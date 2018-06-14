Туси, гуляй. Культурно-футбольная программа Москвы во время ЧМ

Всем привет. Меня зовут Дмитрий Темников, и обычно я пишу о жизни клубов из ФНЛ. Оказывается, это заразно: теперь мне интересны команды, про которые почти не говорят. Во время чемпионата мира я побываю на играх таких сборных (например, Южная Корея и Панама) и буду следить за их путем в России. Но главное – в этом блоге будет много экзотики: тексты о различных мероприятиях, тусовках на улицах и в фан-зонах страны, фото и видео зажигательных болельщиков – таким будет мой ЧМ. Присоединяйтесь и вы!

В Москве пройдет 12 матчей мирового первенства – это пятая часть от всех игр турнира. Не нужно посвящать жизнь статистике, чтобы понять: нынешним летом столица переживет туристический бум. А дальше — восемь московских мест, где все будет напоминать о главном футбольном событии четырехлетия.

Что: «Москва футбольная»

Где: Гончаровский парк (ст. м. «Тимирязевская», «Бутырская», «Фонвизинская»; ул. Руставели, д. 7, стр. 1).

Когда: 9 июня – 15 июля

Еженедельник «Футбол» — в центре футбольного искусства. В Гончаровском парке на северо-западе столицы уже выставлены стенды с фотографиями из путеводителя «Москва футбольная», подготовленного авторами нашего издания специально к чемпионату мира.

10 стендов

выставлено на всеобщее обозрение в парке

На исторических снимках запечатлены улицы, где в начале прошлого века зарождались великие футбольные клубы нашей страны. Можно увидеть и черно-белые фотографии с изображением стадионов, на которых сборная СССР добивалась громких побед и пробивалась на триумфальный чемпионат Европы 1960 года. Из архивов на таблички перенесли снимки улиц и площадей, с которых и начинались футбольные легенды. Галерею на свежем воздухе вы сможете найти у пруда.

Что: «Мяч круглый, поле ровное»

Где: ВДНХ (ст. м. «ВДНХ»; павильон №67 «Карелия»)

Когда: 2 июня – 7 октября

Создатели проекта «Мяч круглый, поле ровное» подготовились к футбольному ликбезу: до середины осени павильон «Карелия» превратился в музей истории отечественной игры №1.

Выставку поделили на три этапа. В первом зале – «История советского и императорского футбола» – посетители проживут эпоху с 1897 по 1992 год. Рассмотрел фотоснимки со встреч столетней давности, пошуршал программками и афишами с советских матчей из частных коллекций, посмотрел хронику культовых игр с голосами бессмертных Озерова и Маслаченко, да еще и в футбол на советских игровых автоматах зарубился? Тогда отправляйся дальше.

10:00 – 22:00 время работы выставки (кроме понедельника)

Следующая остановка — «Зал славы». И здесь начинается искусство: в павильоне расставлены 11 белых фигур игроков, которых выбирали народным голосованием через интернет-опрос. Членов «Команды мечты» выстроили по схеме 1+4+3+3, а первым в именитом ряду встал легендарный Лев Яшин.

Искусство продолжается и в заключительном зале «Современная история российского футбола и околофутбола»: графические новеллы о нынешней сборной и фотографии фанатских татуировок возвращают пришедшего в наши дни. А если так не хочется камбэка в реальность, то есть кинозал – он находится у входа в павильон, поэтому можно задержаться и посмотреть фильмы о важных личностях отечественной игры с мячом.

Что: «Эпицентр мира»

Где: Большой Московский цирк (ст. м. «Университет»; пр. Вернадского, д. 7)

Когда: 19 мая – 19 августа

Эдгард и Аскольд Запашные тоже не смогли упустить из виду мировое первенство: с 19 мая на цирковой арене проходит созданный братьями спектакль о путешествии футбольных болельщиков, которые спешат на матчи чемпионата мира в Россию. На борту самолета собираются представители со всего света — фанаты из Японии, Англии, Бразилии, Франции, России и даже из Финляндии, США и Индии.

