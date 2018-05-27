Участники чемпионат мира-2018. Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Еженедельник «Футбол» продолжает представление команд-участниц ЧМ-2018. Очередными сборными этого сериала стали участники группы D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 24, 2018 at 10:11am PDT

Cборная Аргентины

Лео – великий, но не величайший, пока не поднимет для своей страны 5-килограммовый кубок из золота. Предстоящий чемпионат мира может стать последним шансом.

«Этого просто не могло произойти, у меня больше нет сил. В поражении виноват только я», — не сдерживая слез, рыдал на плече у Серхио Ромеро капитан. Таким его прежде не видели ни партнеры, ни болельщики. Только что он пробил выше ворот Клаудио Браво в решающей игре Копа Америки-2016. Как и годом ранее, в финал вышли Аргентина и Чили и вновь не смогли забить друг другу ни одного гола за 120 минут. Но если тогда обладатель пяти «Золотых мячей» с «точки» попал, то спустя год открыл серию 11-метровых с промаха. Не реализовал решающую попытку и Лукас Биглия. Аргентина проиграла третий финал за три года. Лео был бессилен, когда Марио Гетце забивал победный мяч на «Маракане», не смог на протяжении двух кубков Америки подряд пробить Клаудио Браво, а его страна не побеждала на ЧМ с 1986 года, а в кубках Америки – с 1993-го.

Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

«Решение уже принято, я ухожу, так будет лучше для всех. Я очень старался выиграть трофей со сборной, и мне очень грустно, что у нас опять не получилось. Мое время в сборной подошло к концу. Я проиграл четыре финала. Мы пытались сегодня победить, я пытался… Но случилось то, что случилось», – сказал Месси. Спустя две недели главный антагонист аргентинца — Криштиану Роналду сделал сборную Португалии, где звездных партнеров меньше, чем у Лео, чемпионом Европы.

Эти два года аргентинскую команду пришлось восстанавливать, словно после ракетной бомбардировки: вслед за Месси ушли и другие лидеры, вроде Хавьера Маскерано и Серхио Агуэро. Параллельно АФА затянула междоусобные войны,из-за чего сборная не могла даже вовремя вылететь из аэропорта Буэнос-Айреса в Нью-Джерси.

Икону «альбиселесте» и большинство других звездных игроков удалось вернуть – не без помощи президента страны Маурисио Макри. Главного тренера Херардо Мартино заменил Эдгардо Бауса, но из-за неудачного старта квалификации и «странного выбора состава» его уволили, назначив Хорхе Сампаоли – лысого дядьку, что в 2015-м обыгрывал Аргентину в финале Копы.

Не сумев победить Эквадор, Парагвай и Венесуэлу, «альбиселесте» за тур до конца отбора превратили ситуацию в критическую. Лишь победа в городе Кито, где эквадорцы не уступили никому, оставляла шанс на выход на ЧМ. Чили проиграла, а Колумбия вничью сыграла с Перу, из-за чего хет-трик Месси в ворота Максимо Бангеры стал хеппи-эндом драматической истории и продолжением другой – очередной попытки футбольного гения стать чемпионом мира.

Главный тренер: Хорхе Сампаоли – специалист, приведший Чили к победе на Копа Америка-2015. Работал в «Севилье» и остановил 40-матчевую беспроигрышную серию «Реала» Зидана.

Серхио Ромеро — неизменный №1 в воротах Аргентины с 2008 года. Последние годы провел дублером Давида Де Хеа в «МЮ».

Федерико Фасио — защитник «Ромы» по прозвищу Башня. Во время аренды в столичном клубе закрепился в дуэте с Маноласом после потери Рюдигера.

Николас Отаменди — центрдеф «МанСити», один из игроков легендарного «Порту» Боаша, при росте 178 см здорово читает игру и стелется в подкатах.

Хавьер Маскерано – лидер сборной, переросший из опорника в центрального защитника. Не забил ни одного гола за «Барселону» с игры за 8 лет. Зимой переехал в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Эдуардо Сальвио — вингер «Бенфики», первоочередным правом выкупа на которого обладал «Зенит» из-за включения игрока в сделку по Эсекьелю Гараю.

Лукас Биглия – 32-летний опорник «Милана», в прошлом многолетний лидер «Андерлехта», травмировал спину, но к ЧМ должен восстановиться.

Энцо Перес – центральный полузащитник «Ривер Плейт», ранее выступавший за «Бенфику» и «Валенсию». Эль Чино сыграл в финале ЧМ-2014, но был заменен на 88-й минуте.

Маркос Акунья – вингер лиссабонского «Спортинга» по прозвищу El huevo («Яйцо»), дебютировал в составе «альбиселесте» против Колумбии в отборе ЧМ-2018.

