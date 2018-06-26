Туси, гуляй. Поколение Пауля. Топ-3 зверей, делающих прогнозы на матчи ЧМ-2018

Осьминог Пауль и его прогнозы на игры ЧМ-2010 задали новый тренд: теперь каждый крупный футбольный турнир не обходится без животных-экстрасенсов, предсказывающих исходы предстоящих матчей. Например, во время российского ЧМ на отечественных просторах пристают к совершенно разным зверям и даже составляют их рейтинг полезности.

1. Кот Ахилл

Возглавляет тройку лидеров кот Ахилл. Пока животное из культурной столицы выдает лучшую футбольную экспертизу — хвостатым были угаданы результаты всех четырех встреч, которые ему доверили. Он предсказал победителей в матчах Россия — Саудовская Аравия, Иран — Марокко, Россия — Египет и Бразилия — Коста-Рика.

Немного о богемной жизни кота: Ахилл проживает в Эрмитаже. Обычно коту доверяют прогнозы встреч на «Санкт-Петербург Арене», поэтому его расписание уже известно – Ахилл попробует укрепить лидерство перед следующими играми в городе на Неве. А сегодня пушистый зверь заранее отправил Аргентину домой: по его мнению, вечерний матч против Нигерии «альбиселесте» проиграют.

Сама процедура выбора победителя стандартна – около кота ставят две миски с флагами участников матча, куда насыпан одинаковый корм. Чью миску Ахилл выберет, тот и станет победителем.

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Боитесь, что живодеры замучили зверя своей нездоровой любовью к прогнозам и вечными вспышками фотокамер? Не спешите вызывать службу помощи животным: еще в 2017 году кота выбрали официальным (!) оракулом Кубка конфедераций, так как Ахилл — стрессоустойчивый и человеко-ориентированный зверь.

В конце мая кота не только «назначили» оракулом ЧМ, но и выдали ему «форму» (комбинезон) сборной России с номером 9 – символом девяти кошачьих жизней. Основательница Музея кошки и куратор котов из Эрмитажа Анна Кондратьева уверяет: поведение предсказателя не говорит о его ненависти к такой одежде.

2. Тапир Клеопатра

Самая экзотическая предсказательница российского ЧМ имеет южные корни. Семейство тапирообразных происходит из районов Центральной, Южной Америки и юго-восточной Азии, но приспосабливается к жизни в любой стране – лишь бы температура была теплой.

Так, Клеопатру поселили в нижегородском зоопарке «Лимпопо» и создали ей все необходимые условия. Как и в случае с остальными оракулами, одним из важных критериев будущей «работы» было отсутствие страха перед людьми. В этом и плюс Клепы – она полюбилась посетителям зоопарка благодаря своей коммуникабельности, контакту с человеком. Да и свой выбор между двумя пластиковыми контейнерами тапир делает рядом с разгуливающими утками, поэтому сложно поверить в агрессивность животного.

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Пока Клеопатра отстреляла на 3 из 4: она поверила в победу России над Египтом, а также верно предсказала победы в нижегородских матчах Швеция – Южная Корея и Англия – Панама. А вот сборная с возможного исторического континента тапира разрушила ее чемпионский ход: аргентинцы сгорели Хорватии, а животное-то ставило на вице-чемпионов мира-2014. Пока это единственная ошибка зверя.

3. Медведь Яков Потапыч

Медведь из Москвы успел стать телезвездой – в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» косолапый пришел, увидел и победил, отгадав победителя в матче между Россией и Саудовской Аравией.

После этого он стал штатным предсказателем «Первого», делая предсказания на миниатюрном футбольном поле, постеленном в Парке Горького. Как и коллега Ахилл, медведя наряжают в футбольную форму. Только прогноз он делает с помощью мяча – Яков Потпыч берет его в лапы и кидает в одну из трех бочек.

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Пока медведь предугадал победу России над Саудовской Аравией, ничью Португалии и Испании, да еще и поставил на потерю очков у Аргентины в игре против Исландии. Риск был оправдан – ставка прошла. А вот излишняя вера в Россию и Испанию ему не помогла – он уверенно закинул мяч в бочки с названием страны-хозяйки ЧМ перед встречей с Уругваем, а за «Фурию Роху» проголосовал в игре против Марокко.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press