Действие в двух актах сопровождается выступлениями жонглеров, акробатов, гимнастов. Ну, и куда без зверей: медведи-канатоходцы, аттракцион «Среди хищников», дрессированные обезьяны и другие животные помогут отвлечь зрителей от суицидальных мыслей про команду Черчесова.

600–5000 рублей

прейскурант на все спектакли

Умопомрачительные трюки, потрясающие костюмы, современные декорации и спецэффекты (ничего личного, так говорится в анонсе) и большое количество всевозможных животных – уже привычные условия для шоу Запашных. А вот приглашенные звезды (заслуженные артисты не в счет) — новинка. Помните, как почти два года назад общественность обсуждала уход Алисы Вокс из «Ленинграда»? Теперь певица подписала контракт на 58 спектаклей с Большим Московским цирком и будет исполнять сольные композиции в «Эпицентре мира». Мини-спойлер: в трейлере к постановке Вокс предстала в образе стюардессы.

Что: «…и конечно, футбол!»

Где: Музей Москвы (ст. м. «Парк Культуры»; Зубовский б-р, д. 2)

Когда: 28 апреля – 15 июля

Руководители столичного музея не боятся старта ЧМ, потому что начали готовиться к летнему экзамену заранее. Организаторы подготовили программу «Город футбола»: экскурсоводы расскажут о культурных ценностях Саудовской Аравии – исторического соперника для страны-хозяйки. А потом внимание перейдет к бразильцам, которым будет посвящена выставка и построится площадка для просмотра игр южноамериканской сборной. Only Brazil, так сказать.

50%

такой будет скидка на билеты в основную экспозицию Музея Москвы и его четырех филиалов, если в период ЧМ-2018 проходить через Fan-ID

Во дворе на Зубовском бульваре устанавливают поле для уличного футбола, а матчи российской сборной и игры плей-офф будут транслироваться в режиме Live. Где-то там появится и фотовыставка: зрителям покажут ранее неведомые широкой публике снимки с футбольных матчей на Красной площади 1920-х годов.

Уличный футбол. Фан-зоны ЧМ-2018: история, скандалы, ожидания

А любителям живописи удастся оценить работы современных петербургских художников, которые сделали главной темой своего творчества именно футбол. Кстати, посещение переездной «галереи» не затратно: всего 100 рублей – и вы с умным видом всматриваетесь в самую суть картины.

Что: «Кто придумал футбол?»

Где: Государственный Дарвиновский музей (ст. м. «Академическая»; ул. Вавилова, д. 57)

Когда: 15 мая – 29 июля

Конкурентами Музея Москвы по разнообразию выставок можно считать только коллег из Дарвиновского музея. Специализируясь на животных, дарвинисты не отошли от традиций и сейчас: все три действующие экспозиции, посвященные предстоящему ЧМ, связаны с четвероногими. Не забыли организаторы о волке, упомянув талисман Забиваку и создав целую выставку «О хищнике сером замолвите слово» (ее рекламу даже на билеты общественного транспорта поместили).

А самая долговременная экспозиция – «Мяч в игре». Руководство музея объявило конкурс на фото, где звери пинают мяч (необязательно футбольный), и в ответ им пришло несколько сотен снимков. Теперь фотографии стоят в основном здании и будут находиться на всеобщем обозрении до 26 августа.

400 рублей

цена входного билета в музей на весь день для взрослого

Но главным напоминанием об игре миллионов станет выставка «Кто придумал футбол?». Британия в шоке: по версии Дарвиновского музея, создателями спорта №1 стали лисы, издавна пинавшие ежей. Обсуждаются тут и другие версии зарождения футбола, а также ведутся диалоги об истории животных — талисманов ЧМ.

Что: «Архитектура стадионов»

Где: Государственный музей архитектуры им. А.С. Щусева (ст. м. «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина»; ул. Воздвиженка, д. 5/25)

Когда: 29 мая – 26 августа

Посещение Щусевки – чистая релаксация: только спокойный шаг (берите пример со Смолова по ходу матча против турок) и концентрация, ведь на девять залов нужно иметь бешеный настрой.