Анхель Ди Мария — форвард и атакующий полузащитник «ПСЖ», автор «золотого» гола Аргентины на ОИ-2008 в ворота Нигерии (1:0).

Лионель Месси – «Место в заявке на ЧМ гарантировано только Гному», — заявил тренер Сампаоли несколько недель назад. Это прозвище капитан и икона аргентинцев получил еще в академии «Барселоны».

Серхио Агуэро – фаворит в борьбе с Икарди за место на острие атаки Аргентины. В пользу форварда «МанСити» говорит вылеченное колено и дружба с Месси.

EITC30 last night 👔 A post shared by Gylfi Sigurdsson (@gylfisig23) on Feb 14, 2018 at 4:52am PST

Сборная Исландии

Исландия обречена доказать, что все совершенные за последние два года подвиги — не случайность. Она без проблем вышла в финальную часть ЧМ-2018, но этого уже мало: от «викингов» опять ждут невозможного.

На Евро-2016 исландцы резво забрались в четвертьфинал. И весь мир узнал о том, каково это — снимать фильмы, работать дантистом, сидеть в полицейских участках, чистить трубы в домах (в общем, выполнять любую работу, кроме футбола), а потом выходить на поле и для собственного удовольствия выносить англичан и австрийцев и влюблять в себя всех болельщиков. А заодно многие поняли, как можно делать такой крутой праздник на трибунах: ухать и хлопать в ладоши над головой так, чтобы это было главным впечатлением от Евро-2016. На этом даже пытались заработать. Правда, потом Торговая палата Исландии охладила пыл карикатуриста Хуглейкура Дагссона и запретила ему продавать футболку с фирменным криком «Ху!» национальной команды.

Участники чемпионат мира-2018. Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

ЧМ-2018 для сборной Исландии – это по-прежнему челлендж, на котором нужно максимально выложиться, чтобы в очередной раз собрать всю болельщицкую любовь. Хотя задача для команды Хеймира Хадльгримссона будет сложной как минимум по двум причинам. Первая – соперники. Хорватия, Нигерия и Аргентина могут без проблем всыпать малоопытным исландцам. Вторая – отсутствие топовых лидеров. Гильфи Сигурдссон если и приедет на чемпионат мира, то точно будет не в самой лучшей форме. В матче с «Брайтоном» Тор получил повреждение связок колена, так что довольно проблематично заранее предсказать состояние креативного полузащитника.

В любом случае исландцы приедут в Россию, чтобы жечь. И за них определенно стоит поболеть хотя бы потому, что страна является олицетворением того самого простого, но мотивирующего сюжета антиутопий – добиться побед несмотря на складывающиеся вокруг обстоятельства. Бедность местного футбола, незвездность сборников, новости о бойкоте правительства страны ЧМ-2018 – все это ерунда. Без темперамента Исландии, страсти и песен ее болельщиков турнир в России получится не таким ярким. Тем более что 20% населения государства уже готово приехать на ЧМ и обеспечить его огненной атмосферой.

Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон – недавно признался, что перед началом крупных турниров мотивирует свою команду знатным кутежом.

Состав:

Ханнес Халлдорсон – снимает фильмы, фанатеет от «Ливерпуля» и мечтает поехать в Америку в свободное от игр время.

Хордур Магнуссон – защитник «Бристоль Сити», который зимой отказал «Ростову».

Рагнар Сигурдссон – в детстве убирал мусор, разносил газеты, расставлял по прилавкам газировку и мармеладки, помогал брату с делами в его строительной компании, а теперь мечтает о продолжении сотрудничества с Валерием Карпиным.

Кари Арнасон – после ничьей с Португалией на Евро-2016 назвал Криштиану Роналду неудачником.

Биркир Севарссон – единственный футболист своей национальной команды, играющий в чемпионате Исландии.

Биркир Бьярнасон – за этого футболиста прошлым летом боролись «Рома», «Вольфсбург» и «Лион», однако он выбрал «Астон Виллу».

Эмиль Хадльвредссон – поссорился с журналистом Sky Sports Italia из-за того, что тот спросил, важен ли секс для футболиста.

Арон Гуннарссон – после отличного выступления Исландии на Евро-2016 набил на всю спину тату с изображением герба своей страны.

Йоханн Гудмундссон – настолько любит «Бернли», что недавно продлил контракт с командой еще на три года, а болельщики хотят, чтобы полузащитник остался с ними до конца карьеры.

Гилфи Сигурдссон – участие главного «оружия» сборной Исландии под большим вопросом, но без него команда может просто пропасть.

