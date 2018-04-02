У Трампа снова выборы. Совместная заявка США, Канады и Мексики на чемпионат мира-2026

13 июня 2018 года за день до старта чемпионата мира на конгрессе ФИФА в Москве пройдут выборы хозяина ЧМ-2026. В гонке участвуют всего две заявки: совместному проекту от США, Канады и Мексики противостоит Марокко. Сомнений в итоговом успехе представителей Америки практически не было. Пока члены азиатской и африканской конфедераций не захотели припомнить американцам старые обиды.

Принцип единства (Unity)

Потерпев болезненное поражение в борьбе за проведение ЧМ-2022, американцы возвращаются в гонку за право принять крупнейший международный футбольный форум. Но теперь для дополнительного веса и уверенности они заручились поддержкой «младших братьев»: Канады и Мексики. Однако на это решение повлиял еще тот факт, что ЧМ-2026 станет первым турниром, где выступят сразу 48 команд. А свой тройственный союз футбольные федерации подчеркнули гордым толерантным девизом: United as one. Если переводить дословно, получается «Едины, как один».

Страны конфедерации не становились хозяевами мундиаля с конца прошлого века, когда ЧМ-1994 прошел на территории США. Именно тот турнир до сих пор удерживает рекорд по посещаемости (матчи посетили 3,6 млн зрителей), притом что в нем участвовали 24 сборные вместо 32. Следовательно, и игр было меньше: 52 вместо 64. Мексиканцы были хозяевами чемпионатов мира в 1970 и 1986 годах, канадцы же могут похвастать лишь выступлением на ЧМ-1986.

Официально о подаче совместной заявки на проведение турнира было объявлено во Всемирном торговом центре 1 (One World Trade Center) в Нью-Йорке 10 апреля 2017 года. В этой заявке представители конфедерации КОНКАКАФ опираются на три главных фактора: единство, уверенность и возможности (Unity, Certainty and Opportunity). А стратегия проведения турнира строится на четырех ключевых областях: событии, игре, фанатах и мире.

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«Со временем мы объединили наши индивидуальные культуры и сотрудничали в бизнесе и политике. Мы объединили наши продукты и музыку, языки и стили во что-то общее и уникальное. Отличной от любого другого места на земле Северную Америку делает то, что мы ЕДИНЫ, КАК ОДИН, особенно в нашем желании принять чемпионат мира по футболу 2026 года» — именно так расшифровывается фактор «Единство» на официальном сайте кампании.

Принцип единения подчеркивает предложение комитета United2026 в день старта турнира провести по одной игре в каждой из трех стран североамериканской заявки. А вот предполагаемое разделение матчей ЧМ-2026 между тремя странами — 60 в США и по 10 в Канаде и Мексике – не должно вводить в заблуждение. Ведь именно Штаты мозговой центр операции.

На всем готовеньком (Certainty)

Уникальной особенностью североамериканской заявки является наличие современной инфраструктуры, что значительно снижает затраты на подготовку к организации турнира. «Уже сейчас у нас есть вся необходимое: отели, стадионы, транспорт. Причем выполнено это таким образом, что ни один другой регион мира не в состоянии сделать что-либо подобное, особенно для расширенного чемпионата мира», — гордо хвастался президент американской футбольной федерации Сунил Гулати весной прошлого года.

Североамериканцы могут позволить себе такую роскошь, как выбор среди десятков готовых и отвечающих всем необходимым требованиям стадионов. В октябре 2017-го в их заявке были указаны целых 35 арен в 32 городах. К марту 2018 года этот список сократился до 23 городов. От США на проведение матчей ЧМ претендуют: Атланта, Балтимор, Бостон, Цинциннати, Даллас, Денвер, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нэшвилл, Нью-Йорк / Нью-Джерси, Орландо, Филадельфия, район залива Сан-Франциско, Сиэтл и Вашингтон. От Канады участвуют Эдмонтон, Торонто и Монреаль, а Мексика представлена Гвадалахарой, Мехико и Монтерреем. Здесь бросается в глаза отсутствие Чикаго и Ванкувера. В Городе ветров посчитали, что налоговые льготы и законодательные положения требуют риска для города и акционеров. А канадцы отказались выполнять требования ФИФА, включающие заключение соглашений в соответствии с законодательством Швейцарии. Позднее ФИФА исключит из списка еще семь городов, сократив итоговое число до 16 мест.

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Одним из требований к участию в гонке за проведение ЧМ является наличие современного стадиона, способного вместить не менее 80 000 зрителей на матчах открытия и финале Кубка мира. И даже здесь североамериканцам есть из чего выбирать: «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке, будущий стадион «Лос-Анджелеса» в Голливуд-парке в Калифорнии, арены в Далласе, Атланте, Вашингтоне.

«Мы считаем, что это огромное преимущество не только для нас, но и для ФИФА или МОК, что инфраструктура, созданная для НФЛ или для Liga MX (мексиканская лига. – Ред.), является гораздо лучшим решением, чем трата сотни миллионов, если не миллиардов долларов на стадионы, которые останутся невостребованными после окончания турнира», — заявил Гулати. Также североамериканцы обещают предоставить более 150 тренировочных комплексов и лагерей для размещения команд-участниц. Внушительно.

