Туси, гуляй. Культурно-футбольная программа Москвы во время ЧМ

🌳Футбол продолжает захватывать страну и «Зарядье» не может оставаться в стороне! ⠀ ⚽️14 июня в парке открывается международная выставка BALL IN ART/МЯЧ В ИСКУССТВЕ! ⠀ 🎨 20 самых ярких художников в мире современного искусства представят больше 60 картин, объединенных темой спорта. ⠀ 💁🏻‍♀️Впервые свои работы в России покажут Юко Шимидзу, Луис Буэно и Дарио Эскобар. Шимидзу – две картины с изображением Диего Марадоны и его голов «рука Бога» и «гол столетия», уличный художник Буэно – граффити из серии Pelé the Kisser, а Эскобар – инсталляцию из футбольных мечей. ⠀ 👏🏻Один из самых известных современных испанских художников Антони Мунтадас привезет видеоарт с эмоциональными спортивными моментами, голландская художница Юлия Уинтер – портреты футболистов, нарисованных на обложках книг, а бразилец Маркос Марин – скульптуры Криштиану Роналду, Неймара, Дэвида Бекхэма и Пеле. А еще голландец Матиу Кломп покажет процесс создания скульптуры из стретч-пленки. ⠀ ✔️Выставка «Мяч в искусстве» будет открыта до 23 июля! ⠀ ⏰Время работы выставки и цены на билеты: на нашем сайте в разделе Афиша. Ссылка в шапке профиля⬆️ ⠀ ©️Фото: "Каждый из нас нуждается в любви… к футболу". Автор: ©️Аннушка Броше ⠀ #Зарядье #ПаркЗарядье #ПаркНастоящегоБудущего #чм2018 #МячвИскусстве #BallInArt #Ф2018 ⠀

