенфики», самый молодой дебютант в истории национальной сборной (17 лет и 3 месяца).

Александар Митрович – форвард «Ньюкасла», выступающий на правах аренды за «Фулхэм», лучший игрок Чемпионшипа последних двух месяцев.

Душан Тадич – вингер «Саутгемптона», один из наиболее креативных игроков сборной, в течение двух лет конкурировал с Промесом в «Твенте».

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press, Instagram Кейлора Наваса, Instagram Рикардо Родригеса

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