Йон Бедварссон – недавно признался, что на всех крупных турнирах поддерживает сборную Англии, а теперь мечтает встретиться с англичанами в финале ЧМ.

Сборная Хорватии

«Шашечные» лишились тренера за два дня до решающей игры группового этапа, но все равно вышли на ЧМ. Все потому, что Хорватия – команда лучших работяг Европы.

Приглядитесь: почти в каждом уважающем себя европейском клубе есть хорват. Шестой год подряд Лигу чемпионов выиграет команда с хорватским футболистом в составе: в «Реале» «шашечных» представляют Лука Модрич и Матео Ковачич, в «Ливерпуле» – Деян Ловрен. Вместе с «Атлетико» Лигу Европы выиграл Шиме Врсалько. Чемпионом Испании с «Барселоной» в который раз стал Иван Ракитич, в Италии очередное «золото» с «Ювентусом» взял Марио Манджукич. У «Баварии» после ухода в «Бохум» сербского воспитанника Милоша Пантовича игроков с Балкан не осталось, зато тренерский штаб мюнхенцев с июля возглавят братья Ковачи, у которых на двоих 167 матчей за сборную Хорватии.

Участники чемпионат мира-2018. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Не обошелся без балканских пахарей и новый чемпион России. Ведран Чорлука пропустил почти весь сезон из-за травмы, но все же сыграл свою роль в концовке турнира. В тех шести матчах, где он успел принять участие, «Локомотив» ни разу не уступил. Если Чорлука попадет в окончательную обойму, он вполне имеет шансы побороться с Ловреном за место в старте. Попал в расширенный список хорватов и представитель московского «Спартака», правда, временный. Арендованный у «Челси» Марио Пашалич не пробился в основу красно-белых, но временами с пользой выходил на замены и затыкал дыры в центре поля. Однако пробиться в число 23-х избранных Пашаличу будет трудно: конкуренция среди полузащитников у «клетчатых» очень серьезная. Его перспективы при здоровых Модриче, Ракитиче, Брозовиче и Баделе довольно туманны.

Хорваты подкупают бойцовским характером, бескорыстностью и нелюбовью к мишуре. Даже лучшие игроки команды, по-настоящему топовые футболисты вроде Модрича, Манджукича и Ракитича, в своих клубах занимаются по большей части черновой работой и изо всех сил пашут во славу распиаренных партнеров. Но от них никогда не слышно жалоб и нытья. Они не любят чесать языком на телешоу, не выпендриваются в инстаграмах крутыми пентхаусами, дорогими тачками и аппетитными девочками. Сборная Хорватии – команда настоящих трудяг, а по труду, как известно, и честь воздается.

Главный тренер: Златко Далич – в дебютном сезоне на посту тренера занял с «Вартексом» 3-е место и довел его до финала Кубка Хорватии. Последние семь лет работал в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Даниэль Субашич – лучший голкипер Лиги 1 последних двух сезонов. В 2012 году забил за «Монако» победный гол в ворота «Булони» со штрафного.

Йосип Пиварич –воспитанник «Динамо» Загреб, пятикратный чемпион Хорватии. В 2016-м мог оказаться в «Рубине», однако предпочел через год уйти в «Динамо» Киев.

Домагой Вида –после пяти сезонов на Украине мог подписать самый дорогой контракт в истории киевского «Динамо», а позднее — занять место в структуре клуба, но вместо этого уехал в «Бешикташ».

Деян Ловрен –защитник «Ливерпуля» по прозвищу Привоз. Зимой обвинялся в даче ложных показаний по делу о его трансфере в «Лион» из загребского «Динамо», но доказать вину не удалось.

Шиме Врсалько –лучший молодой футболист Хорватии 2010 года, ныне правый защитник «Атлетико» и кандидат на переход в «МЮ».

Марцело Брозович –центральный хавбек «Интера» по прозвищу Хорватский Пирло. Летом 2017-го отказал в трансфере «Зениту».

Иван Ракитич –в марте перешагнул отметку в 200 матчей за «Барселону». Ответный полуфинал ЛЧ с «Ромой» (0:3) доигрывал со сломанным большим пальцем на руке.

Марио Манджукич –форвард «Ювентуса», нашедший себя заново в роли флангового полузащитника, второй бомбардир (30 голов) в истории сборной после Давора Шукера (45).

Лука Модрич –шесть раз становился лучшим футболистом Хорватии. Перейдя в «Реал», выигрывает трофеи в среднем каждые 19 матчей.

Иван Перишич –лучший бомбардир чемпионата Бельгии-2010/11. Побеждал в Кубке Германии с «Боруссией» Д и «Вольфсбургом».

Андрей Крамарич –нападающий «Хоффенхайма». В сезоне-2015/16 сыграл 24 минуты за «Лестер», ставший в итоге чемпионом Англии.

