«У нас футболисты дорогие, нельзя им с лопатой ходить». Как «Спартак» отметил день рождения клуба

«Спартак» масштабно отметил свое 97-летие, впервые в своей истории организовав для болельщиков праздник на «Открытие Арене». Празднования совпали со столетием первого субботника в Москве. Поэтому руководство красно-белых решило объединить приятное с полезным – с утра уборка территории, после обеда – парк аттракционов, концерт и открытая тренировка любимой команды. У арены собрались около 2-3 тысяч человек, и каждому удалось найти себе развлечение по душе.

До появления футболистов на стадионе болельщики могли позаниматься с гирями или на турнике, а также посоревноваться в перетягивании каната. Другие представители общества «Спартак» — хоккейный, гандбольный, регбийный организовали мастер-классы: каждый мог потренировать точность ударов и бросание мяча в ворота руками. Сфотографироваться с мимами и талисманом хоккейного клуба гладиатором.

Для самых маленьких ХК «Спартак» соорудил специальную игровую площадку. Где дети могли почувствовать себя настоящими хоккеистами, задорно гоняя теннисный мяч пластиковыми клюшками.

В специальном шатре все желающие могли поиграть в настольный футбол или в «фифу» на игровой приставке. Там же собралась огромная очередь на специальный красно-белый грим.

На сцене перед болельщикам в этот вечер выступали чирлидерши и исполнители поп-музыки Звонкий и #2Маши. Кроме того, клуб разыграл футболки с автографами игроков и билеты на матч против «Енисея».

Через часа полтора после начала мероприятия площадь перед трибуной Б, где были организованы гулянья, начала пустеть. Люди узнали о том что к стадиону начали подъезжать игроки команды и постепенно переместились к трибуне А. Один за одним к трибуне с парковки подходили Максименко, Селихов, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш и другие. Болельщики овациями встречали появление каждого футболиста, которых подолгу не отпускали желающих сделать совместное фото или получить автограф.

Вскоре футболисты и тренерский штаб команды вместе с игроками других спартаковских клубов поднялись на сцену. Олег Кононов и Наиль Измайлов поздравили болельщиков, а так же поблагодарили за поддержку и призвали оставаться со «Спартаком» даже в сложных ситуациях. Вице-президент клуба также добавил, что празднование дня рождения красно-белых должно стать ежегодным.

«Спасибо, что пришли отметить праздник. Будем делать так теперь каждый год. Спасибо за поддержку в эти непростые дни, в непростых ситуациях. Спасибо, что вы со «Спартаком». «Спартак» воистину народная команда. Нас много, и все мы разные. В единстве наша сила», — Наиль Измайлов.

Одним из самых ярких моментов вечера стал мини-субботник с участием игроков команды. На аллее у «Открытия Арены» были высажены тополя, а главным садоводом стал Денис Глушаков. Капитан «Спартака» сразу взял в свои руки лопату и давал указания своим партнерам Комбарову и Максименко, которые поливали и посыпали землю удобрением. Публика с оживлением наблюдала за происходящим и давала советы игрокам.

– Денис, ты не снял мешок с корня, – выкрикнул кто-то из толпы.

– Все нормально он сгниет, – ответил капитан.

– А чего другие лопаты не берут?

– У нас футболисты дорогие, нельзя им с лопатой ходить

Всего на аллее перед стадионом были посажены семь тополей. Помимо футболистов в акции приняли участие игроки хоккейного, мини-футбольного и гандбольного «Спартака».

Завершением праздничного вечера стала открытая тренировка на поле «Открытии Арены». Занятие началось с аплодисментов футболистов и болельщиков друг другу. Во время тренировки трибуны молчаливо и задумчиво наблюдали за игроками, пока те бегали и били по мячу под музыку. Эмоции снова захлестнули зрителей во время двухсторонки – трибуны живо реагировали на каждый опасный момент и забитые голы.

По окончании двухсторонки игроки снова поблагодарили болельщиков аплодисментами. А Георгий Джикия, Николай Рассказов и Лоренсо Мельгарехо даже подарили фанатам свои тренировочные кофты. Суббота прошла для красно-белых в атмосфере праздника, но уже в воскресенье «Спартаку» предстоит играть с «Енисеем» и у команды есть только один способ сделать так, чтобы день рождения клуба действительно удался.

Фото: Павел Зайцев

Источник: Еженедельник «Футбол»