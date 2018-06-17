Туси, гуляй. Три минуса бесплатных поездов FIFA

Всем привет. Меня зовут Дмитрий Темников, и обычно я пишу о жизни клубов из ФНЛ. Оказывается, это заразно: теперь мне интересны команды, про которые почти не говорят. Во время чемпионата мира я побываю на играх таких сборных (например, Южная Корея и Панама) и буду следить за их путем в России. Но главное – в этом блоге будет много экзотики: тексты о различных мероприятиях, тусовках на улицах и в фан-зонах страны, фото и видео зажигательных болельщиков – таким будет мой ЧМ. Присоединяйтесь и вы!

Чемпионат мира – самое время для путешествий. Тем более, что на этот месяц Fan-ID – пропуск покруче шкафа в Нарнию. Правда, бесплатная поездка на встречу возможна только на поезде. Я отправился на первый казанский матч между Францией и Австралией, чтобы проэкзаменовать подготовку РЖД к турниру и выделить основные проблемы таких покатушек.

1. Не надейтесь на халявный интернет

В поездах обещали бесплатный Wi-Fi. И вроде бы он есть, но его как бы и нет: к незащищенному сигналу «RZD» подключаешься без проблем, и все-таки местный интернет не работает — гугловский динозавр, который появлялся на гаджетах при отсутствии сигнала, стал главным символом для футболозависимых. В итоге приходилось ловить собственный 4G (который имеет свойство отключаться по дороге в любой момент) и слушать звуки из соседних купе, чтобы узнать свежие новости из проходящих игр. «Родной мой, спасибо, зайка!», — по такому страстному женскому крику половина вагона узнала о голе Роналду со штрафного в испанские ворота.

А вот с таким комфортом болельщики ездят на бесплатных поездах Есть даже розетки. Но их придется поискать pic.twitter.com/8zRJwzCxi7 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 15, 2018

2. Не верьте проводникам

Мои соседи по пути в Казань собирались остаться в городе на несколько дней. Но начать тусовку они хотели прямо в поезде. А для этого им требовался алкоголь. «Ребят, вы пива хотите? Так цены в ресторане от 500 рублей начинаются. Сами решайте, стоит ли оно того», — проводник включил Конфуция, чем и смутил пассажиров. Только его философия не была верной: просто посмотрите на цены в вагоне-ресторане.

Болельщик, как тебе такое меню в бесплатном поезде? pic.twitter.com/EnRr0u4H2R — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 16, 2018

P.S: фото сделано по дороге обратно.

3. Будьте готовы поработать переводчиком

Приведу банальный пример. «Извините, а из вас кто-нибудь знает английский? Из меня очень плохой переводчик», — умоляюще спросила проводница из поезда на Москву, посматривая на болельщика из Австралии. Работнице РЖД помог мужчина, и туристу объяснили главные правила – no alcohol, no smoking. А все из-за полицейских, которые несколько раз прошлись по вагонам и искали любителей нарушить закон. В итоге австралиец послушался советов, поставил на ничью в игре Перу и Дании (не сошлось – 0:1), посмотрел футбол на телефоне вместе с соседями и ушел в ресторан с друзьями из других купе.

Болельщики уже восхитились хет-триком Роналду и готовы отдыхать. Вроде все условия для этого есть pic.twitter.com/EePAWClaTn — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 15, 2018

Кстати, русских предупреждения не волновали. Занимая свои места трезвыми, через полчаса пути они выходили подышать свежим воздухом в трясущемся состоянии. И веселились при встрече с иностранцами, делали с ними селфи и обсуждали прошедшие матчи на ломанном английском/французском.

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Но все это – лирическое соло в ритмичной песне под названием «Russia-2018». Приезжайте в города ЧМ-2018 на поезде, если хотите подтянуть язык. Берите бесплатные билеты (если их еще возможно достать), чтобы загулять с иностранцами. А как вам возможность поездки в одном купе с Виейра? И неважно, что это будет обычный французский парень в футболке с фамилией Патрика.

Автор: Дмитрий Темников

Фото: еженедельник «Футбол», transport2018.com