Head Tennis Winning Team 🇳🇬 A post shared by Alexander Iwobi (@alexanderiwobi) on May 23, 2018 at 1:20pm PDT

Сборная Нигерии

Сборная Нигерии стала первой африканской страной, сумевшей квалифицироваться на ЧМ-2018. На турнире она будет одной из самых мультикультурных команд.

Крупнейший инвестиционный банк UBS выпустил книгу под названием «Инвестирование и футбол», где оценил шансы Нигерии на победу на ЧМ-2018 в 0,3%. Для сравнения: сборная России сможет выиграть турнир с вероятностью в 1,6%. Несмотря на то что нигерийцы не претендуют на победу, устроить для своих фанатов зрелище у них явно получится.

На краю чемпионата мира. Андрей Вдовин – о сборной России

Нигерия стала первой африканской страной, квалифицировавшейся на чемпионат в России. Но вот сказать, что команде повезло с жеребьевкой группового этапа, нельзя. Конечно, четыре года назад «суперорлы» устроили со сборной Аргентины настоящую перестрелку. В этот раз команды снова сразятся на ЧМ. Тогда Нигерия уступила 2:3, но стала ярким пятном на том турнире. Интереснее был только матч Нигерия — Иран, где команды ни разу не ударили в створ ворот. Надеемся, что сейчас такого не произойдет.

В период всемирной глобализации все чаще встречаются ситуации, когда футболисты африканских и азиатских стран, имеющие отношение к Европе, делают выбор в пользу выступлений за новую родину. Такое явление уже стало привычным, и никто не обращает внимания на натурализацию игроков и наличие афрофранцузов в сборной Дидье Дешама. Но вот история с Нигерией совершенно иная.

Половина состава «суперорлов» имеют двойное гражданство либо были заиграны за европейские команды на молодежном уровне, но в результате предпочли историческую родину. Не верите? Загибайте пальцы. Основной костяк стартового состава национальной команды Нигерии — Ола Айна, Виктор Мозес и Алекс Ивоби надевали форму сборной Англии, до того как получили вызов выступить за «суперорлов». «Молодежки» Англии отлично прокачали игроков. Уильям Трост-Эконг отказался от сборной Голландии в пользу родины, Леон Балогун — от немецкой команды, а Один Игало может беспрепятственно путешествовать по Европе без «шенгена» благодаря итальянскому гражданству.

Ну и конечно, самый известный представитель сборной Нигерии для зрителей РФПЛ, Брайан Идову, — игрок пермского «Амкара», рожденный в Санкт-Петербурге. Вы еще думаете, болеть ли за сборную Нигерии?

Главный тренер: Гернот Рор — немецкий тренер, за последние восемь лет он успел поруководить четырьмя африканскими сборными: Габоном, Нигером, Буркина-Фасо и Нигерией. Много лет работал в Лиге 1.

Состав:

Джон Оби Микел — капитан, самый опытный и самый знаменитый нигериец из состава. С 2005 года стабильно выступает за сборную.

Одион Игало — игрок китайского «Чанчунь Ятай». Неплохо проявил себя в английском «Уотфорде», но предпочел заработать денег в Китае.

Алекс Ивоби — молодой полузащитник лондонского «Арсенала». Племянник известных в прошлом нигерийских нападающих Нванкво Кану и Джей-Джея Окочи.

Виктор Мозес — самый «английский» футболист сборной. Он был заигран за «молодежку» Англии, но в 2012 году принял решение выступать за Нигерию.

Вилфред Ндиди — молодое дарование национальной команды Нигерии. 21-летний футболист выступает за английский «Лестер».

Джон Огу — полузащитник израильского «Хапоэля». Выступает за Нигерию с 2013 года.

Элдерсон Эчиеджиле — футболист, успевший к 30 годам поиграть в пяти европейских чемпионатах. Победитель Кубка африканских наций-2013.

Леон Балогун — уроженец Западного Берлина и защитник немецкого «Майнца». Так и не дождавшись приглашения в сборную Германии, в 2014 году принял решение представлять Нигерию.

Уильям Трост-Эконг — игрок Нигерии, рожденный в Голландии. Предпочел выступать за историческую родину отца, хоть и провел часть своей карьеры в голландском чемпионате.

Абдуллахи Шеху — представитель кипрского чемпионата в составе Нигерии. 25-летний незаменимый защитник.

Икечукву Эзенва — вратарь сборной, для которого ЧМ в России будет первым в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров, Антон Муша.

Фото: еженедельник «Футбол», Instagram Лионеля Месси, Instagram Алекса Ивоби, Instagram Гульфи Сигурдссона