Все деньги мира (Opportunity)

Но ключевой и самый выигрышный пункт в заявке трех стран КОНКАКАФ – возможности. Возможности для ФИФА обогатиться. Согласно финансовому проекту, на ЧМ-2026 года Международная федерация футбола собирается заработать порядка 6,5 млрд долларов. Это почти на миллиард больше, чем предполагаемый доход от ЧМ-2018 в России. Ожидается, что в связи с увеличением числа команд-участниц и матчей вырастут как туристические потоки, так и количество заключенных контрактов по разным направлениям. Только продажа прав на телетрансляции, как рассчитывают в ФИФА, принесет дополнительно 500 млн долларов дохода.

Кроме того, в случае победы совместной заявки США, Канады и Мексики ФИФА может получить бонус от североамериканских вещателей – Telemundo и Fox. От них на счета организации поступит свыше 300 млн долларов. Это может быть связано с тем фактом, что две сети изначально получили права на показ ЧМ-2026 со скидкой и без участия в конкурсных торгах. Взамен те согласились не подавать в суд на ФИФА за перенос проведения ЧМ-2022 года в Катаре с лета на ноябрь и декабрь, когда в самом разгаре сезон НФЛ (лиги по американскому футболу. – Ред).

Финансовую выгоду извлечет не только ФИФА, но и принимающая сторона. Согласно исследованию, проведенному компанией The Boston Consulting Group (BCG), подготовка к ЧМ даст дополнительные 40 тыс. рабочих мест и более 1 млрд долларов дополнительного заработка для рабочих по всей Северной Америке. Также отмечается, что города, где пройдут матчи турнира, смогут рассчитывать на прирост экономической активности примерно на уровне 160-620 млн долларов. Это означает чистую выгоду в размере приблизительно от 90 до 480 млн долларов на город после учета потенциальных государственных расходов.

Проблема — Трамп

На бумаге главным минусом североамериканской заявки виделось слишком большое расстояние между городами, собирающимися принять матчи ЧМ-2026. К примеру, перелет из Эдмонтона в Монтеррей отнимет у болельщиков минимум 7-8 часов. Чтобы минимизировать поездки, групповой этап намереваются построить таким образом, что команды будут проводить по несколько игр в одном месте. А начиная со стадии четвертьфинала все матчи пройдут на территории США.

Но у американцев есть куда более масштабная проблема. И имя ей – Дональд Трамп. На правах анонимности один из бывших высокопоставленных официальных лиц ФИФА заявил, что язык и политика президента США по вопросу иммиграции многое сделали для отчуждения потенциальных избирателей ФИФА. В марте 2017 года Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ запрещает на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Исключение составляют те, у кого есть вид на жительство. Но наибольшую отдачу получило высказывание Трампа, где он назвал страны, откуда в США едут иммигранты, «вонючими дырами» (shitholes).

Постоянные комментарии Трампа об арабских государствах и их жителях негативно повлияли на поддержку с их стороны. Даже давние союзники США вроде Саудовской Аравии могут отдать свой голос Марокко. Представители арабских стран уверены, что чемпионат мира в США будет небезопасным для них, и сомневаются, что вообще смогут попасть на территорию страны. Из-за этого представители США всячески подчеркивают, что основная польза от проведения будет получена Канадой и Мексикой, которые улучшат свою спортивную инфраструктуру (Мексика) и поспособствуют развитию футбола (Канада).

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Президенты футбольных федераций США, Канады и Мексики Карлос Кордейро, Стивен Рид и Декио де Мария на себе ощутили последствия высказываний Трампа. Когда они посещают с визитом представителей других федераций, те больше интересуются тем, можно ли считать США дружественным местом для иностранцев. Чиновники пытаются бороться с настроениями против Трампа, подчеркивая единство, проявленное США, Канадой и Мексикой. Хотя даже в Америке его не критикует только ленивый, а местные СМИ характеризуют Трампа как «человека, чья кожа и мозг несут сверхъестественное сходство с грейпфрутом». Экс-глава Федерации футбола США Сунил Гулати недавно заявил, что президент, оскорбляющий людей во всем мире, плох для шансов Северной Америки. При этом Гулати не упомянул Трампа по имени. Зато еще год назад он уверял общественность, что президент США полностью поддерживает идею совместной заявки и особенно доволен тем, что Мексика является ее частью.

Что, где, когда

Принципиальным отличием при выборе организатора ЧМ-2026 станет изменение в процедуре голосования. После побед заявок России и Катара на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 отныне голосовать нужно будет не анонимно, а открыто. Это должно помочь искоренить коррупцию, которая значительно влияла на последние определения стран-хозяек ЧМ.

И подобный поворот также обещает выйти боком для американцев. Дело в том, что именно США выступали инициаторами расследований коррупционных скандалов в ФИФА. Из-за этого почти все представители Южной Америки и значительная часть представителей стран Азии принципиально проголосуют за Марокко. Ведь именно они пострадали больше всего. При этом все понимают, что экономическая составляющая США, Канады и Мексики намного лучше, но в данном случае мало кто будет ориентироваться на экономику.

Выборы организаторов ЧМ-2026 пройдут 13 июня на Конгрессе ФИФА в Москве. Из 211 членов правом голоса будут обладать 206, кроме самих претендентов и дисквалифицированной Гватемалы. Таким образом, для победы достаточно заручиться поддержкой 104 стран. И не факт, что североамериканских «силы единства, обещания уверенности и потенциала для прекрасных возможностей» для победы будет достаточно.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press