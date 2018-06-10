Участники чемпионат мира-2018. Группа A. Сборная Саудовской Аравии

Саудовская Аравия приедет на чемпионат мира-2018 в статусе одного из аутсайдеров. Однако есть подозрение, что даже такая слабая команда способна сотворить сенсацию.

Сборная Саудовской Аравии – для тех, кто систематически против мейнстрима. Для тех, кто хочет смотреть матчи чемпионата мира, но при этом не болеть за сильную команду. Для тех, кто будет следить за турниром в поисках новой Исландии, ставшей сенсацией Евро-2016. А шансы повторить успех скандинавов в России у «зеленых орлов» определенно есть.

По всем раскладам букмекеров, аравийцы – главные аутсайдеры группы А. Их считают слабее Египта, приезжающего на турнир с полутравмированным Салахом. Саудитам невозможно потягаться с Уругваем, который вместе с Кавани и Суаресом должен разорвать на маленькие нефтяные капли оборону команды, состоящей из Яссира Аль-Мосайлема и других игроков с труднопроизносимыми фамилиями. Даже сборная России, подходящая к турниру с невнятными игровыми идеями, может забраться выше «орлов пустыни». Однако за них стоит поболеть хотя бы потому, что на чемпионате мира и самая неприметная команда иногда дает бой явным фаворитам.

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Саудовская Аравия в последнее время превратилась в эпицентр крутых футбольных новостей. Во-первых, за полгода до старта ЧМ федерация футбола отправила на стажировку в клубы Ла Лиги и Сегунды внушительную группу игроков. Во-вторых, принц аравийцев ибн Салман после товарищеского матча с Ираком пообщался с премьер-министром этой страны Хайдером аль-Абади и пообещал построить для их национальной команды стадион в целях укрепления сотрудничества. В-третьих, ФИФА вообще могла не допустить саудитов до ЧМ-2018. Причина скрывалась в политике: клубы из Саудовской Аравии отказывались играть в азиатской Лиге чемпионов с соперниками из Катара из-за санкций, направленных против «террористов», которые ввели в отношении этой страны правительства СА, ОАЭ и еще ряда государств. Однако все разрешилось благополучно, и Саудовская Аравия будет выступать в России.

Главный тренер сборной испанец Хуан Антонио Пицци заявил, что даже самая острая политическая ситуация не помешает его команде приехать на ЧМ-2018 и показать все, на что она способна.

Главный тренер: Хуан Антонио Пицци – зажигал со сборной Чили на Кубке конфедераций-2017.

Яссир Аль-Мосайлем – вошел в символическую сборную азиатской Лиги чемпионов прошлого сезона.

Мансур Аль-Харби – чемпион Саудовской Аравии в составе «Аль-Ахли».

Усама Хавсави – провел всего один матч за «Андерлехт», где над ним смеялись из-за того, что он не любит пиво.

Яссир Аль-Шахрани – защитник, ставший лицом обложки FIFA 16 для Ближнего Востока.

Омар Хавсави – защитник «Ан-Насра», за который провел 140 матчей.

Тайсир Аль-Джассим – мусульманин, который строит мечеть в Шие.

Сальман Аль-Фаридж – полузащитник «Аль-Хиляля», чья трансферная стоимость за 10 лет карьеры поднялась в 20 раз (с 50 тысяч евро до 1 млн евро).

Абдулмалек Аль-Хаибри – дважды чемпион Саудовской Аравии: в составе «Аль-Шабаба» (2011/12) и вместе с «Аль-Хилялем» (2016/17).

Яхья Аль-Шехри – в прошедшем сезоне проходил стажировку в испанском «Леганесе».

Мохаммад Аль-Сахлави – еще в раннем детстве остался без отца, воспитывался матерью и старшими братьями.

Фахад Аль-Муваллад – игрок «Аль-Иттихада», стажировался в «Леванте» в этом сезоне.

Болельщики

Наследного принца страны Мухаммеда ибн Салмана официально можно считать самым повернутым на футболе человеком в Саудовской Аравии. Достаточно сказать, что он решил выплатить все долги клубов чемпионата страны перед иностранными контрагентами, а также погасил все задолженности перед игроками национальной команды. Общая сумма помощи оценивается в 340 млн долларов, что делает ибн Салмана в глазах подданных еще круче. А еще считается, что принц ценит испанский футбол, поэтому у сборной испанский тренер и стажировки футболистов в клубах Ла Лиги.

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Еще один факт, характеризующий авторитет наследного принца, – разрешение женщинам смотреть матчи на стадионе. До этого представительницам слабого пола можно было наблюдать за играми только по телевизору. В трех городах — Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джидде — реконструировали арены для создания секторов для болельщиц, на которые их будут пропускать через специальные электронные ворота. Кроме того, для женщин разработана отдельная билетная программа.

Как справиться с Саудовской Аравией

«Нужно чуть-чуть придать свежести команде, и второе – балансировать игру при потере мяча. Необходимо готовиться к матчу с Саудовской Аравией, создавать пространство за счет прессинга. Этот момент нужно доводить до ума. И, конечно, игра в атаке. Надо действовать более агрессивно. При игре в четыре защитника два фланговых футболиста должны действовать более нацеленно, как фланговые нападающие, когда мячом владеет наша команда», — сказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. Матч команды Хуана Антонио Пицци против Италии показал, что ее защитники очень слабо играют против более сильных нападающих. На ЧМ-2018 ровным счетом ничего не изменится. Сборная Саудовской Аравии является одним из аутсайдеров, поэтому Станиславу Черчесову не стоит отсиживаться в обороне и необходимо сразу же перейти в атаку. Для этого подойдет схема с минимально возможным числом центральных защитников и двумя нападающими, Смоловым и Дзюбой. Дуэт страйкеров «Зенита» и «Краснодара» идеально подойдет в поединке с командой, центральные защитники которой теряются на фоне сильных форвардов оппонента. Для обеспечения комфортного преимущества Черчесову стоит укрепить центральную зону: треугольник из Алана Дзагоева, Далера Кузяева и Александра Головина идеально подойдет в спарринге против чемпионов Саудовской Аравии.

Что говорят о сборной России:

— Нам предстоит играть в матче открытия с хозяевами турнира — сборной России. А это означает, что нас ждет усиленное давление: речь прежде всего о нагнетании обстановки со стороны СМИ, зрителей, фанатов и так далее. Понятно, что встреча будет нервной. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить игру команды: наши парни способны достойно выступать против любой из сборных. Хуан Антонио Пицци, главный тренер — Возможно, русским будет тяжело играть против реальных грандов, но трибуны всегда на стороне этой команды. Фахад Аль-Муваллад, нападающий — Просто нам не будет. Может, Россия слабее Уругвая и Египта. Но это та команда, которую нужно опасаться, в какой бы форме она ни находилась. Яссир Аль-Шахрани, защитник — Россия – фаворит в матче против Саудовской Аравии. Но наша сборная может спокойно навязать конкуренцию, если в составе будет Фахад Аль-Муваллад. Слышишь, Пицци, его скорость и умение играть в футбол могут сыграть тебе на руку. Он, будучи игроком полузащиты, способен обеспечить большую пользу, чем нападающие. Халед Аль-Шенайф, комментатор

Текст: Илья Егоров

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press