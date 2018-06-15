Туси, гуляй. Московская фан-зона дождалась чемпионата мира

Всем привет. Меня зовут Дмитрий Темников, и обычно я пишу о жизни клубов из ФНЛ. Оказывается, это заразно: теперь мне интересны команды, про которые почти не говорят. Во время чемпионата мира я побываю на играх таких сборных (например, Южная Корея и Панама) и буду следить за их путем в России. Но главное – в этом блоге будет много экзотики: тексты о различных мероприятиях, тусовках на улицах и в фан-зонах страны, фото и видео зажигательных болельщиков – таким будет мой ЧМ. Присоединяйтесь и вы!

Москва встретила чемпионат мира, а фан-зона на Воробьевых горах собрала свой аншлаг несмотря на все угрозы студентов МГУ. Теперь 25-тысячная территория – интернациональное место: русские, арабы, латиноамериканцы — на юго-западе столицы кайфуют все.

— Почему меня с водой не пропускают? Я ее дома налил! – недоумевает парень, пытающийся пробиться сквозь волосатые руки охранников на входе в фан-зону. И слышит стандартное «Не положено». Вроде бы все так – в правилах существует пункт о запрете проносить свои еду и напитки. Правда, уже на территории Fan Fest болельщики замечали аргентинцев, разливающих водку по стаканчикам. А при проходе через рамки контроля полицейские не всегда проверяли рюкзаки и сумки иностранцев. Зато русские испытывали все прелести национального «шмона». Гостеприимство превыше всего?

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Цена на пиво – от 250 до 300 рублей. Это уничтожало боевой настрой российских болельщиков и они шли к большим экранам с опустившимися головами. Но апатия продолжалась до выхода хора казаков на главную сцену фестиваля – трудно было не улыбнуться, увидев южноамериканцев, которые так тащатся от народных песен в центре площадки. «Маруся раз, два, три калина, чернявая дивчина в саду ягоду рвала», — под знаменитый припев латиноамериканки лезли на шеи к своим спутникам и размахивали флагами различных стран, а остальные южноамериканцы прыгали как в танцполе на концерте. Наши же болельщики были более сдержанными, смущенно наблюдая за движухой со стороны. Наверное, еще не привыкли к такому празднику.

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Зато они с удовольствием поучаствовали во флэшмобе. В центре был разложен российский триколор в несколько десятков метров длинной. Рядом стоял человек, который раздавал фломастер, чтобы пришедшие написали на флаге свои имена и города, откуда они приехали. «Мой маркер заканчивается, давай я куплю твой фломастер?», — организатор с акцентом обратился к русскому парню. Тот отказался продавать маркер и вручил его даром, а немец (как оказалось позже) презентовал тому зажигалку с надписью «Berlin».

Иностранец раздавал буклеты, на которых и объяснялась суть его приезда: с 4 по 16 июля активисты организовали акцию «Дружба с Россией. Честная игра за мир». Их основная задача – познакомиться с российской культурой и ее людьми, подружиться, вместе радоваться и веселиться. Вот и первые плоды домашнего ЧМ.

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Пока все ждали открытия турнира, организаторы пытались разогреть публику. Так, уровень децибела из-за шума перевалил за 100.

А давайте ещё раз вспомним, что сегодня творилось в фан-зоне? 1. Децибел перешагнул в отметку за 100 pic.twitter.com/jW6mdTigbO — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 14, 2018

Во время торжественной части народ больше всего восторгался речью Владимира Путина, когда тот отдельно поприветствовал пришедших в фан-зоны. А позже на Воробьевых горах ужасно исполнили гимн – в ноты люди с разных частей площади попадали по-разному. Зато все покуражились после гола Газинского: первый мяч ЧМ отмечали все, кроме болельщиков из арабских стран. Солидарность, все дела.

А забитый гол Черышева бурно встретила мексиканская группа – несколько ацтеков в футболках Чичарито брали флаги и шарфы у россиян и размахивали ими вместе с болельщиками-хозяевами.

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— Пацаны! Иваныч уже купил водку и едет сюда!

— Так его же не прпустят.

— Да? Жалко. Зря в «Дикси» после работы заходил что-ли? – так пара подвыпивших парней расстроила своего друга. Но горевать оставалось недолго – спустя мгновенье его лицо расцвело: Станислав Черчесов заменил Смолова.

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«Дзюба, Дзюба!», — выход Артема вместо Федора отметили слишком бурно. А через несколько минут многие начали выливать воду из своих бутылок на головы другим – форвард забил третий мяч. Чудо-голы под номерами 4 и 5 встречали с мимикой а-ля «не может быть». А арабские зрители вставляли в свою гневную речь уже выученные здесь слова: сука, б****, х****.

2. Станислав Черчесов дожил до массовой похвалы его команды. Пруф — это видео pic.twitter.com/KsqwxL1zoY — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) June 14, 2018

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«Станции метро «Университет» и «Воробьевы горы» закрыты. Идите на «Академическую»!», — кричали радостные, но уставшие волонтеры. И толпа из аргентинцев, мексиканцев, панамцев, иранцев, шведов шла по ул. Косыгина, попутно делая с селфи с желающими сфотографироваться, но еще не привыкшими к футбольному празднику россиянами.

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Столица продолжала праздновать до позднего вечера. Нет, не разгром над Саудовской Аравией начало священного футбольного месяца. О чем можно говорить, когда в полдесятого по московскому времени ТРЦ «Гагаринский» на Ленинском проспекте еще был полон болельщиками. Да и скандировали имя страны-хозяйки в фуд-корте даже люди с флагами Вьетнама. Официально: Москва больна игрой.

Автор: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФИФА