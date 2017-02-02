Уцененный матрас. Как «Атлетико» проваливает этот сезон

Недавно болельщики «Атлетико» оказались шокированы новостями о том, что их любимый клуб сменит эмблему, а новый стадион получит пугающее название — «Ванда-Метрополитано». Но куда больше их шокируют результаты «кольчонерос» в этом сезоне. Команда серьезно отстает от лидирующего «Реала», проваливает матчи с прямыми конкурентами и не блещет в играх с середняками.

«Мы всегда представляем себе лучшее, но правда в том, что «Атлетико» не был стабилен. А надо быть стабильными в турнире, который этого требует. Когда вижу критику, она меня мотивирует. Я понимаю, что могу сделать больше», — Диего Симеоне не отрицает очевидное. В этом сезоне «Атлетико» не просто нестабилен – «Атлетико» в кризисе. В игре команды пропали задор и азарт, отточенные комбинации лишились прежней легкости и эффективности. И это подтверждается не только статистикой.

«Симеоне – очень значительная ценность нашего клуба, и меня не удивляет зависимость «Атлетико» от него. Это нормально. Кроме того, мы гордимся такой зависимостью», — заявил президент клуба Энрике Сересо. Зависимость мадридцев от своего тренера очевидна, точно так же как и очевидно то, какое влияние на их игру оказывает настроение Симеоне. Тренер уже раздумывал над тем, чтобы оставить «Атлетико». Было заметно, как его надломило поражение в прошлогоднем финале Лиги чемпионов от «Реала». После этого Чоло стал будто сам не свой. Аргентинский генератор вышел из строя, и красно-белую половину Мадрида стало некому заряжать энергией. Он сократил свой действующий контракт с клубом до 2018 года и не исключено, что при определенном раскладе оставит Мадрид уже этим летом.

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Еще одним определяющим человеком для «Атлетико» остается Антуан Гризманн. «Атлетико» сильно зависит от того, как Гризманн завершает работу всей команды. Это относится и к Торресу, и к Гамейро. Но в первую очередь важна командная работа, ведь мы бьемся за каждый мяч», — заявил Симеоне. Гризманн выступает в роли «девятки» последние два сезона. Всему виной отсутствие стабильного забивного форварда. Пришедший летом из «Севильи» Кевин Гамейро никак не может сыграться с командой, Фернандо Торрес уже давно немолод, а Лусиано Вьетто оказался не готов к роли лидера атаки и отправился в аренду. По итогам первого круга Антуан забил всего на два гола меньше, чем на этом же отрезке прошлого сезона, – 8 мячей против 10. Но этого все равно недостаточно, чтобы на равных конкурировать с Месси, Суаресом и Роналду.

Слухи об уходе француза из клуба сейчас звучат особенно громко. «МЮ» готов выложить за его трансфер более 100 млн евро, а Симеоне заявил, что не станет насильно удерживать Антуана в команде. Еще сильнее разжечь этот костер сплетен помог брат француза Тео. Он произвел настоящий фурор в интернете, выложив в своем аккаунте в твиттере фото «Олд Траффорд». Но на все комментарии Тео отвечал, что он большой фанат «МЮ» и это никак не связано с его братом. У самого Гризманна в планах озвучить Супермэна в мультипликационной ленте от «Лего». А вот стать мадридским аналогом супергероя для «Атлетико» он пока не сумел.

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Но главной проблемой мадридцев стала их самая сильная сторона – игра в обороне. «Кольчонерос» стали пропускать в два раза больше голов и показали другим командам свою уязвимость. На счету мадридцев – 10 матчей на ноль после первого круга. Неплохой результат, но это все равно хуже, чем год назад. Тогда таких матчей было 12. В ворота «Атлетико» было назначено уже 4 пенальти, за весь прошлый сезон — всего один. Во встречах против команд из топ-7 они набрали всего 2 очка. Ничьи с «Барселоной» и «Атлетиком», поражения от «Реала», «Севильи», «Вильярреала» и «Реал Сосьедада». Сезоном ранее в этих матчах команда Симеоне набрала 10 очков из 18 возможных.

Можно продолжать перечислять все проблемы «Атлетико», но куда сложнее найти их решение. В феврале команду Симеоне ожидают три игры против «Барселоны» — две в кубке и одна в чемпионате, а также первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Байера». От результата этих матчей станет ясно, стоит ли фанатам ждать чудес или придется отложить свои надежды до нового сезона. В нем мадридцы могут предстать уже совершенно другой командой.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press