«Случайно ли открытие экспозиции совпало с чемпионатом мира? В общем, да. Сейчас, видимо, выставку посетит огромное количество людей, которые нахлынут к нам на турнир, что для музея будет большим плюсом», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на открытии «Архитектуры стадионов». Но верится в такое «везение» не сильнее, чем в воскрешение «Тосно»: открылась-то выставка впритык к мундиалю (29 мая).

2,5 тысячи

уникальных макетов, фотографий, проектов и чертежей приготовлено для посетителей

Все выставочные экспонаты рассказывают об истории строительства отечественных спортивных арен, а сам план мероприятия делится на два этапа – исторический и современный. Уникальные материалы в единственных экземплярах о строительстве и проектировании стадионов в крупных городах СССР, которые создавались архитекторами почти 100 лет назад, – это завлекает сильнее вывески «Панама – Тунис» в Саранске. А тех, кто в футбольном танке, заинтересует и второй зал. В нем будут документально приведены все факты о строительстве и реконструкции арен к ЧМ в России.

Любите прикасаться ко всему, что плохо лежит? На «Архитектуре стадионов» это поощряется: экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать. А для людей с ограниченными возможностями были сделаны тактильные копии исторических арен, где сопроводительные тексты выполнены шрифтом Брайля. Также работники музея могут провести экскурсию на языке жестов.

Что: «Ball In Art. Мяч в искусстве»

Где: парк «Зарядье» (ст. м. «Китай-город», «Площадь Революции»; ул. Варварка)

Когда: 14 июня – 25 июля

Поселфиться в полюбившемся москвичам месте смогут и любители смешать спорт с искусством: картины от 20 художников со всего мира выставятся во время ЧМ. Основная тема выставки – футбол.

На экспозиции представят творчество нового для России направления contemporary art. Если вы хотите увидеть портреты Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма и других символов мирового футбола в необычном свете, то «Мяч в искусстве» — отличная возможность оценить современное искусство.

60 работ

от современных художников из России, Германии, Голландии, Испании, Швейцарии, Монако, Японии, Бразилии и Гватемалы увидят посетители

Впервые в России выставят работы трех популярных деятелей современности — Юко Шимидзу, Луиса Буэно и Дарио Эскобара. Также зритель сможет оценить импровизацию от голландского художника Матиу Кломпа: в отличие от своей сборной, он приедет в нашу страну и на глазах у публики будет создавать скульптуру из стретч-пленки в режиме реального времени.

Что: 8 паблик-токов

Где: институт «Стрелка» (ст. м. «Полянка», «Боровицкая»; Берсеневская наб., д. 14/5)

Когда: 14 июня – 15 июля

По всему миру бешеную популярность набирают организации, специализирующиеся на обсуждении популярных городских событий с аудиторией в формате лекций. В Москве тоже есть такое место – некоммерческое образовательное учреждение «Стрелка». Во время первенства мира здесь пройдут 8 публичных разговоров, посвященных главной спортивной теме лета.

Сборная. LIVE. 13 июня. Россия перед матчем открытия

Все начнется в первый день ЧМ, когда журналист и театральный критик Андрей Киселев расскажет о церемониях открытия разных спортивных мероприятий и обсудит ожидания от торжественного события. План дальнейших паблик-токов следующий: «Кто в какой форме?» (17 июня), «Чемпионат мира по интерактивному футболу – реальность, а не будущее» (28 июня), «Как смотрят футбол в XXI веке» (30 июня), «Британский стиль» (3 июля).

0 рублей

вход на лекции будет бесплатным. Нужно только заранее пройти регистрацию на сайте института

Пока программа не опубликована до конца, но организаторы просят следить за обновлениями и новостями на сайте. Зато все ясно с просмотром футбола: во дворе «Стрелки» будут проводиться показы игр мирового первенства, и туда тоже можно попасть только по предварительной записи. Кстати, на территории объекта есть бар, в меню которого входит большая коктейльная карта.

Автор: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press